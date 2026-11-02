Най-голямата ни победа е да забравим жестокостта. Историите за спасението разкриват не просто смелостта и любовта, които хората дават на най-беззащитните, но и вярата, че така променяме съдбата на човечеството

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Днес в Белица идват деца, за които "танцуваща мечка" звучи като чудноват и абсурден мит. За Деница Славова, гласът на ЧЕТИРИ ЛАПИ България, в това детско недоумение се крие най-голямата победа и доказателството, че една жестокост, приемана с десетилетия за нещо "нормално", може да бъде заличена завинаги за по-малко от един човешки живот, когато доброто реши да действа.

Деница и екипът на ЧЕТИРИ ЛАПИ всеки ден разкриват историите на безгласните и ни връща вярата в човечността. Истории като тази за Гордо и Флоренция - две мечки, прелетели половината земно кълбо, спасени от бетонните клетки на Аржентина, за да усетят за първи път мекотата на истинската трева в Парка за мечки в Белица.

Или за чудото в прекършената съдба на Тропчо - кучето, което пребори тридневна кома, за да тича днес в двора на новия си дом. И за Смайли - първото терапевтично куче на фондацията, което в отделението по хемодиализа просто слага муцунка върху треперещата ръчичка на едно дете и му подарява топлина и радост.

В разговора ни с Деница Славова няма обвинения и упрек. Има искреност, за бездомните животни, за клетките и жестокостта, но и за хората, които спасяват животи, докато самите те също копнеят за подкрепа. Тя споделя и за своята лична загуба - за четириногия си спътник, който я е учил да спира, да диша, да се научи на доверие и спокойствие.

А цялата тази обич съществува заради един простичък знак и апел от името на животните: "Вижте ни!". Видим ли ги, промяната вече е започнала.

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- На какво ви научиха животните за самите нас, хората, откакто работите в "Четири лапи"? Ако трябва да разкажете за фондацията накратко, от коя история бихте започнали?

- Че сме по-добри, отколкото често си мислим за себе си. Когато сме заобиколени от негативни новини и безнадеждност, винаги се опитвам да допускам добрите новини да минат първи и така че - аз ги виждам всеки ден: човек, който спира колата си заради ранено куче на пътя, дарител, който от години превежда по няколко евро всеки месец за животните, гледач, който познава мечките в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица само по начина, по който те завъртат главите си. Убедена съм, че животните изваждат най-доброто от нас.

Деница Славова Снимка: Орлин Николов

А ако трябва да започна отнякъде, бих започнала с новината на годината за нас - с Гордо и Флоренция. Две кафяви мечки, които прекараха години в бетон в затворен зоопарк в Аржентина, прелетяха половината свят и през февруари тази година за първи път в живота си стъпиха върху истинска трева в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица. За първи път животни пристигнаха в България със самолет от друг континент, за да намерят дом. В тази история е всичко, което е ЧЕТИРИ ЛАПИ: упоритост, многоброен международен екип и координация между всякакви институции, месеци подготовка и накрая един съвсем ясен кадър - меча лапичка върху тревата, където ѝ е мястото. Ето това е картината, която искам да остане и с вас.

Мечокът Гордо вече е горд "владетел" в парка за мечки в Белица Снимка: © FOUR PAWS, Христо Владев

- Фондацията работи в десетки държави. Какво е специфичното за България, с какво нашата страна е различна като предизвикателство и като надежда?

- Предизвикателството е, че у нас проблемите са реални и са пред очите ни, а не само на теория. Бездомните кучета и котки са на улицата, до спирката, до гарата, животните живеят в лошо стопанисвания зоопарк. Надеждата обаче е също толкова българска. Представете си само, страната, в която мечките танцуваха по панаирите, днес е дом за мечки от Украйна, Аржентина и Албания! Белица е място, към което международната организация се обръща, когато някъде по света има мечка в беда. И още нещо, което ме прави горда: според нашето последно проучване - 84% от българите биха обмислили да осиновят животно - най-високият резултат сред всички изследвани държави. Това трябва да означава нещо!

- Паркът за мечки в Белица е символ на една епоха, в която танцуващите мечки бяха "атракция". Какво говори историята на тези животни за пътя, който сме изминали като общество?

- Говори, че нещо, което цяло поколение е приемало за нормално, може да изчезне за по-малко от един човешки живот. Много хора помнят мечките по курортите и панаирите, снимката срещу пари, музиката с цигулките. Но малко са виждали реално - халката в носа, извадените зъби и начина, по който са учили тези животни уж да "танцуват" - върху нагорещен метал, докато свири музика, за да свържат звука с болката и да бъдат "послушни" .

Мечката Флоренция за първи път може да играе на воля Снимка: © FOUR PAWS, Христо Владев

ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица е създаден през 2000 г. от ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация "Брижит Бардо". През 2007 г. е спасена и последната танцуваща мечка в България, а десетина години по-късно в парка идва и такава на Балканите. През 2022 г. махнахме думата "танцуващи" от името на парка, защото вече нямаше нужда от нея. Но, за мен най-голямата победа е, че днес децата, които идват в парка в Белица, не знаят какво е "танцуваща" мечка. Трябва да им го обясняваме и това е най-доброто доказателство за пътя, който сме изминали като организация, но и като общество.

- Бездомните животни остават болезнена тема в българските градове. Кое работи наистина, кастрацията, осиновяването, образованието? И кое още ни спъва?

- Честният отговор, който мога да дам е - всичко заедно и то - дълго време. Няма една мярка, която да реши проблема сама. Кастрацията спира раждането на нови животни на улицата. Ваксинацията и обезпаразитяването пазят здравето и на животните, но и на хората. Регистрацията и чипирането помагат да открием изгубени, откраднати или изхвърлени животни и да потърсим отговорност от стопаните. Осиновяването дава шанс на тези, които вече са на улицата. А образованието е това, което помага процесът да стане устойчив и ние вече виждаме, че работи. Интересът към кастрационните ни програми в София расте всяка година, дори такъв има и в по-малки градове вече.

Едно от нещата, които определено ни спъват е изоставянето. Повечето бездомни животни някога са имали стопанин или са родени от некастрирано домашно куче. Пречи ни и липсата на последователен контрол върху регистрацията, както и усещането, че това е "проблем на държавата" или "проблем на организациите", но честният отговор е, че това решение минава през всеки от нас.

- Промени ли се отношението на българите към бездомните животни през годините? Да спасиш животно означава да спасиш част от собствената си душа. Спомняте ли си конкретна среща с животно, която е променила вашия личен поглед върху света?

- Да, мисля, че е така и освен, че го виждаме в числата (проучване от 2024 г. показва, че над половината от осиновяванията в България (52%) са станали през последната година, а купуването на кучета намалява и 62% от хората осиновяват, защото искат да помогнат на животно в нужда), днес все повече хора казват с гордост "осинових го".

Кучето Тропчо оцелява след три дни в кома Снимка: © FOUR PAWS

Ще ви разкажа за Тропчо. През лятото на 2023 г. той е блъснат от кола и постъва в клиниката ни в Банкя в критично състояние. Три дни е в кома, после идват и първите несигурни стъпки, после самостоятелното ходене, после игрите с другите пациенти. През 2024 г. намери семейство. Днес тича из двора и не се отделя от по-възрастното куче вкъщи. Истината е, че понякога единственото, което трябва да направим, е да не се отказваме първи.

- Фондацията се намесва и при бедствия и войни, там, където животните често са забравени. Участвал ли е българският филиал на "Четири лапи" при спасяването на животни в такива зони?

- Да, като част от международната мрежа на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Най-мащабната операция през последните години е в Украйна, където организацията помага от първите дни на войната с храна и ветеринарни консумативи, подкрепа за приюти и клиники, грижа за бездомни животни, евакуация на домашни любимци и спасяване на диви животни.

Българският офис има и пряка роля. Помагахме на украинските бежанци у нас с грижа за техните домашни любимци, защото хората, които бягат от война, често взимат със себе си единственото, което не могат да оставят - кучето или котката си. Международните ни екипи са работили още и след земетресенията в Турция и Сирия, в Пакистан, Судан, Газа, Ирак и при климатични бедствия по света. Българският екип подкрепя тези мисии чрез набиране на средства и информационни кампании, а често и наши ветеринарни лекари пътуват до кризисните локации.

- Как се роди идеята за кучетата терапевти, да бъдат до децата, които водят най-трудната битка в живота си? Как изглежда за едно дете в болнична стая моментът, в който през вратата влезе четириного приятелче? Можете ли да ни разкажете за някоя конкретна история или усмивка от тези срещи, която завинаги е останала в сърцето ви?

- Идеята дойде от самата болница. Психоложката на отделението научила за работата ни с кучета терапевти от близък човек и потърси екипа ни. Важно е да отбележи, че лекарите и сестрите първи виждат смисъл в присъствието ни там. За детето в болничната стая кучето е изненада, радост и няколко минути спокойствие. Има една история, която екипът ни, който работи на терен разказва. Първото посещение в отделението по хемодиализа, когато всички деца посрещнат Смайли, първото ни куче терапевт, с усмивки, но едно дете се е свило в леглото и не помръдва.

Терапевтичните кучета Смайли и Мики имат тежка съдба, но сега даряват много любов и топлина на болни дечица Снимка: © FOUR PAWS, Орлин Николов

Когато Смайли се приближава, то го погледна с онзи поглед, в който има и надежда, и страх. След няколко секунди тишина пита много тихо дали може да го прегърне, защото му било много студено. Сестрата кимва, че е безопасно и Смайли сякаш вече знае какво да направи. Сяда до леглото и слага глава върху ръчичката на детето и не помръдва до края на процедурата.

- Как се избират и подготвят тези кучета? Какво е необходимо едно куче да притежава, за да стане "лечител"?

- Подготовката отнема около година. Кучето се социализира, преминава специално обучение и полага изпит, за да бъде сертифицирано като куче терапевт. След това всяка година държи нов изпит, за да потвърди нивото си. Нашите кучета не са породисти и това е съвсем съзнателен избор. Искаме да покажем, че с търпение, правилен подход и много обич породата наистина няма значение.

Терапевтичното куче Мики Снимка: © FOUR PAWS, Орлин Николов

А какво трябва да има едно куче, за да бъде "лечител"? Спокойствие. Любопитство към хората. Търпение към шум, непознати миризми, медицинска апаратура и много ръчички наведнъж, бързо възстановяване след стрес, както и да обичат работата си. Благодарение на нашия главен водач и треньор и Антония Рикова, кучета на ЧЕТИРИ ЛАПИ са спокойни, уверени и щастливи в това, което правят.

- "Четири лапи" се грижи за животни, които са били изоставени и наранени. Виждате ли паралел между тяхната история и пътя на децата, които срещат?

- Внимавам с паралелите, защото всяко дете в тази болница има семейство, което се бори за него ден и нощ и тяхната битка е несравнима. Но и децата, и животните, които спасяваме, не са избрали ситуацията, в която се намират. И двете имат нужда от подкрепа и приятел

- Ваша кауза и грижа са и стопанските животни. Как да говорим за това, без да обвиняваме, но да събуждаме съвестта?

- По най-директния начин - като казваме истината спокойно и без да сочим с пръст. Участваме в Европейската гражданска инициатива "Край на клетките" и продължаваме да настояваме за законодателни промени, които да прекратят клетъчното отглеждане. Затова и правим и образователна кампания за маркировката на яйцата, защото повечето хора не знаят, че цифрата в началото на кода показва как е живяла кокошката. Затова и тук припомням, че цифра 3 означава клетка. Темата за България действително е сложна и не искаме никой да се чувства виновен пред рафта в магазина. Това, което искаме, е да покажем връзките и това, че начинът, по който отглеждаме животните, засяга и нашето здраве и околната среда.

- Кампаниите срещу кожите, срещу дивите животни в цирковете, срещу лошото отглеждане често срещат съпротива. Кое е било най-трудното и кое ви е дало най-голяма надежда?

- Като че ли, най-трудно е времето. Кампаниите, които искат да променят цяла индустрия, отнемат години, изискват разговори с много страни и с институциите. А когато няма политическа стабилност, както у нас през последните години, се случва да стигнем на крачка от успеха и да трябва да започнем отначало с нов парламент. Но пък последователите ни са все повече и все по-активни и заедно постигаме победи, за които преди години само мечтаехме: затварянето на последната ферма за ценни кожи в България, гласуването на първо четене на законодателна забрана на фермите за кожи, европейския регламент за благосъстоянието на кучетата и котките, възможността зоопарковете у нас да кандидатстват за европейско финансиране.

Снимка: © FOUR PAWS

И още нещо, което ми е лично близко като човек от комуникациите - "Движение 2040", на която и dir.bg са ни партньори през годините. Превърнахме дългогодишната ни кампания срещу пиротехниката, която правим заедно с рекламна агенция proof няколко години, в разговор за това как празнуваме и след това и много инситтуции и други организации ни подкрепиха и започнаха да работят активно по темата. Изкуственият интелект прогнозира, че България ще се откаже от фойерверките чак около 2040 г. Попитахме хората защо да чакаме? Кампанията спечели награда Effie, но по-ценното е, че все повече общини и отделни хора избират по-тихи празници.

- Зад всяка спасена мечка, куче или котка стоят ветеринари, гледачи, доброволци. Кои са тези хора и какво ги кара да остават в работа, която често е свързана с много страдание и болка?

- Това са хората, които познават всяка мечка в Белица по характер: коя е срамежлива, коя е лакома, коя обича да се къпе в определен час. Ветеринарите в клиниката ни в Банкя, която в момента е в ремонт, но не спира работата им и които три дни не се отказват от едно кученце в кома. Водачите на кучета терапевти, които влизат в болнично отделение и оставят там и част от собствената си душа. И моят екип по комуникации, хората, които всеки ден превръщат тези истории в думи, снимки и кампании, за да стигнат до вас.

Екипът на ЧЕТИРИ ЛАПИ, който разкрива, спасява и защитава животните с нестихваща енергия и мотивация. Снимка: © FOUR PAWS, Орлин Николов

Те първи виждат кадрите на спасеното животно, но и първи научават, когато някое си отиде. Като ръководител смятам за част от работата си да пазя тези хора. Тези, които се грижат за другите, също имат нужда от грижа. Бих искала да използвам възможността и да им благодаря от страниците на вашата медия!

- Едно общество се измерва по това как се отнася към най-беззащитните, към животните, децата, болните? Ако можехте да отправите едно лично послание от името на всички животни, на които "Четири лапи" дава глас, какво би било то към българското общество?

- Да, абсолютно вярвам в това. Начинът, по който се отнасяме към тези, които не могат да ни отвърнат, казва най-много за нас. Лично съм убедена, че много кучета са по-умни и добри от много хора, които познавам. А посланието от името на животните би било просто - "вижте ни". Защото когато ги видите, вие вече ще знаете какво да направите.

Петя Радкова, Деница Славова и Мики oт екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ на терен по време на съвместно събитие със SOS Детски селища Снимка: Орлин Николов

- Има ли момент, в който сте разбрали, че грижата за едно същество всъщност е грижа за самия себе си?

Голяма част от живота ми минава в постоянно бързане и комуникационен шум: срокове, телефони, пресконференции, концерти, събития, фестивали, пътувания, спешни задачи, които никога не спират. Така се случи, че работя в няколко свята едновременно и понякога забравям да спра. Животните ме карат да го направя. Неотдавна загубих собствения си четириног приятел, който ми помагаше да се центрирам, да забавя темпото, да се погрижа за себе си. Грижата към него, беше някак и грижа към мен.

И всъщност, когато се грижим за животните, всъщност се учим отново да бъдем внимателни, да слушаме, да бъдем тук. Липсва ми безкрайно.

- Как се финансира работата ви и колко важна е помощта на обикновените хора, дори най-малкото дарение?

- Цялата работа на ЧЕТИРИ ЛАПИ се финансира от дарения на хора от цял свят. Имаме представителства в 16 държави на 5 континента и 13 спасителни центъра и съвместни проекти, а хората ни познават и в много други страни, където сме провеждали спасителни мисии. Всяко дарение е ценно, независимо от размера, а всяка споделена тема и история е помощ за нашата мисия.

Снимка: © FOUR PAWS, Христо Владев

- Какво може да направи всеки от нас утре? Един жест, едно решение...

- Не обичам да раздавам поучителни съвети, но все пак - ако мислите за куче или котка, осиновете. Ако вече имате, кастрирайте и чипирайте любимеца си. Ако видите животно в беда до гара или на улицата, подайте сигнал на общината, контактите им са вече на нашите плакати на 282 гари в цялата страна, погледнете кода на яйцата в магазина, на Нова година изберете празник без гърмежи. И ако можете, станете наш дарител, дори с малка сума или само споделете последния пост от страниците на фондацията.

Но ако трябва да избера само един жест, нека е поспрете се. Следващия път, когато минете покрай бездомно животно, не отмествайте поглед, забавете темпотото и вижте дали можете да помогнете с нещо.

- Ако след двадесет години погледнете назад, какво бихте искали да е различно в България благодарение на тази работа?

- Бих искала децата да не знаят какво е бездомно куче, точно както днешните деца не знаят какво е танцуваща мечка. Да няма нито една ферма за кожи, а яйцата от клетъчно отглеждане да са в историята. Новогодишната нощ да е тиха и спокойна за всяко животно, а "Движение 2040" да се е оказало ненужно, защото сме стигнали дотам по-рано. Като цяло, мисля, че би било успех фондация с нашата мисия да няма работа и цели за осъществяване.

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Българският интернет портал Dir.bg обявява началото на второто издание на мащабната си инициатива за социална отговорност и граждански принос "Доброто в действие". И тази година кампанията преминава под надслов "Коледа с кауза". Тя цели да даде медийна видимост на устойчивите практики на бизнеса, неправителствените организации и личностите с активен принос през изминалата година.

Започваме с поредица от статии и интервюта с хората, чиито дела заслужават да получат възможно най-висока трибуна.

Кулминацията на инициативата ще се състои на 9 декември с празнична среща на около 250 гости от средите на бизнеса, институциите, културата, спорта и медиите. В рамките на събитието ще бъдат връчени годишните призове за обществен принос на отличените компании и граждански активисти. Програмата предвижда представяне на социално отговорните каузи пред публиката и възможности за изграждане на партньорства между участниците.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.