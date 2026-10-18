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След като администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага Европа да възобнови покупките на руски природен газ като част от план за прекратяване на войната в Украйна, както пише в. "Ню Йорк Таймс", все повече става ясно, че САЩ се опитват да накарат Русия да направи отстъпки, да приключи войната, а в замяна да се върне към Запада и по този начин, ако не да се откъсне от Китай, то поне да се отдалечи от него.

Острият конфликт между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп около "дизеловата сделка" с Путин, ударите по нефтопреработвателните заводи, ограниченията върху дейността на "Старлинк" и отказът на американския президент да наложи "адски санкции" срещу Русия отново повдигна въпроса - доколко стабилна е всъщност западната помощ за Украйна, която е ключов фактор за военната устойчивост на страната, пише украинското издание "Страна".

Украинските власти и тяхната група за подкрепа на Запад са склонни да свеждат проблема до личността на Тръмп и неговите предизборни задачи. Квинтесенцията на това виждане стана неотдавнашният въпрос на журналист към Зеленски - дали Тръмп не го превръща в "изкупителна жертва" за спада на рейтинга си преди изборите. Хитрата усмивка в отговора на украинския президент сякаш казваше: "Да, точно така е".

Изхождайки от това, някои коментатори в Киев призовават да не се тревожим прекалено много за случващото се в отношенията с Вашингтон, а просто да изчакаме изборите за Конгреса, след които всичко ще се оправи (особено ако на тях победят демократите).

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Още повече, че във Вашингтон, дори в рамките на Републиканската партия, мнозина се противопоставят на "сделките" с Руската федерация, изискват по-твърда линия спрямо Москва и засилване на подкрепата за Украйна. При това такива настроения са характерни и за някои членове на екипа на Тръмп, които блокират (поне засега) каквито и да било силни мерки за въздействие върху Киев от страна на САЩ (например, медиите писаха, че директорът на ЦРУ Ратклиф се е обявил против прекратяването на предоставянето на разузнавателни данни на ВСУ).

Широко разпространено е и мнението, че въпреки проблемите в отношенията с Белия дом, подкрепата на европейците за Киев със сигурност ще бъде "толкова, колкото е необходимо".

Въпреки това, острата реторика на Тръмп по адрес на Зеленски, ограниченията в работата на "Старлинк" и фактическата блокада на доставките на американски ракети за ПВО, както и все по-силно изразените призиви за прекратяване на помощта за Киев, които се чуват от страна на набиращите популярност десни партии в Европа (АзГ, партията на Марин льо Пен), сочат към основния риск, който в момента съществува за Украйна. И този риск излиза далеч извън рамките на предизборната кампания в САЩ и личността на Тръмп.

Досега общата концепция на Запада по отношение на Украйна се основаваше на това, че подкрепата за Киев е абсолютен приоритет.

Първоначално основният акцент в аргументацията по този въпрос се поставяше върху защитата на международното право и "световния ред, основан на правила", както и върху необходимостта от отслабване и наказание на "имперска Русия", за да не хрумне на никого другиго в бъдеще да нарушава световния ред.

Тази концепция обаче се промени след идването на власт на Тръмп, който заедно със своя екип практически официално заяви, че международното право е неблагоприятно за САЩ, и на практика многократно го нарушаваше, а по отношение на Украйна започна да предлага "сделки" на Путин и Зеленски.

След това основна роля в подкрепата на Киев поеха европейците, а основният им мотив стана концепцията, че "Украйна защитава Европа" и ако Киев загуби, Путин след това ще нападне и самите европейци. Затова "помагайки на Украйна, ние защитаваме Европа". А това означава, че "тук няма място за пазарене" и "няма да се съобразяваме с цената".

Както заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс: "Ако искаме да живеем в Европа в комфорт, да ядем кроасани сутрин и да пием кафе, без да се замисляме за заплахите, тогава трябва да подкрепим Украйна".

Същото казват и украинските власти. "Европа разбира: докато Украйна устоява, ескалацията с Русия ще бъде по-малка. Днес всички признават това, стопроцентово", заяви Зеленски.

Освен това част от администрацията на Тръмп, ориентирана към републиканските "ястреби", също продължава да подкрепя Киев, тъй като вижда в продължаването на войната начин окончателно да "пристрасти" европейците към американските енергийни ресурси, да ги принуди да увеличат разходите си за закупуване на американско оръжие и да смаже руските конкуренти на американските нефтогазови корпорации със санкции.

Концепцията "Украйна - щит на Запада" обаче от самото начало не беше подкрепена от всички. И колкото повече време минава, толкова повече хора се съмняват в нея. Те изтъкват три основни аргумента.

Първият и най-важен е заплахата войната в Украйна да прерасне в глобална ядрена война. Въпреки че на Запад обикновено се говори сдържано за тази заплаха (макар че, например, Байдън директно заяви, че използването на ядрено оръжие от Русия е възможно), съдейки по изтеклите в медиите информации, лидерите на САЩ и Европа винаги са имали предвид темата за "ядреното оръжие" и това е повлияло (и продължава да влияе) на много от техните действия. На първо място - върху отказа от пряко влизане във войната на страната на Украйна. С продължаването на войната и изострянето на руско-европейските отношения обаче, нараства и вероятността войната в Украйна да се разпространи и към други европейски държави, което, както директно предупреждават в Кремъл, може да доведе до "незабавно и неизбежно" използване на ядрено оръжие. Особено ако действията на европейците в подкрепа на Киев и в противодействие на Русия (например - задържането на кораби) започнат да представляват сериозен проблем за Москва. И ако на Запад стигнат до заключението, че тази заплаха става все по-реална, те могат да се опитат да приключат войната възможно най-скоро, включително и чрез силен натиск върху украинските власти с цел да ги принудят да направят отстъпки, за да предпазят света от глобална катастрофа.

Второ - проблемите на Европа. Европейският съюз, върху който в момента пада лъвският дял от разходите за подкрепа на Украйна, в момента сам навлиза в състояние на дълбока икономическа, политическа и социална криза. Засега кризисните явления се овладяват за сметка на натрупаните по-рано "резерви" и нарастването на дълговете, но все по-често се чуват не просто "сигнали" за предстоящи проблеми, а тревожен звън. При това значителна част от тези проблеми е свързана с войната в Украйна - ЕС е принуден да харчи огромни суми както за подкрепа на Киев (с финансови средства и оръжие), така и за собственото си превъоръжаване предвид нарастващото напрежение в отношенията с Русия. Освен това икономически щети нанася загубата на руския пазар за и ръстът на цените на енергийните ресурси, утежнени от отказа от закупуване на руски нефт и газ. В допълнение, задълбочаващото се разцепление с Вашингтон поставя под съмнение подкрепата на САЩ в случай на започване на война с Русия, чийто ядрен арсенал многократно превъзхожда европейския. А и като цяло ситуацията, при която Европа се намира в конфликт едновременно както с Москва, така и с Вашингтон, е изключително опасна за европейците. Също както и продължаването на войната в Украйна, която може да се прехвърли към Европа и бързо да премине в ядрена фаза. Ето защо в европейските страни все по-често се чуват призиви за възстановяване на отношенията с Русия. Включително и чрез ограничаване на помощта за Киев, с цел да се накара той да се съгласи на мирни условия, съгласувани с Русия. По-конкретно, за това говорят лидерите на "Алтернатива за Германия". Да, засега такива идеи не са в мейнстрийма в Европа, но популярността на същата тази "Алтернатива" нараства.

Трето - проблемите на глобалния Запад като цяло, който отстъпва по конкурентоспособност на незападните държави и все повече изостава в индустриално отношение от Китай. В такава ситуация противостоянието с Руската федерация само още по-силно сближава Кремъл с Пекин. А съюзът Русия-Китай представлява критичен проблем за западните държави. Ето защо отдавна, например в САЩ, сред привържениците на Тръмп се обсъжда вариантът "обратен Кисинджър" - план за отделяне на Москва от Пекин. Но за да се осъществи той, е необходимо да се направят големи отстъпки на Русия по отношение на Украйна (и не само), което засега Западът не желае да направи. Но със задълбочаването на проблемите ѝ и ако властите в Москва успеят да държат ситуацията в страната под контрол, като не допуснат дестабилизация и разпадане на фронта, тогава концепцията може да се промени във всеки момент.

С други думи, ако трябва да обобщим, позицията на скептиците по отношение на подкрепата за Киев от страна на Запада е приблизително следната: "В конфликта между Украйна и Русия, започнал през 2014 г., ние подкрепихме Украйна. Дадохме на Киев безброй милиарди и много оръжие. И какво получихме в крайна сметка? Москва все повече се сближава с Пекин, формирайки мощна антизападна ос и укрепвайки позициите на Китай в противостоянието със Запада. Тоест, като подкрепихме Киев, загубихме Русия. Тази стратегия би имала смисъл, ако беше довела до краха на властта на Путин. Но след 2023 г., когато Руската федерация отблъсна настъплението на ВСУ, а бунтът на Пригожин се провали, надеждите за крах на Руската федерация стават все по-призрачни. Напротив - Русия все повече се милитаризира, превръща се в антизападна и антиевропейска държава. И ако войната се проточи, тази тенденция, която засега все още може да бъде обърната, съдейки по сигналите от Москва за готовност за сътрудничество, скоро може да премине точката на необратимост. Ето защо е необходимо да се промени концепцията и да се възстановят отношенията с Русия, превръщайки намиращия се в криза "глобален Запад" в най-мощния "глобален Север". Но за това е необходимо да се сложи край на войната в Украйна при условия, които Москва ще приеме. Ето защо Киев за Запада в момента не е "щит", а източник на проблеми, които пречат на възстановяването на отношенията с Руската федерация, а при най-лошите сценарии - и портал, през който човечеството може да влезе в глобална ядрена война, водеща до самоунищожение. Искаме ли това? Ако не, значи трябва да се договорим с Русия.

Това е необходимо и за самата Украйна, тъй като именно тя, в случай на избухване на ядрена война, ще стане първата ѝ жертва».

Съдейки по изтеклите в медиите информации и намеците на участниците в преговорите, Тръмп вече има своя концепция за това как да "върне" Русия в Запада.

Става дума за това, че американските компании ще станат основните продавачи на руски енергийни ресурси (петрол, газ, нефтопродукти) на европейците (за което последните трябва да отменят всички санкции), а освен това ще бъдат стартирани съвместни руско-американски проекти за изграждане на центрове за данни (опирайки се на запасите от енергийни ресурси на РФ и мощностите на руската ядрена енергетика) и в други сфери.

По този начин САЩ убиват наведнъж няколко заека.

Първо, получават мощен лост за влияние както върху Европа, така и върху Русия.

На второ място, "отвързват" Москва от еднозначната ѝ ориентация към Китай, като осигуряват, като минимум, неутралитет на Руската федерация в противостоянието между КНР и САЩ. А в перспектива - създават предпоставки за съюз на Русия със Запада ("глобалният Север").

На трето място, САЩ укрепват позициите си като гарант на сигурността за Европа (чрез посредничество в търговията между Русия и Европа), с което на практика изключват всякаква самостоятелна геополитическа игра на ЕС (включително както с Русия, така и с Китай) срещу американските интереси.

Четвърто, гарантират, че няма да избухне война между Русия и Европа, в която биха могли да бъдат въвлечени САЩ и която бързо би прераснала в ядрена фаза.

Съдейки по намеците от Руската федерация, Москва дава да се разбере, че не е против такъв вариант, но в замяна изисква от САЩ да наложат нейните условия за прекратяване на войната. И тъй като за Америка в тази "сделка" е заложено много, Кремъл, осъзнавайки цената на своето съгласие за нея, не иска да се продаде евтино и затова не е склонен да прави големи отстъпки. Считайки, че рано или късно, поради нарастващите проблеми, САЩ ще бъдат принудени да предприемат мерки за натиск върху Киев и европейците за реализиране на стратегическия план на Тръмп.

Украинските власти и ЕС обаче засега категорично не са съгласни с този план и му се противопоставят по всякакъв начин.

Те, както и част от американския естаблишмент, имат друга концепция - да не правят отстъпки пред Москва, а да засилят натиска върху нея, водейки война на изтощение, за което е необходимо да се помага на Украйна колкото се може по-дълго и колкото се може повече. За да се създадат в крайна сметка толкова големи проблеми за Русия, че тя да бъде принудена да приеме мирните условия на Киев и Европа. А може би дори изобщо да се срине под тежестта на военните проблеми.

Подобни очаквания обаче съществуват отдавна, но засега не са се реализирали и дали ще се сбъднат в бъдеще - не е ясно.

На Запад все по-често се изразяват съмнения по този въпрос, на фона на нарастващите разнообразни проблеми в САЩ и в ЕС, голяма част от които Тръмп (и други западни политици, мислещи в същата посока) предлагат да се решат чрез възстановяване на отношенията с Русия.

И в това отношение фактът, че Тръмп се съгласи на сделката за дизеловото гориво още преди края на войната, показва, че събитията се ускоряват. И не е изключено скоро да последват и други облекчения на санкционния режим, за което предупреждава и Зеленски.

С други думи, темата за глобалната "сделка" с Русия не е прищявка на Тръмп, нито предизборен ход от негова страна, а вариант, в който част от западните елити виждат възможност да обърнат неблагоприятната за тях геополитическа тенденция, както и да неутрализират заплахата от ядрена война.

Засега това мнение не е доминиращо на Запад - срещу него се противопоставят европейците, Демократическата партия на САЩ и част от републиканците, но ситуацията се променя. А описаните по-горе фактори оказват все по-голямо влияние върху хода на събитията. Ако в крайна сметка те надделеят както в Европа, така и в САЩ, това ще бъде изключително сериозен проблем за Украйна. На практика страната ще се окаже в изолация, в нещо като геополитически "котел".

И това е един от аргументите за онези сили в Украйна, които се застъпват за възможно най-скорошно приключване на войната. Те смятат, че сега, при все още относително стабилната подкрепа на Запада, мирът може да бъде постигнат при далеч по-добри условия, отколкото в бъдеще, ако концепцията на западните елити се промени рязко. Още повече, че в рамките на "сделката" могат да бъдат заложени и гаранции за сигурността на Украйна. При това Тръмп твърди, че този въпрос вече е бил съгласуван с Путин в Анкоридж.

С други думи, в бъдеще Киев може да се изправи пред избор между два варианта за действие - да се противопостави на глобалните споразумения между Запада и Руската федерация, да се опита да ги провали и да рискува, че ако все пак бъдат сключени, това ще стане за сметка на Украйна и при възможно най-неблагоприятни условия. Или да включи украинските интереси в тези споразумения, като стане пълноправен участник в тях.

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