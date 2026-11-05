Конгресът може да събере достатъчно голямо мнозинство, за да отхвърли всяка вето на Тръмп

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Демократите си осигуриха контрол над Сената и Камарата на представителите на САЩ на междинните избори във вторник, което им осигурява значителна част от властта във Вашингтон след две години на републиканско управление.

По време на предизборната кампания демократите твърдяха, че републиканците са преотстъпили конституционните правомощия на Конгреса за обявяване на война и одобряване на разходи на администрацията на президента Доналд Тръмп. Сега се очаква те да ограничат тези правомощия, пише Ройтерс.

Ето няколко начина, по които един демократичен Конгрес би могъл да ограничи външната политика на Тръмп.

Ограничаване на войната с Иран

Тръмп не получи одобрение от Конгреса, преди да започне войната с Иран заедно с Израел на 28 февруари, а демократите многократно гласуваха за прекратяване на военните действия, освен ако той не поиска разрешение от Конгреса. Една от тези резолюции беше приета както от Камарата на представителите, така и от Сената с подкрепата на няколко републиканци, но администрацията на Тръмп я игнорира.

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С новото си влияние демократите биха могли да намалят разходите за отбрана или да забавят номинациите, за да окажат натиск върху Тръмп да получи разрешение от Конгреса за продължаване на войната. Те биха могли също така да изискват от служителите на администрацията да информират законодателите и обществеността, включително чрез публични изслушвания, за своите планове.

Нова подкрепа за Украйна

Тръмп до голяма степен спря пряката финансова и военна помощ за Украйна, която се бори срещу руската инвазия, въпреки широката подкрепа за американската помощ от страна на законодатели както от Демократическата, така и от Републиканската партия.

Наскоро той разгневи членове на Конгреса, включително много републиканци, като отмени санкциите срещу руския дизел и премахна санкциите срещу руската енергийни ресурси, само няколко седмици след като ги беше подписал като закон.

С контрола над двете камари, който започва от януари, демократите ще могат да решават какво да се гласува и кога. Това би им позволило да одобрят нова помощ за Украйна, която вероятно ще бъде приета с необходимото мнозинство от две трети, за да се преодолее ветото на Тръмп. Помощници на демократите заявиха, че подпомагането на Киев е приоритет.

Те биха могли също така да се насочат към други действия на Тръмп. Например, демократичният конгресмен Грегъри Мийкс от Ню Йорк, който вероятно ще оглави Комисията по външни работи на Камарата на представителите, е внесъл двупартиен законопроект, целящ да блокира плана на Тръмп за връщане на руския дизел на световния пазар.

Макар че окончателният размер на мнозинството на демократите все още не е определен, подкрепата за Украйна в миналото е била толкова силна както от страна на тази партия, така и от много републиканци, подкрепящи Тръмп, че Конгресът може да събере достатъчно голямо мнозинство, за да отхвърли ветото на Тръмп.

Прекратяване на военната помощ за Израел

Подкрепата за Израел сред демократите е спаднала драстично заради поведението му във войната в Газа, при която загинаха десетки хиляди палестински цивилни. Фактори за това са и продължаващото насилие ⁠в окупирания от Израел Западен бряг, както и близкият съюз на израелския премиер Бенямин Нетаняху с републиканците.

Демократите биха могли да ограничат или да прекратят военната помощ за Израел, която включва базова сума от 3,8 милиарда долара годишно, плюс още милиарди долари след атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., довели до опустошителната израелска кампания в Газа.

Почти половината от демократите в Камарата на представителите гласуваха това лято за прекратяване на помощта за Израел. Някои от тези, които гласуваха против тази инициатива, като например Мийкс, подкрепиха ограниченията върху доставките на оръжия като тежки бомби за Израел.

Ограничаване на военните разходи и възстановяване на външната помощ

Демократите са много по-склонни от републиканците на Тръмп да ограничат военните разходи. Тръмп поиска безпрецедентно увеличение от 67% на военния бюджет тази година, до 1,5 трилиона долара, но демократите го блокираха в Сената, позовавайки се на отказа му да се консултира с Конгреса относно войната с Иран и на драстичните му съкращения в социалните програми.

Тръмп също така е задържал или отменил милиарди долари чуждестранна помощ, одобрена от Конгреса. Много демократи са възмутени от съкращенията и заявяват, че ще се опитат да възстановят финансирането. В миналото, включително по време на първия мандат на Тръмп като президент, както демократите, така и републиканците силно подкрепяха чуждестранната помощ.

По-стриктен контрол върху политиката спрямо Латинска Америка

Тръмп се прояви като далеч по-агресивен в Западното полукълбо в сравнение с последните президенти, като например чрез отстраняването на президента на Венецуела с помощта на американските въоръжени сили и продължилите повече от година смъртоносни удари по кораби край бреговете на страната.

Той също така наложи санкции, целящи да нанесат удар на комунистическото правителство на Куба, като заплаши с военни действия, за да принуди промяна в управлението. Американската администрация се опита също така да повлияе на изборите в Хондурас, Аржентина, Колумбия и Бразилия.

Някои демократи призоваха за разследвания и изслушвания относно действията на Тръмп във Венецуела. Други осъдиха това, което наричат "жестоки санкции", нанасящи наказания на цивилни граждани в Куба, и призоваха за прекратяване на намесата в чуждестранни избори, припомня Ройтерс.

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