От четвърт век тя е близка лична приятелка на канцлера Мерц, надяват се да възпре възхода на крайната десница

1799 Снимка: Sven Hoppe/ДПА чрез АП/БТА

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Илзе Айгнер е напът да бъде избрана за първата жена президент в историята на Германия. Смята се, че тя е подходяща за поста, тъй като се ползва с доверие в политическите среди, и може да играе обединяваща роля на фона на възхода на крайната десница.

Германският канцлер Фридрих Мерц е уведомил ръководството на своя Християндемократическия съюз (ХДС), че ще номинира утре за президент Илзе Айгнер, казаха вчера партийни източници, цитирани от ДПА и БТА.

В петък германски медии вече писаха, че ХДС подкрепя нейната кандидатура.

ПОДКРЕПА ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ

По време на дебатите по темата Мерц дълго време запазваше мълчание, но в понеделник миналата седмица се обяви за това президентският пост да бъде зает от жена за първи в историята на Германия. През последните дни обаче все повече регионални лидери на ХДС изразиха подкрепа на Айгнер, така че вече започна да изглежда очевидно, че кандидатът на партията ще бъде именно тя, обобщава ДПА.

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Впрочем германският федерален канцлер и председателката на регионалния парламент на богатата южна провинция Бавария се познават от 1998 г. и според източници, близки до ръководителя на правителството в Берлин, двамата са "близки приятели в личния си живот" от 25 години. Мерц притежава ваканционно жилище в избирателния район на Айгнер - край езерото Тегернзее. Двамата се виждат там редовно и имат общ кръг от приятели, посочва ДПА.

Нещо повече, бившата германска канцлерка от ХДС Ангела Меркел, която ще участва в процедурата по избора , заяви наскоро, че е време страната за първи път да има жена президент.

Илзе Айгнер е заемала редица постове на провинциално и федерално равнище, като включително е била министър на земеделието в периода 2008-2013 г. по време на управлението Меркел, отбелязва Франс прес.

През последните седмици се чуха много гласове в нейна подкрепа от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - по-малкия партньор в управляващата коалиция, която включва още ХДС и неговата сестринска партия в Бавария - Християнсоциалния съюз (ХСС).

ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ЦЕРЕМОНИАЛЕН ПОСТ, ИЗБИРАН ОТ СПЕЦИАЛЕН ОРГАН

Германската политическа традиция повелява партиите от управляващата коалиция да се стремят да постигнат съгласие за взаимноприемлива личност за този до голяма степен почетен пост, замислен така, че да надхвърля партийните разделения и да служи като морална съвест на страната, посочва Франс прес.

ДПА припомня, че кандидатите за президент трябва да имат германско гражданство, да са навършили 40 години и да имат право да гласуват на парламентарни избори. Те имат право да заемат поста най-много два последователни петгодишни мандата.

На 30 януари Федералното събрание (ФС) - орган, свикван специално за целта - ще избере приемника на сегашния държавен глава - социалдемократът Франк-Валтер Щайнмайер, който няма право на трети мандат.

ФС се състои от 630-те депутати в Бундестага - долната камара на германския парламент, както и от равен брой делегати, избрани от парламентите на 16-те провинции в страната, т. е. от общо 1260 души. Повечето от провинциалните делегати обикновено са депутати в регионалните парламенти, номинирани от партиите съразмерно с тяхното представителство; понякога обаче биват също така избирани местни политици или обществени фигури.

ИЛЗЕ АЙГНЕР Е ТВЪРД ФАВОРИТ

Консервативният блок ХДС/ХСС и социалдемократите разполагат заедно с мнозинство от около 50 гласа във Федералното събрание. Поради това е много вероятно 61-годишната Айгнер да бъде избрана за президент, отбелязва ДПА.

Впрочем, ако това се случи, тя ще стане и първият представител на ХСС, заемал поста.

В следвоенната си история Германия (включително Западна Германия до 1990 г.) е имала 12 президенти за 77 години.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) възнамерява да издигне свой кандидат – мъж, който е "от сърцето на обществото", както се изразяват от АзГ. Предвид комфортното мнозинство на управляващата коалиция обаче, се смята, че той няма шансове за успех.

Партия "Левите" все още не е решила дали да издигне свой кандидат, отбелязва ДПА.

"ПЕРФЕКТНИЯТ КАНДИДАТ"

АФП определя Айгнер като фигура, която се ползва с уважение и признание, отиващи далеч отвъд редиците на нейния ХСС.

Дитмар Войдке, лидерът на ГСДП в провинция Бранденбург, изрази открито подкрепата си за нея, като я нарече пред изданието "Политико" "перфектния кандидат". "Тя познава германската политика в детайли. Достъпна е. Обича хората, умее да слуша, а хората слушат нея", аргументира се Войдке.

Илзе Айгнер се слави в политическите среди със своята уравновесеност и липса на агресивни кариерни амбиции – качества, които са ѝ спечелили уважение далеч отвъд пределите на нейната партия, посочва ТАСС.

Според мнозина политици от водещите германски партии и експерти човек като Айгнер е необходим на страната, след като АзГ постигна две изборни победи през последните месеци.

В период на силна политическа поляризация - и то при положение че антимигрантската, проруска партия се радва на рекордни нива на популярност, с подкрепа от около 28% според проучвания на общественото мнение - Илзе Айгнер би могла да изпълнява успокояваща роля, отбелязва АФП. Начинът, по който тя се отнася към групата на АзГ в баварския парламент - едновременно твърд, но учтив - би могъл да послужи като отправна точка.

ВСЕ ПАК СЕ ЧУВАТ КРИТИЧНИ ГЛАСОВЕ

"Айгнер би била президент на старите партии", каза например в интервю за ДПА основателката на крайнолявата партия Алианс за социална справедливост и икономически разум Сара Вагенкнехт. Тя заяви, че вижда в номинацията на Айгнер стремеж на лидера на ХСС и премиер на Бавария Маркус Зьодер "да се избави от вътрешнопартийната конкуренция".

"Нуждаем се от федерален президент, който може отново да обедини страната. За да бъде постигнато това, беше необходимо да се проведат разговори с всички партии, които изпращат свои представители във Федералното събрание", подчерта Вагенкнехт и добави, че фактът, че Айгнер е жена, не е достатъчен сам по себе си.

61-годишната представителка на ХСС е известна с това, че се появява на бирени фестивали, облечена в традиционна баварска носия – навик, който я е превърнал в познато лице в цялата провинция, посочва АФП.

Илзе Айгнер е родена в Бавария в семейство, което има фирма за електротехника. Младостта ѝ е белязана от борба с рака: налага се тя да претърпи операция за отстраняване на тумор от гърба.

След като завършва техническо образование, Айгнер работи като електроинженер в компания за производство на хеликоптери, а по-късно заема различни парламентарни и министерски постове – както на провинциално, така и на федерално ниво. Католичка, тя не е омъжена и няма деца.

Мандатът на президента Щайнмайер изтича на 18 март. Новият държавен глава на Германия ще встъпи в длъжност на 19 март.

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