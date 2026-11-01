#Президентски избори 2026

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Какво следва за България?

Е-Референдум

Какво следва за България?

01.11.26 | 753 гласа
Снимка: iStock by Getty images

За пръв път в историята си България избра жена за президент. Във всички паралелни преброявания на социолозите досегашният държавен глава Илияна Йотова води на претендента Андрей Гюров, като разликата варира между 17 и почти 20%.

Президентски избори 2026

Общият брифинг на премиера Радев и Йотова даде заявка за общи идеи за бъдещето на страната. В същото време опозицията критикува бюджета още преди да бъде показан публично, Асен Василев загатна готовност за подобни на миналогодишните протести, а в изказването си тази вечер самият Андрей Гюров не скри, че планира политическо продължение на кампанията си.

В същото време войната в Украйна ескалира и в три поредни седмици бойни дронове потапят кораби край българските брегове в Черно море.

ЗАТОВА ПИТАМЕ: 

Какво следва за България?

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Какво следва за България?

Е-Референдум

01.11.26 | 753 гласа

Какво следва за България?

За пръв път в историята си България избра жена за президент. Във всички паралелни преброявания на социолозите досегашният държавен глава Илияна Йотова води на претендента Андрей Гюров, като разликата варира между 17 и почти 20%.

Президентски избори 2026

Общият брифинг на премиера Радев и Йотова даде заявка за общи идеи за бъдещето на страната. В същото време опозицията критикува бюджета още преди да бъде показан публично, Асен Василев загатна готовност за подобни на миналогодишните протести, а в изказването си тази вечер самият Андрей Гюров не скри, че планира политическо продължение на кампанията си.

В същото време войната в Украйна ескалира и в три поредни седмици бойни дронове потапят кораби край българските брегове в Черно море.

ЗАТОВА ПИТАМЕ: 

Какво следва за България?

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