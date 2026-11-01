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Какво следва за България? | Днес.dir.bg
17-11-2017 20-11-2018
Е-Референдум
Какво следва за България?
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Излязоха нови резултати от изборите
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Изтекоха първи резултати от вота
Публикуваха нова порция резултати
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