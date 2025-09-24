4571 Колаж Dir.bg

Във Франция започна съдебен процес срещу Седрик Жубийар - 38-годишен бояджия-декоратор, обвинен в убийството на съпругата си Делфин от ревност. В този случай обаче няма нито тяло, нито свидетели, нито признание за вина, но има огромен интерес от страна на обществеността, която излага свои собствени теории.

Жубийар отрича обвиненията в убийство, а делото се основава на косвени доказателства.

В същото време любители детективи са създали множество групи в социалните мрежи, където обменят теории - като предизвикват раздразнение у полицията и близките на изчезналата жена.

"Тези групи са като разговори на бара, само че с голям брой участници", казва психоаналитикът Патрик Авран, автор на книга за отношението на обществеността към престъпленията. "Всеки измисля теория, която му се струва най-подходяща", допълва той.

В разгара на локдауна заради пандемията от коронавируса. Рано сутринта на 16 декември 2020 г. Седрик Жубийар се обръща към полицията, за да съобщи за изчезването на съпругата си.

Делфин (тогава на 33 години) е работела като нощна медицинска сестра в болница недалеч от дома им в Каняк-ле-Мин, в югозападния регион Окситания. Тя и Седрик имат две деца на шест и година и половина.

Полицията стига до заключението, че отношенията в семейства Жубийар не са се развивали добре.

Седрик Жубийар редовно пуши марихуана и едва се задържа на работното си място. Делфин има връзка с мъж, с когото се запознава в интернет. Тя и Седрик говорят за развод.

Полицията и местните жители са претърсили внимателно селската местност около дома им, а ентусиастите спелеолози дори са си направили труда да се спуснат в някои от изоставените мини, с които е осеян регионът.

Тялото на Делфин така и не е било намерено, но полека срещу съпруга й е изфабрикувано дело - и в средата на 2021 г. Седрик е задържан.

Пред съда в град Алби обвинението ще твърди, че Седрик Жубийар е имал ясен мотив да убие съпругата си поради неизбежния разрив в отношенията им.

Адвокатите ще повдигнат други теми: странните действия, които Седрик е извършил онази нощ, признаци за борба, включително счупените очила на Делфин, съседи, които са чули женски викове.

Характерът на Седрик ще бъде в центъра на вниманието: очаква се свидетелите да разкажат за заплахите му към Делфин преди изчезването й и за безразличното му поведение след това.

Двама познати на Седрик - бивш съкилийник и бивша приятелка - ще повторят това, което са разказали на полицията: че Седрик е признал за убийството и им е казал къде е скрил тялото.

Но след нови издирвания тялото така и не е било намерено и защитата, както се очаква, ще постави под съмнение верността на тези разкази.

В делото на Седрик Жубийар няма никакви преки доказателства, че той се е отървал от жена си, освен популярното мнение, че е идеалният престъпник. Самият той настоява, че е невинен.

Съдът ще разглежда делото в продължение на четири седмици. В заседанията ще участват 65 свидетели и 11 експерти. Делото е с обем над 16 000 страници.

Писателят Тибо де Монтегю обяснява в вестник Le Figaro защо това дело е заинтригувало обществеността: то прилича на роман на Жорж Сименон - създателя на комисаря Мегре.

При всички косвени улики, обяснява Монтегю, основният въпрос става "как едно момче със зачервени очи и замъглен мозък, което изпушва по десет джоинта на ден, е могло да извърши идеалното престъпление?".

"Да убие жена си, без да остави и най-малката следа. Тайно да премести тялото й, да го погребе на място, което е невъзможно да бъде открито, а след това да се върне и да се обърне към полицията - и всичко това, докато двете им деца спят мирно в креватчетата си", пише той.

"Този човек посреща полицаите в пижама на панди и играе "Игра на тронове" на телефона си сутринта след изчезването на съпругата си", продължава Монтегю и пита: "Та кой е той - гениален измамник, глупав късметлия или невинен несретник?".

Отговорът на този въпрос предстои да бъде намерен от съда.

