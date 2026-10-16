От началото на мандата му се уволняват само представителки на нежния пол

14658 Снимки в колаж: Getty Images/БТА

Чуйте статията:

Тази седмица Белият дом уволни посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Тя е бившата годеница на един от синовете на Доналд Тръмп, която журналистите заподозряха в корупция. Президентът заяви, че Гилфойл се е справяла добре с работата си, но не му е харесало това, което е прочел за нея във вестниците.

Оказва се, че през втория мандат на Тръмп от кабинета му напускат само жени — докато мъжете, оказали се в центъра на скандали, като цяло запазват постовете си, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Още снимки вижте ТУК>>>

Когато Тръмп състави своя ръководен екип малко след като спечели изборите през 2024 г., сред членовете му имаше няколко жени.

Той назначи Сюзи Уайлс за главен секретар - първата жена, заемала тази влиятелна длъжност на ниво кабинет. Карълайн Ливит беше най-младият човек, заемал поста на прессекретар на Белия дом, преди да напусне работата си през август, за да отглежда двете си малки деца. На нейно място застъпи друга жена - Кейти Закария.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В началото на втория си мандат Доналд Тръмп избра общо девет жени за министерски или равностойни на тях постове в кабинета си. Оттогава четири от деветте загубиха постовете си, а Тръмп оттегли кандидатурата на петата още преди назначаването й.

През април 2026 г. беше уволнена главния прокурор Пам Бонди. Въпреки че тя демонстрираше лоялност към Тръмп, според съобщенията той е останал недоволен от нея. На първо място, защото Министерството на правосъдието под нейното ръководство не преследваше политическите опоненти на Тръмп толкова активно, колкото той би искал. На второ място, защото хаотичното публикуване на документи по делото срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн накърни репутацията на президента.

Пам Бонди Снимка: Getty Images

Месец преди Бонди пък от поста си беше отстранена министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноъм — съратничка на Тръмп, чрез която той затегна миграционната политика. Предполагаемият катализатор за уволнението бяха показанията пред Конгреса. Ноъм заяви, че Тръмп е одобрил рекламна кампания на Министерството на вътрешната сигурност на стойност 220 милиона долара, в която тя самата е участвала (яхнала кон и с каубойска шапка). Тръмп отрече това.

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард, според официалната версия, напусна поста си, за да се грижи за болния си съпруг. За истинската причина обаче се смятат нейните разногласия с Тръмп по въпроса за Иран.

През пролетта на 2025 г. Габард заяви, че Техеран в момента не разработва ядрено оръжие. Скоро след това Тръмп влезе в конфликт с Иран и обясни това преди всичко с ядрената заплаха. Габард напусна поста си през юни 2026 г., както съобщиха медиите, под натиска на Белия дом.

В периода между оставките на Бонди, Ноем и Габард от екипа на Тръмп напусна и министърът на труда Лори Чавес-Деремър. Уволнението й е свързано със скандал в нейното министерство. Служители обвиниха Чавес-Деремър, че е започнала романтична връзка със свой охранител, че е използвала служебни командировки за лични цели и лични разходи, а подчинените си - за извършване на домакинска работа. Например, веднъж Чавес-Деремър е поискала шофьорът й да я закара в стриптийз клуб и да плати на една от танцьорките.

Лори Чавес-Деремър Снимка: АР/БТА

Тръмп замени и четирите жени — Бонди, Ноъм, Габард и Чавес-Деремър — с мъже.

При това мъжете от кабинета му са не по-малко склонни към скандали. Директорът на ФБР Кеш Пател беше обвинен, че е злоупотребявал с алкохол, летял със служебен самолет до приятелката си и организирал за нея охрана от служители на специалните сили на ФБР. Министърът на търговията Хауърд Лютник беше уличен в лъжа относно връзките му с Джефри Епстийн. Министърът на отбраната (а по-точно - министърът на войната) Пийт Хегсет споделяше информация за ударите срещу йеменските хуси в месинджъра Signal. В един от чатовете имаше журналист, а в друг бяха съпругата и братът на Хегсет.

Нито Пател, нито Лютник, нито пък Хегсет загубиха постовете си. Единственият, който понесе последствията от "Сигналгейт", беше съветникът на президента по националната сигурност Майк Уолц, който случайно добави журналист в чата с ръководителите на администрацията на Тръмп. Но и Уолц не беше изключен от екипа на президента, а беше назначен за постоянен представител на САЩ в ООН. Между другото, първоначално Тръмп номинира за тази длъжност жена - Елиз Стефаник, но оттегли кандидатурата й, опасявайки се да не загуби републиканското мнозинство в Камарата на представителите.

За година и половина от втория мандат на Тръмп от постовете в кабинета му са напуснали повече жени, отколкото за същия период от управлението на който и да е предишен президент на САЩ, пише в. "Вашингтон Пост".

Напускането изключително на жени от високи постове в правителството е изключително необичайна ситуация, казва пред "Ню Йорк Таймс" изследователката Катрин Дан Тенпас, която проучва разнообразието в състава на администрациите на американските лидери от 80-те години насам.

В същото време Мей Мейлман, директор на правния център към консервативната организация Independent Women, е убедена, че жените имат достатъчно възможности в администрацията на Тръмп — и че ги ценят заради личните и професионалните им качества, а не заради принадлежността им към определен пол.

В момента на високи постове в екипа на Тръмп остават четири жени. Това са шефката на администрацията на Белия дом Сюзън Уайлс, министърът на земеделието Брук Ролинс, шефката на Агенцията за малкия бизнес Кели Лефлър и министърът на образованието Линда Макмехон.

По време на честването на Месеца на жените в историята миналата година Тръмп заяви, че е "развълнуван да каже, че в нашия кабинет има повече жени, отколкото при който и да е републикански президент в историята на страната". Това вече не е така.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.