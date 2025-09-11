4881 Колаж: Мирослава Павлова, Dir.bg

Десет от десет - позициите в "домовата книга" вече са попълнени, вакантни не останаха и спокойно могат да идват избори, когато и да са те - потенциални кандидати за служебен премиер има предостатъчно. Има даже и полово равенство - петима са мъже, толкова са и дамите. Друг е въпросът дали е налице и желание от всички тях да се нагърбят с конституционното си задължение. То им се стовари по силата на промяната в основния закон, предприета от партньорите в "сглобката", тогава единно и неделимо - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

Редактирането на Конституцията лиши президента от възможността да си избере служебен премиер. Държавният глава беше задължен да го назначи от предварително "спуснат" списък, по усмотрение на парламента, в който влизат председателят на Народното събрание, управителят или подуправител на Българската народна банка, председателят или заместник-председателят на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник. Всички хипотетични кандидатури за служебен министър-председател в момента са избрани с гласовете на мнозинството и на днешната опозиция от ПП-ДБ, но в ролята й на управляваща.

Само преди ден тестето от евентуални обитатели на кабинета на "Дондуков"1 беше окончателно попълнено с най-младия кандидат-служебен премиер.

43-годишната Мария Филипова беше избрана за заместник-омбудсман навръх рождения си ден. "Честитката" ѝ връчиха 128 депутати от ГЕРБ, БСП, ИТН заедно с /не/управляващата ДПС-НН и независимите, бивши членове на групата а Доган в НС. Филипова премина през сито на жури в институцията на омбудсмана, после беше изслушана и от парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и накрая беше одобрена от пленарната зала. По време на изслушванията бившата шефка на КЗП не отговаряше на директния въпрос дали ще се съгласи да стане служебен премиер.

Филипова хем заяви, че от политика не разбира и не желае да коментира хипотези, хем даде да се разбере, че "ще изпълни задълженията си по Конституция", ако получи покана от президента. В същото време омбудсманът Велислава Делчева, чиято заместничка вече е Филипова, още предварително заяви категорично, че не желае да става министър-председател. Тя беше избрана от парламента с подкрепа, идентична по структура и състав на гласуването по-късно за заместник-омбудсмана. За Велчева дадоха рамо ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН заедно с четирима независими, общо 123 гласа.

Първа сред всички в списъка обаче е председателката на парламента Наталия Киселова.

Тя беше избрана на поста със 140 гласа "за" от групите на ГЕРБ- СДС, ПП-ДБ, "БСП-Обединена левица" и АПС. И тя, като Филипова, даде заявка, че е готова да стане премиер. "...Това е част от длъжностната характеристика. Отказът би бил бягство от отговорност, аз не бягам от отговорност", беше категорична Киселова след избора.

Има едно име в "домовата книга" обаче, което вече е минало по реда си да бъде служебен премиер, и то цели два пъти.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев беше назначен от Румен Радев за служебен премиер на 9 април 2024 г. и управлява до 27 август 2024 г., след което отново пое поста от 27 август 2024 г. до избора на сегашния кабинет "Желязков". Първия път Главчев беше назначен, тъй като всички други отказаха. Втория път големи опции за избор нямаше, тъй като първата домовата книга беше полупразна - без омбудсман и зам.-омбудсман, а зам.-шефката на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева, на която Радев се спря първоначално, отказа да изпълни желанието му да смени вътрешния министър Калин Стоянов. Президентът на свой ред не я назначи за служебен премиер и се спря на вече изкаралия един служебен мандат Главчев. Той пък беше обявен от опозицията за човек на ДПС - Ново начало и с този аргумент след края на служебния кабинет от ПП-ДБ оспорваха завръщането му в Сметната палата. Освен политически, от коалицията извадиха и формален аргумент - че Главчев се самоназначи и за външен министър, който не фигурира в домовата книга и следователно няма защо да се връща на стария си пост. Мнозинството не прие критиките и бившият служебен премиер се върна начело на Сметната палата.

Оставаше да се попълнят вакантните места за двамата негови заместници, които отново управляващите избраха само преди няколко месеца - през май. Заместник-председателки на одитната институция станаха по волята на парламента бившата членка на Антикорупционната комисия Силвия Къдрева и бившата икономическа директорка на БНТ Маргарита Николова. Номинацията на Къдрева беше оспорена от опозицията. Но заедно с нея и връщането на Главчев стана предмет на конституционна жалба от няколко опозиционни групи. През юли 58 депутати от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ атакуваха в КС избора на титуляри в регулаторите и сред бяха имената на Главчев и Къдрева.

Най-дистанцирани от списъка за потенциален премиер засега изглеждат тримата начело на БНБ - управителят Димитър Радев и двамата действащи подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов. Третият към момента, Андрей Гюров, беше отстранен от управата на националната банка заради това, че беше уличен от Антикорупционната комисия в конфликт на интереси и незаконно заемане на поста наред с участие в търговски дружества. Съдът отказа той да се върне в БНБ, докато тече съдебното дело. Гюров обжалва, но пред Върховния административен съд. Административният съд обяви за нищожно решението на КПК. ВАС спря делото и изпрати питане до Съда на ЕС в Люксембург.

За да бъде възстановен на работа, Гюров трябва да дочака и решение на КС. Тъй като неговият казус е "замразен", по всичко изглежда, че бившият депутат от ПП-ДБ си остава извън полето на "домовата книга". Но и той, и Петър Чобанов бяха избрани за подуправители от "сглобката" на 27 юли 2023 г., когато ПП-ДБ управляваше заедно с ГЕРБ и с подкрепата на ДПС. С гласовете на същото мнозинство беше преизбран за нов 6-годишен мандат и управителят на БНБ Димитър Радев преди три години. При новата конфигурация на мнозинството нов мандат получи тази пролет и другият подуправител Радослав Миленков - Радослав Миленков. Преизбраха го ГЕРБ-СДС, "ДПС–Ново начало", БСП-ОЛ и ИТН.

И управителят на БНБ, и подуправителят Миленков вече имаха възможността да откажат на президента Румен Радев да стават служебен премиер, като се позоваха на изисквания на Европейската централна банка и ангажиментите с приемането на еврото. Склонност да обмисли подобна покана тогава прояви само другият подуправител Петър Чобанов.

До попълването на "домовата книга" президентът Румен Радев неведнъж упрекваше мнозинството, че я държи полупразна и го лишава от голям избор. Така беше и при последното назначаване на служебен премиер миналата година. Сега в списъка празно няма, а всички 9 са на постовете си с благословията на мнозинството и ДПС-НН.

Радев обаче ще има само една година време да се възползва от пълния списъчен състав на потенциални кандидат-премиери, тъй като след това "домовата книга" ще я разгръща друг стопанин на "Дондуков" 2.

