Профилактиката, генните терапии и новите подходи при хемофилия и таласемия дават на децата и възрастните шанс за пълноценен живот и по-малко усложнения

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Доц. Атанас Банчев е началник на Клиниката по детска клинична хематология към Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) в София и ръководител на Експертния център за редки анемии и вродени коагулопатии. Работи в областта на диагностиката и лечението на доброкачествени хематологични заболявания при деца, включително хемофилия и таласемия. Участва в международни научни форуми и експертни обучения, посветени на съвременните подходи за лечение и проследяване на пациентите с редки заболявания на кръвта.

- Доц. Банчев, медицината се развива с изключителна скорост. Кои са най-значимите промени в лечението на редките заболявания на кръвта през последните години и как те променят живота на пациентите?

- Най-голямата промяна е, че вече не се задоволяваме да контролираме последствията от заболяването. Все по-често можем да повлияем механизмите, които го причиняват. При хемофилията, таласемиите и редица редки анемии новите терапии промениха представите ни за възможното. Лечението стана по-ефективно, по-удобно и по-прецизно. Генните и клетъчните технологии вече отварят перспективи, които допреди години принадлежаха по-скоро на научната фантастика.

Но истинският напредък не се измерва с броя на новите медикаменти. Измерва се с това дали едно дете може да расте без тежки усложнения, дали възрастният може да работи, да създаде семейство и да планира бъдещето си. За мен най-голямото постижение на съвременната хематология е, че постепенно отнемаме на заболяването правото да диктува живота на пациента.

- Хемофилията дълго време се е възприемала като тежко заболяване, което налага сериозни ограничения в ежедневието. Как живеят днес децата и възрастните с тази диагноза и какво се промени благодарение на съвременните терапии?

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- Хемофилията е едно от заболяванията, при които медицинският напредък промени не просто лечението, а целия житейски хоризонт на пациентите. В миналото тежката хемофилия често означаваше повтарящи се кръвоизливи, необратими ставни увреждания, болка и инвалидизация още в млада възраст. Днес профилактичното лечение позволява голяма част от тези усложнения да бъдат предотвратени.

Съвременните факторни и нефакторни терапии намалиха както риска от кръвоизливи, така и тежестта на ежедневното лечение. При определени пациенти подкожното приложение и по-дългите интервали между дозите дават значително повече свобода.

Това е особено важно за децата. Те вече могат да бъдат много по-пълноценна част от училищната и социалната среда, да спортуват при подходящ режим и да изграждат самостоятелност. При възрастните възможностите за професионална и лична реализация също са несравнимо по-големи.

Разбира се, хемофилията остава хронично заболяване и изисква специализирано проследяване. Но днес перспективата е различна. Преди се опитвахме да предпазим пациента от усложненията на болестта. Днес искаме да му дадем възможност да живее, без постоянно да мисли за нея.

- Вече се говори за генни терапии, които могат да променят самия ход на някои наследствени заболявания. Колко близо сме до момента, в който заболявания като хемофилията и таласемията ще могат да бъдат лекувани по коренно различен начин?

- Не просто сме близо до тази промяна - вече сме в нейното начало. Генните терапии и генното редактиране навлизат в реалната клинична практика и променят самата концепция за лечение на наследствените заболявания.

При определени пациенти с хемофилия генната терапия може да осигури продължително повишаване на собственото производство на съответния фактор на кръвосъсирването. При трансфузионно зависимата бета-таласемия генното редактиране на собствените стволови клетки може да доведе до отпадане на необходимостта от редовни кръвопреливания.

Това е огромна крачка. Но трябва да бъдем прецизни: генната терапия не е универсално решение и не означава автоматично окончателно излекуване. Все още проследяваме продължителността на ефекта, дългосрочната безопасност и кои пациенти биха имали най-голяма полза. Самите процедури са сложни и изискват високоспециализирана инфраструктура.

Предизвикателството вече не е само да създадем нова терапия. То е да докажем за кого тя е подходяща, какви резултати осигурява в дългосрочен план и как може да достигне до пациентите. Генната медицина променя въпроса, който си задаваме като лекари: от "Как да лекуваме това заболяване?" към "Можем ли да променим начина, по който то се развива?"

- В своята практика работите с деца с тежки хронични заболявания. Можете ли да дадете пример как навременното започване на подходяща терапия променя не само медицинската прогноза, но и възможностите на едно дете да учи, спортува и води пълноценен живот?

- При децата с тежка хемофилия разликата между навременно започнатата профилактика и лечението едва след появата на усложнения може да определи качеството на живот за десетилетия напред. Когато започнем профилактично лечение достатъчно рано, можем да предотвратим повтарящите се ставни кръвоизливи и трайните увреждания, които те причиняват. Това означава запазена подвижност, по-малко болка и възможност детето да расте активно, да учи и да участва в живота на своите връстници.

Същото важи и за таласемията. Добре организираното лечение, редовните трансфузии и контролът върху желязното натоварване са решаващи за растежа, развитието и предотвратяването на тежки органни усложнения.

Като детски хематолог вярвам, че трябва да оценяваме резултата от лечението не само по това как изглеждат кръвните показатели днес, а и по това какво бъдеще осигуряваме на детето. В детската хематология най-голямата победа понякога е това, което не се е случило - едно предотвратено увреждане, една запазена възможност, едно детство, което не е отнето от болестта.

- При таласемията лечението може да продължава през целия живот, а при част от пациентите са необходими редовни кръвопреливания. Какви нови възможности предлага медицината днес и кои са основните предизвикателства пред лечението на тези пациенти в България?

- Таласемията вече не е заболяване, което неизбежно обрича пациента на кратък и силно ограничен живот. Съвременната трансфузионна терапия, медикаментите за контрол на желязното натоварване и прецизното проследяване промениха съществено прогнозата.

Днес пациентите могат да достигнат зряла възраст, да получат образование, да работят и да създават семейства. Паралелно с това се появяват нови медикаменти, които при определени пациенти намаляват нуждата от кръвопреливания, както и генни подходи с потенциал да променят хода на заболяването.

В България имаме натрупан опит и специализирани структури, но предизвикателствата остават. Необходимо е непрекъснато проследяване, добра координация между специалистите и осигуряване на плавен преход от детската към грижата за възрастни. Особено важна е и сигурността на кръвоснабдяването - за трансфузионно зависимите пациенти кръводаряването не е просто обществена кауза, а част от възможността им да живеят.

Таласемията не е диагноза, която приключва с детството. Грижата за тези пациенти трябва да бъде последователна през целия им живот.

- Често говорим за цената на новите лекарства, но по-рядко за разходите, които могат да бъдат предотвратени чрез ефективно лечение. Как съвременните терапии при хемофилия и други редки заболявания влияят върху риска от усложнения, необходимостта от болнично лечение и качеството на живот в дългосрочен план?

- Цената на едно лекарство е само част от икономическата картина. Истинският въпрос е какво предотвратява лечението и какъв резултат осигурява в дългосрочен план. При хемофилията ефективната профилактика намалява кръвоизливите, предпазва ставите и ограничава необходимостта от хоспитализации, операции и продължителна рехабилитация. При таласемията добрият контрол на желязното натоварване може да предотврати тежки увреждания на сърцето, черния дроб и ендокринната система.

Но има и една друга цена, която рядко влиза в бюджетните разчети - пропуснатото образование, загубената трудоспособност, зависимостта от близките и ограниченият личен живот.

Разбира се, всяка нова терапия трябва да бъде оценявана обективно - по ефективност, безопасност и реални дългосрочни резултати. Не всяко скъпо лечение автоматично е по-добро или по-икономично.

Въпросът не е колко струва лечението днес, а колко струва на пациента и на обществото, ако не лекуваме навреме.

- В свои предишни интервюта сте посочвали, че българските пациенти с хемофилия имат достъп до много от най-съвременните терапевтични възможности. Успяваме ли да запазим това добро ниво и какви нови предизвикателства възникват с появата на следващото поколение лечения?

- България постигна съществен напредък в лечението на хемофилията и това трябва да бъде признато. През последните години пациентите получиха достъп до съвременни профилактични терапии, които значително промениха контрола върху заболяването и качеството им на живот. Този напредък обаче не бива да се приема като даденост. Медицината се развива бързо, а с всяко следващо поколение терапии се появяват нови възможности, но и нови изисквания към системата.

Предизвикателството е да запазим постигнатото, като същевременно осигурим достъп до иновациите там, където те носят доказана клинична полза. Това изисква не просто финансиране, а експертна оценка, индивидуален подход и добро проследяване.

Не смятам, че успехът на една здравна система трябва да се измерва с броя на новите лекарства, с които разполага. По-важно е дали пациентът получава правилната терапия в правилния момент.

Българските пациенти не трябва да бъдат поставяни пред избора между доказано добро лечение и възможността да се възползват от медицинския напредък. Задачата ни е да съхраним качеството и да надграждаме възможностите.

- Когато в Европа бъде одобрена нова терапия за тежко или рядко заболяване, какъв път трябва да измине тя, за да достигне реално до българския пациент? Къде според Вашия практически опит възникват най-сериозните затруднения?

- Европейското одобрение е начало, а не гаранция, че пациентът може веднага да получи съответното лечение. След него предстоят национални процедури по оценка на здравните технологии, ценообразуване, включване в Позитивния лекарствен списък и определяне на условията за публично заплащане. Всичко това има своята логика и е необходимо за отговорното разходване на обществените средства.

Проблемът е, че при редките заболявания времето има особена стойност. Пациентите са малко, възможностите за клинични проучвания понякога са ограничени, а забавянето на достъпа може да означава пропуснат терапевтичен шанс.

Според мен системата трябва да бъде по-предвидима и да отчита спецификата на тези заболявания. Необходимо е по-добро взаимодействие между експертните центрове, регулаторните органи и финансиращите институции.

Едно лекарство може да бъде одобрено в Европа, но докато не достигне до пациента, медицинската иновация остава само потенциална възможност

- Предстои обсъждането на Бюджет 2027 за здравеопазване. Как според Вас трябва да се планират средствата за лекарствено лечение, когато медицинските възможности непрекъснато се развиват, а броят и потребностите на пациентите не могат да бъдат определени единствено според предварително заложен бюджетен лимит?

- Здравният бюджет трябва да следва реалните медицински потребности, а не да се превръща в ограничение пред лечението на пациентите. Разбира се, публичните средства са ограничени и тяхното управление изисква отговорност. Но при редките заболявания планирането е особено сложно. Появата на няколко новодиагностицирани пациенти или одобрението на нова терапия може съществено да промени необходимите ресурси в рамките на една година.

Затова не можем да разчитаме единствено на предварително фиксирани разчети. Необходими са надеждни национални регистри, реални данни за пациентите, експертни прогнози и механизми за актуализация на средствата при доказана медицинска необходимост.

Според мен бюджетната дисциплина и достъпът до лечение не са противоположни цели. Добрата система трябва да умее да планира, но и да реагира, когато медицинската необходимост го налага.

Убеден съм, че институциите, медицинските специалисти и пациентските организации имат общ интерес — средствата за здравеопазване да бъдат използвани максимално ефективно, като същевременно се запазва възможността за достъп до съвременно и качествено лечение.

- Ако трябва да отправите едно послание към хората, които вземат решения за финансирането на здравеопазването, какво бихте искали те да разберат за значението на навременния достъп до съвременно лечение, особено когато става дума за деца и хора с редки заболявания?

- Бих искал да подчертая, че зад всяко решение за финансиране на определена терапия стои конкретен човек, конкретно семейство и възможност да бъде променена една човешка съдба. А при редките заболявания понякога разликата между навременното лечение и закъснението е необратима.

При децата тази отговорност е още по-голяма. Едно усложнение, което днес можем да предотвратим, може да определи целия им бъдещ живот. Навременното лечение означава не само по-добри медицински показатели, а запазено детство, образование, самостоятелност и възможност за реализация.

Разбирам, че решенията в здравеопазването изискват труден баланс между множество обществени потребности и ограничени ресурси. Именно затова смятам, че диалогът между медицинската общност и институциите е толкова важен.

България има подготвени специалисти, натрупан клиничен опит и изградени структури за лечение на редки заболявания. Нашата обща задача е да развиваме тези възможности и да осигуряваме тяхната устойчивост.

Моето послание е, че навременното и ефективно лечение не е просто разход в рамките на една бюджетна година. То е инвестиция в здравето, самостоятелността и бъдещето на хората. А когато говорим за деца, това е инвестиция в целия им предстоящ живот.

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