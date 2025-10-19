Тръмп може би е окрилен от успеха си в Близкия изток, но Донбас не е Газа, а руският президент все още има карти в ръкава

444 Снимка: БТА/АР

Надеждите на украинците, че президентът Тръмп ще застане окончателно на тяхна страна, за пореден път не се оправдаха. В петък, след срещата със Зеленски, Тръмп заяви, че с нетърпение очаква срещата с Путин и ще се застъпи за мирно споразумение, което ще остави на Русия контрол над почти една пета от Украйна.

Един британски дипломат заяви: "Това е убедително напомняне, че макар руснаците често да са груби и тромави, те могат да бъдат и неочаквано ловки. Този път те надхитриха Зеленски и няма смисъл да се преструваме".

Това е доста рязък обрат. Окрилен от успеха си в посредничеството за установяване на мир в Газа, Тръмп изглеждаше изпълнен с оптимизъм, като отново насочи вниманието си към войната в Украйна.

Администрацията на САЩ заяви, че високо ефективната кампания на Киев за нанасяне на удари от разстояние по руски нефтени обекти е резултат от данните за целите, предоставени от американците. След това Тръмп изглежда се склони към идеята да позволи на Украйна да закупи ракети "Томахоук". Пийт Хегсет предупреди, че Русия ще понесе "последствия", ако продължи конфликта.

Президентът на Финландия Александър Стуб заяви, че Тръмп "е дал на президента Путин морков, а морковът е бил Аляска... но ако погледнете последните му изказвания, ще видите, че там е имало повече тояга".

Изглеждаше, че това е идеалният момент за Зеленски да се възползва от отношенията, които напоследък станаха по-сърдечни, и да окаже натиск върху Тръмп, за да получи допълнителна подкрепа.

Може би той не е очаквал да получи ракети "Томахоук", но в миналото често е хвалил ценността на активи, които не е очаквал да получи - от изтребители F-16 до танкове М1 - за да получи в замяна някакъв утешителен приз. Според един украински военен служител "още няколко прехващача [ракети] Patriot и ракетни установки HIMARS биха били много подходящи".

Заплаха от ескалация

Кремъл даде да се разбере, че е готов да отговори на ескалацията с ескалация. Въпреки че Путин предупреди, че предаването на "Томахоук" на украинците ще бъде опасна и провокативна стъпка, той също така намекна за някои от вариантите за действие, с които разполага.

Макар да не е ясно доколко неотдавнашната вълна от инциденти с дронове в Европа е била наистина провокирана от Кремъл, беше направен опит да се покаже колко разрушителни могат да бъдат действията на Москва, ако тя пожелае. Източник от британските служби за сигурност отбеляза: "Всичко приключи много бързо. Смятам, че посланието е, че ако може да се затвори кранчето, то може също толкова лесно да се отвори отново".

Руското правителство внесе промени в закона, които ще улеснят процеса на мобилизация на резервистите, без при това да препятства на разговорите за възможна вълна на мобилизация. Въпреки твърденията, че доброволците му се изчерпват, Путин намекна, че в момент, в който Украйна изпитва затруднения с набирането на войници, той лесно ще може да намери нови, които да изпрати на бойното поле.

Мелания Тръмп се обърна лично към Путин, за да обсъди тежкото положение на децата, задържани в Русия. Този месец осем от тях се събраха с семействата си и стана ясно, че мисис Тръмп и Путин поддържат връзка.

Путин също така открито и без свян похвали известния със своето тщеславие президент на САЩ за неговата миротворческа дейност в Близкия изток.

Беше подготвена почвата за Путин да поиска телефонен разговор с Тръмп точно преди визитата на Зеленски. За разлика от срещата им в Аляска през август, руският президент не се е опитал да занимава американския си колега с дълги исторически лекции.

По всичко личи, че той е бил уважителен, на моменти дори подчертано почтителен. Оспорвайки твърдението на Зеленски, че Русия е в задънена улица в Украйна, той също така е позволил разговорът да се фокусира върху теми, близки до сърцето на Тръмп, по-специално възможностите за икономическо сътрудничество след войната и шансовете на Америка да получи предимство пред конкурентите си в бизнеса.

В резултат на това групи от "високопоставени съветници" трябва да се срещнат, вероятно още следващата седмица, а Тръмп и Путин ще се съберат "скоро". Тази среща трябва да се състои в Будапеща, макар че все още не е ясно как руският президент ще стигне дотам, минавайки през враждебни страни, които са длъжни да изпълнят заповедта за арест на Международния наказателен съд.

Сделка или не?

Изглежда, че Тръмп не желае да отлага срещата, докато експертите не постигнат напредък. Той продължава да е убеден, че само личното му участие може да гарантира мира, заявявайки: "Аз съм президент-посредник и аз съм посредник", въпреки че признава наличието на "неприязън" между Путин и Зеленски.

Засега Тръмп се концентрира върху това да не застраши срещата с Путин. Той охладня към идеята за доставки на "Томахоук" и дори се отказа от спорното си изявление, че Украйна може да си върне всички загубени територии.

Но дали Путин е сериозно настроен за сделка или просто се опитва да спечели време? Ако продължи да изисква от Киев да предаде неокупираните части на Донецка област, това ще се превърне в пречка.

Такива амбициозни идеи като "тунелът Путин-Тръмп", свързващ Аляска с източната част на Русия, предложен от посланика на Кремъл, може да се харесат на президента на САЩ, но Донбас не е Газа и има граници на това, което Зеленски може и е готов да приеме.

Някои в Москва смятат, че Кремъл разбира, че не може да продължава да играе една и съща игра с Вашингтон.

Източник, който има контакти в Министерството на външните работи, заяви: "Всичко зависи от това дали Путин наистина смята, че Украйна е на прага на колапс". Ако да, той може да реши, че е достатъчно да спечели време. Друг източник предполага, че целта е била да се принуди Киев да се откаже от сделката и "Тръмп окончателно да изгуби търпение по отношение на [Зеленски] и да се оттегли".

Във всеки случай, дори руските източници изглежда считат това за политически гамбит, а не за прелюдия към края на войната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.