#Президентски избори 2026

Гласувахте ли на балотажа? | Днес.dir.bg

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Гласувахте ли на балотажа?

Е-Референдум

Гласувахте ли на балотажа?

01.11.26 | 394 гласа
Снимка: iStock by Getty images

Българските граждани днес избират своя седми президент. Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Президентски избори 2026

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

Гласувахте ли на балотажа?

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Гласувахте ли на балотажа?

Е-Референдум

01.11.26 | 394 гласа

Гласувахте ли на балотажа?

Българските граждани днес избират своя седми президент. Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Президентски избори 2026

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

Гласувахте ли на балотажа?

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