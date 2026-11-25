Страната ни трябва да бъде разпознаваема като целогодишна дестинация с качествени услуги, разнообразни преживявания и добра достъпност, заявява министърът на туризма

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Лятото на 2026 г. изправи българския туризъм пред уравнение с противоречиви неизвестни. Войната в Близкия изток отне туристи и нощувки, но приходите пораснаха с над 13% и за първи път прекрачиха психологическата граница от 1 милиард евро. По-малко гости, повече пари: резултат, който изглежда като успех, но крие и въпрос. На фона на недостиг от близо 10 000 работници и дългогодишната амбиция България да бъде целогодишна дестинация, секторът отново стои пред стария избор дали да продава "евтино слънце," или преживяване, заради което хората се връщат.

Д-р Илин Димитров сяда на министерския стол за трети път, но за първи път с хоризонт от цели четири години. В разговора ни той прави равносметка на изминалия сезон и очертава посоката за следващите. Говори за близо 24-те милиона евро, заложени в проектобюджета за реклама и свързаност, и за кадрите, без които нито един сезон не може да се случи. На фокус е и туристическият гаранционен фонд, който се обещава от години, но и "Евровизия" в Бургас - събитие, което трябва да остави на България повече от една вечер под прожекторите.

Къде сме на световната туристическа карта и какво е бъдещето ни. Отговорите дава министърът на туризма д-р Илин Димитров в специално интервю за Dir.bg

Снимка: Министерство на туризма

- Министър Димитров, за трети път сядате на този стол, но за първи път като министър в редовно правителство. Каква е разликата между това да управляваш сектора с хоризонт от няколко месеца и с хоризонт от четири години? Какво можете да направите сега, което като служебен министър не успяхте? И какво заварихте в министерството?

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- Разликата е съществена. Когато разполагаш с няколко месеца, основната ти задача е да осигуриш стабилност и да решаваш най-неотложните проблеми. Когато имаш хоризонт от четири години, можеш да планираш, да предприемеш реформи и да проследиш резултатите от тях.

Българският туризъм има нужда точно от това - последователност. През годините се натрупаха проблеми, за които всички говорим, но чието решаване непрекъснато се отлага. Сега имаме възможност да променим този модел.

Не бих искал да се връщам към това кой какво е направил преди нас. По-важното е какво ще направим оттук нататък. Решенията трябва да се основават на данни, а не на емоции. Туризмът е икономически сектор и трябва да бъде управляван с ясни цели, измерими резултати и отговорност.

- След първите срещи с бизнеса и с кметовете казахте, че секторът е нереформиран, а проблемите назряват с години, защото политически не е имало време за решения. Ако трябва да назовете трите най-тежки наследени проблема на българския туризъм, кои са те?

- На първо място бих поставил свързаността. Можем да имаме прекрасни хотели, отлично обслужване и уникални туристически ресурси, но ако до България се стига трудно или скъпо, губим конкурентоспособност още преди туристът да е избрал дестинация. Затова работим активно с международните авиокомпании и туроператори. Сътрудничеството ни обаче не се ограничава само до увеличаване на полетите и туристопотока. То включва съвместни маркетингови инициативи, развитие на нови туристически продукти и удължаване на сезона. Именно това е подходът, който искаме да наложим - повече свързаност, която да създава възможности за туризъм през по-голяма част от годината.

Вторият проблем е сезонността. Все още твърде голяма част от туристическата активност е концентрирана в няколко месеца. Това се отразява върху заетостта, инвестициите и възможността бизнесът да предлага устойчиви работни места.

Третият проблем е липсата на достатъчно кадри, която е пряко свързана с качеството на туристическия продукт.

Разбира се, към тези три проблема трябва да добавим и необходимостта от по-ефективен маркетинг, дигитализация и промени в нормативната среда. Те са взаимосвързани. Не можем да решим проблема с кадрите, без да работим за удължаване на сезона, нито да увеличим туристопотока, без да подобрим транспортната свързаност.

- Има ли Министерството на туризма достатъчен бюджет, за да изпълни Програмата, която представихте?

- В проектобюджета за 2027 г. за реклама и свързаност са предвидени близо 24 млн. евро, включително 10 млн. евро допълнителен ресурс. Това е увеличение на програмата за реклама с 99,9% спрямо 2026 г. За първи път разполагаме с перспектива за толкова сериозно увеличение на ресурса, който искаме да насочим към конкретни резултати - партньорства с авиокомпании и големи международни туроператори, повече полети и по-дълъг сезон. Разбира се, говорим за проектобюджет, а не за вече приет бюджет.

Нашата задача е да покажем, че инвестициите в туризма имат реална икономическа възвръщаемост. Туризмът не трябва да се разглежда единствено като разходна част от бюджета. Той създава приходи, работни места и възможности за регионите.

- В края на февруари напрежението около Иран преобърна туристическата карта на Европа. Ранните резервации у нас вървяха с ръст, но след това дойде колебанието. Колко близо беше България до провален летен сезон? На 18 юли заявихте, че изоставането е преодоляно и сезонът върви с темповете на 2025 г. Какво конкретно го преодоля? И не е ли "колкото миналата година" всъщност пропусната възможност, след като конкурентни дестинации като Гърция и Турция загубиха туристи?

- Не бих определил сезона като провален, но не бих и подценил трудностите. В началото имаше неблагоприятни прогнози за спад от 12-15% при нощувките на чуждестранните туристи. С общите усилия на туристическия бранш и министерството успяхме значително да ограничим очертаващия се негативен резултат. Според междинните данни на НСИ за май-август регистрациите на туристи са 4,84 млн., което е спад от 1,5% спрямо същия период на 2025 г. При чуждестранните туристи спадът е 2,8%.

Сезонът не беше равномерен - май започна сравнително добре, юни беше по-слаб, а през юли и август ситуацията се стабилизира. Реализираните нощувки за май-август са 17,3 млн., или с 3,1% по-малко на годишна база. Същевременно приходите от нощувки надхвърлят 1 млрд. евро и нарастват с 13,3%. Това показва защо трябва да разглеждаме едновременно броя туристи, продължителността на престоя и икономическия резултат. По-високите приходи са положителен показател, но не отменят спада в нощувките.

Министър Илин Димитров участва в Изпълнителния съвет на UN Tourism в Абу Даби Снимка: Министерство на туризма

България не трябва да разчита на проблемите на конкурентните дестинации. Нашата цел е да бъдем предпочитани заради качеството, сигурността, достъпността и разнообразието на продукта.

Има и промяна в поведението на туристите - повече, но по-кратки пътувания. Средният престой на чуждестранните туристи в местата за настаняване е намалял от 4,4 на 4,3 нощувки. Затова работим както за по-добра свързаност и навременни резервации, така и за продукти, които дават причина хората да останат по-дълго.

- Каква е окончателната равносметка на лятото? Отново ли най-многобройни бяха българските туристи? Кои пазари ни "спасиха" и кои ни изоставиха? Израелският пазар, както и германският, са важни за Черноморието. Какво да очакваме оттук нататък?

- Данните на НСИ за май-август показват 2,31 млн. регистрации на български туристи и 2,53 млн. на чуждестранни. Българите са най-голямата отделна група, като броят им остава практически на равнището от миналата година. Сред чуждестранните пазари води Румъния с 666 хил. регистрации, следвана от Украйна с 272 хил., Полша с 232 хил., Германия със 176 хил. и Обединеното кралство със 138 хил. За периода януари-септември вече разполагаме и с по-актуални данни за румънския пазар - 817 хил. регистрации и над 2,9 млн. нощувки, съответно със спад от 13,4% и 14,8% на годишна база.

Картината по пазари е различна. За май-август Полша отбелязва ръст от 12,7%, Израел - 24,5%, Италия - 16,7%, а Унгария - 13,3%. В същото време при Румъния има спад от 12,5%, при Германия - 9,5%, а британският пазар остава почти без промяна, със спад под 1%. Именно затова през ноември проведохме срещи с туристическия бизнес в Германия и Полша. За летния сезон през 2027 г. очакваме около 30% повече самолетни места от Германия до Варна и Бургас. В Полша обсъдихме нови директни линии и съвместни маркетингови инициативи. Израел остава важен пазар, но перспективите му са зависими от обстановката в региона.

Важно е да не делим пазарите на такива, които са ни "спасили", и такива, които са ни "изоставили". Нашата работа е да задържаме традиционните партньори и да развиваме нови. Резултатите показват и друга важна тенденция: при спад на нощувките от 3,1% приходите от тях се увеличават с 13,3%. Това е аргумент да говорим не само за обем, но и за добавена стойност, без да пренебрегваме необходимостта да възстановим продължителността на престоя.

- Българите, които почиват в родните курорти, отново се оплакват от цени, които не съответстват на качеството. Какво бихте отговорили на семейство, което и тази година избра Гърция вместо български курорт?

- Всеки турист има право да избира къде да почива и как да харчи парите си. Това е нормална част от конкуренцията. Не смятам, че трябва да противопоставяме Българското Черноморие на гръцките морски курорти.

Цената сама по себе си не е достатъчна. Туристът оценява цялостното преживяване - обслужването, инфраструктурата, чистотата и отношението. Министерството не определя цените, но има отговорност да работи за качество и конкурентоспособност. През септември създадохме Националната обсерватория за качеството и устойчивостта в туризма, чрез която искаме да използваме данни и обратна връзка от туристите при вземането на решения.

Искам България да бъде избирана не защото е най-евтината възможност, а защото предлага преживяване, за което туристът би се върнал.

Министърът на туризма участва на изложението WTM Лондон в началото на ноември, където представи приоритетите за 2027 г. и продължи разговорите с TUI Group за разширяване насътрудничеството с България Снимка: Министерство на туризма

- "Колонизирахме" Северна Гърция, и то така, че дори вече местните търсят начин да спрат инвазията и разширяването на "българската Ривиера" например край Кавала, въпреки че този щурм налива пари в икономиката на южната ни съседка. Как обяснявате този феномен?

- Това е естествен резултат от свободното движение на хора и капитали в Европейския съюз. Българите пътуват повече, инвестират и търсят различни възможности за почивка.

Не бих използвал думата "инвазия". Българските туристи и инвеститори допринасят за местната икономика, както и чуждестранните туристи допринасят за нашата. По-важният въпрос е какво можем да научим от този процес и как да подобрим собствената си конкурентоспособност.

Министърът на туризма в курорта Лозенец, където представи част от данните за летния сезон Снимка: БТА

- Плажовете и концесиите - вечната лятна тема. Обещахте чисти, сертифицирани плажове с безопасни атракции, достъпни за всички. Какво се промени това лято и какво ще се промени догодина?

- Морските плажове са сред най-важните ни туристически ресурси и управлението им трябва да бъде подчинено на ясни правила и контрол. За туристите е важно плажът да бъде чист, безопасен и достъпен, а услугите да отговарят на стандарти.

Работим за качество, прозрачност и ефективен контрол. Безопасността на атракционните услуги изисква координация между компетентните институции. Искаме добрите практики да се превърнат в конкурентно предимство на Българското Черноморие.

- Ресторантьорите и хотелиерите продължават да настояват за данъчни облекчения. Казусът е дългогодишен и традиционно предизвиква гневни реакции. Може ли наистина по-нисък данък да свали цените в заведенията?

Намаляването на данъчната тежест не води автоматично до намаляване на крайните цени. Това зависи от разходите за труд, енергия, суровини и от пазарната среда.

Разбирам аргументите на бизнеса, но всяка подобна мярка трябва да бъде разглеждана в контекста на цялостната данъчна политика. Разговорът трябва да бъде основан на конкретни икономически анализи, а не само на искания за преференции. Секторът има нужда и от предвидима среда, свързаност и кадри.

- Поскъпването на горивата удари авиокомпаниите и туроператорите. Предложихте фонд за подкрепа на авиолиниите и сухопътния транспорт с участие на общините. Кога ще бъде създаден той, с колко пари ще разполага и кой ще го управлява?

- Свързаността е сред най-важните ни приоритети. В проектобюджета за 2027 г. са заложени допълнителни 10 млн. евро за свързаност и обвързана с нея реклама. Паралелно работим върху модел, при който държавата, общините и заинтересованите страни могат да обединят усилията си за привличане и поддържане на транспортни връзки.

Идеята не е просто да се субсидират превозвачи, а да се създаде устойчив механизъм с измерим икономически ефект, ясни правила и прозрачност, съобразен с европейското законодателство. Не бих искал да обявявам суми или срокове, преди моделът да бъде окончателно съгласуван.

- Поставихте свързаността като първостепенен приоритет и казахте, че целта е тя да се увеличи драстично. Колко нови авиолинии ще имаме през 2027 г. и с кои превозвачи водите разговори?

- Вече имаме конкретни резултати от разговорите с авиокомпании и туроператори. За летния сезон през 2027 г. очакваме около 30% повече самолетни места от Германия до Варна и Бургас. Ryanair обяви увеличение с 40% на капацитета си за двете черноморски летища през следващото лято. В Берлин разговаряхме с представители на DRV, Schauinsland-Reisen, DERTOUR, Corendon Airlines и Sundair.

Във Варшава обсъдихме възможностите за нови директни линии от Вроцлав, Гданск и Познан до Варна и Бургас. Продължаваме и изпълнението на тригодишния меморандум с TUI, с който си поставихме цел туристите, пътуващи с компанията до България, да достигнат 400 хил. годишно до 2030 г. Важното е не просто да увеличаваме летния капацитет, а да създаваме условия за по-дълъг сезон.

Не бих обявявал конкретен брой линии преди окончателни ангажименти от превозвачите.

- Войната в Черно море на практика спря круизния туризъм. Има ли план за Варна и Бургас като круизни пристанища или приемаме, че тази ниша е загубена поне до края на конфликта?

- Не трябва да се отказваме от който и да е сегмент заради временни, макар и сериозни, геополитически обстоятелства. Круизният туризъм е силно зависим от сигурността и международните маршрути.

Варна и Бургас имат потенциал и трябва да бъдат подготвени за момента, в който международните оператори възобновят интереса си. Необходима е координация между държавата, пристанищните оператори, местната власт и бизнеса.

Министър Илин Димитров представя България на едно от най-мащабните туристически изложения в света - World Travel Market 2026 в Лондон Снимка: Министерство на туризма

- Искате България да се развива като дестинация в четири сезона. От години всеки министър повтаря тази мечта, а сезонността се оказва непреодолим проблем. Какво конкретно трябва да се направи, за да не остане тази идея мираж? Климатолечебните курорти, минералните извори, здравният туризъм - потенциалът ни е огромен, но инфраструктурата често е в разруха. Какво бихте предприели, за да печелим от това богатство?

- Разликата между пожеланието и реалната политика е в конкретните действия. България има ресурси за туризъм през цялата година, но те сами по себе си не са туристически продукт. Нужни са инвестиции, инфраструктура, услуги и последователен маркетинг.

Здравният, балнео- и СПА туризмът са сред направленията с най-голям потенциал. Работим за международното им позициониране и партньорство между държавата, общините и инвеститорите. Свързаността, инвестициите и новите продукти са части от една обща политика.

- Културно-историческият, винено-кулинарният и градският туризъм са естественият мост между сезоните. Защо все още не можем да продадем пакет "България през октомври" така, както Португалия или Италия "продават" есента си? И как вътрешният туризъм да се превърне в двигател извън сезона?

- Дълго време рекламирахме България предимно чрез отделни продукти, вместо да представяме цялостно преживяване. Имаме възможности за културен, винен, кулинарен и градски туризъм, но трябва да ги обединим в разпознаваеми предложения.

Това изисква координация между общините, бизнеса, културните институции и транспортните оператори. Вътрешният туризъм може да поддържа активността извън пиковите месеци, ако предложим интересни и достъпни възможности през цялата година.

- Как изглежда подготовката за зимния сезон 2026/2027 и какви цени се очакват? Какви са ранните резервации в Банско, Боровец и Пампорово и има ли риск геополитиката да "удари" и зимата?

- За ориентир можем да използваме резултатите от предходната зима. От декември 2025 до март 2026 г. са отчетени над 2 млн. регистрации на туристи в страната, от които 1,43 млн. на българи и 589 хил. на чужденци. В община Банско регистрациите са над 170 хил., в община Самоков - 116 хил., а в общините Смолян и Чепеларе - общо над 100 хил. Нашата цел е да надградим тези резултати.

За предстоящия сезон очакваме интерес към ски туризма от българските туристи, съседните пазари и Великобритания. Предвиждаме и интерес към СПА курортите, включително от Северна Македония и, при успокояване на ситуацията в Близкия изток, от Израел. Цените се определят от бизнеса и няма да прогнозирам конкретни стойности без надеждни данни. Към момента нямаме потвърдени количествени данни за ранните резервации поотделно за Банско, Боровец и Пампорово.

Дара прие поканата на д-р Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света Снимка: Министерство на туризма

- Дара донесе първата победа на България в "Евровизия", а Бургас ще е домакин. Изборът на морския град вместо София изненада мнозина, включително самата Дара. Съгласен ли сте с критиците, че столицата е пропуснала шанс, и как ще превърнете домакинството в полза за цялата страна, а не само за един град?

- Не бих противопоставял София и Бургас. Когато България е домакин на събитие с международен мащаб, печели цялата страна.

За мен най-важното е да използваме възможността да представим България пред международна аудитория. Бургас и Южното Черноморие могат да покажат, че страната е привлекателна и извън традиционния летен сезон. Трябва да насочим вниманието и към останалите региони, културното наследство и разнообразните ни туристически продукти.

- Как очаквате това събитие да повлияе на туризма ни? Имаше ли реална промяна след Giro d"Italia и разполагате ли с данни за пряко влияние? Какво трябва да остане след 15 май догодина? Кое ще бъде измеримото наследство - нови пазари, нови полети, повече туристи в Бургас през следващите години?

- Големите международни събития са ценна възможност за популяризиране, но ефектът им не трябва да се измерва единствено с броя посетители в дните на провеждането им.

Истинският успех е това, което остава след събитието - международна разпознаваемост, интерес от нови пазари, транспортна свързаност и посещения през следващите години. Същото важи и за Giro d"Italia. Трябва обаче да разграничаваме медийния ефект от прекия икономически резултат и да не приписваме автоматично всяко увеличение на туристопотока на едно събитие.

- Конкурсът ще доведе хиляди гости в средата на май, седмици преди същинския сезон. Ще има ли Бургас, а и регионът, достатъчно отворени хотели толкова рано преди сезона, и още по-важното - персонал? Как ще гарантирате, че няма да видим спекулативни цени, които да опетнят имиджа ни? Летище Бургас и свързаността са сред най-големите въпросителни.

- Подобно събитие е възможност да покажем, че Южното Черноморие може да посреща гости и извън активния летен сезон. Това изисква сериозна предварителна подготовка и координация между организаторите, местната власт, хотелиерите, превозвачите и институциите. Именно "Евровизия" е добър пример за необходимостта от общо пространство за данни в туризма - за да можем да планираме необходимия капацитет за настаняване, транспорт и обслужване на посетителите.

Особено важни са транспортната свързаност и персоналът. Цените се определят от бизнеса, но бих призовал всички да мислят дългосрочно. Едно събитие може да привлече туристи за години напред, но може и да остави негативно впечатление. Най-важно е гостите да си тръгнат с желание да се върнат.

- Кое е следващото голямо събитие, на което бихте искали да видите България домакин?

- Бих искал България да бъде домакин на повече международни събития, които привличат туристи, инвестиции, експертиза и партньорства. Особено важни са професионалните форуми в туристическия сектор, които ни срещат с хората, вземащи решения за туристическите потоци и инвестициите.

Не бих се ограничил до едно събитие. Амбицията ни трябва да бъде България да се превърне в естествен домакин на международни срещи, конгреси, културни и спортни прояви.

Снимка: Министерство на туризма

- Законът за туристическия гаранционен фонд се обещава от години. Говорихте за него още като служебен министър през 2023 г. Кога най-сетне ще бъде приет и как ще защити туристите при фалит на туроператор?

Туристическият гаранционен фонд е важна реформа. Случаите на затруднения или несъстоятелност на туроператори показват необходимостта от ефективна защита на потребителите.

Механизмът трябва да бъде финансово устойчив, справедлив към коректно работещите туроператори и съобразен с европейските изисквания. През ноември обсъдихме опита на Германия с германския фонд за гарантиране на пътуванията, а във Варшава с полския държавен секретар по туризъм Иренеуш Раш се договорихме да обменяме опит в туристическото законодателство и защитата на пътуващите. Фондът у нас все още е в процес на подготовка и не бих обявявал дата преди приключване на необходимите процедури.

- Предлагате ваучерите за храна да могат да се използват и за туризъм и подчертавате, че мярката е бюджетно неутрална. На какъв етап е промяната? Не рискувате ли съпротива от търговците и от самите работодатели?

- Идеята е да дадем повече възможности за избор на хората и да стимулираме вътрешния туризъм. Не говорим за нов бюджетен разход, а за по-гъвкаво използване на съществуващ инструмент.

Подобна промяна изисква анализ и разговор с работодателите, търговците и операторите на ваучери. Целта е балансирано решение, полезно за хората и за българския туристически бизнес.

- Туристическият данък в общините често се харчи за неща, които туристът никога не вижда. Как възнамерявате да прецизирате разходването му, без да нарушите автономията на местната власт?

- Местната власт трябва да има необходимата самостоятелност, но средствата, генерирани от туризма, трябва да допринасят пряко за развитието на туристическите дестинации. Предлагаме поне 50% от приходите от туристическия данък да бъдат насочвани към реклама и свързаност. Така част от средствата, които туризмът генерира, ще се инвестират обратно в неговото развитие.

Това не означава да отнемем самостоятелността на общините, а да въведем ясни правила и споделена отговорност. Местната власт най-добре познава потенциала на своя регион и трябва да може да избира най-подходящите начини за популяризирането му. Задължителният дял за маркетинг е предложена промяна, а не вече действащо правило.

- Още през 2022 г. казахте, че кадрите са най-сериозният проблем на българския туризъм. Четири години по-късно проблемът решен ли е, или се е задълбочил? Колко работници не достигат на сектора днес?

- Проблемът с кадрите остава сред най-сериозните предизвикателства. Според проучване на потребностите на бранша за летния сезон на 2026 г. недостигът е оценен на между 8 000 и 10 000 души. Това не е окончателна оценка за всеки момент от годината, но показва мащаба на проблема. Причините са комплексни - сезонна заетост, условия на труд, възнаграждения, образование и възможности за професионално развитие.

Работниците от трети страни облекчават част от недостига, но не могат да бъдат единственото решение. Нуждаем се от по-силна връзка между бизнеса, университетите, професионалните гимназии и държавата, от повече практическо обучение и от възможности за дългосрочна кариера в сектора.

- Говорите за "ребрандиране на професията" сред младите с помощта на медиите и инфлуенсърите. Може ли една кампания да промени имиджа на работа, която е сезонна, тежка и често лошо платена? Какво трябва да се промени в самия бизнес?

- Разбира се, че една кампания не може сама да реши проблема. Ако условията на труд не се променят, никаква реклама няма да бъде достатъчна.

Но същевременно трябва да променим начина, по който представяме професиите в туризма. Това е сектор, който предлага възможности за развитие, международен опит, предприемачество и професионална реализация.

Бизнесът има ключова роля чрез по-добри условия, възнаграждения, обучение и перспективи за развитие. Държавата от своя страна трябва да създава условия за по-тясна връзка между образованието и реалните потребности на туристическия сектор.

Конкретна стъпка в тази посока е създаването на Асоциацията на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, която обединява 17 университета. През септември във Варна поставихме началото и на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта в туризма. На срещата на министрите на туризма от ЕС в Ирландия през ноември стана ясно, че Европейската комисия работи по механизъм за създаване на европейска академия по туризъм и туристическа обсерватория - направления, по които България вече предприема конкретни действия.

Д-р Илин Димитров на Черноморски технологичен форум CONNEXUS, който се проведе във Варна Снимка: БТА

Работим и за актуализиране на учебните програми, разширяване на стажовете и практическото обучение с реално участие на работодателите. Сред предвидените мерки е и създаването на национална програма "Кариера в туризма", насочена към ученици, студенти, българи в чужбина и хора, които търсят професионална реализация в сектора.

Защото, ако искаме младите хора да виждат бъдещето си в туризма, трябва да им предложим не просто сезонна работа, а възможност за дългосрочна професионална кариера.

- Вносът на работници от трети страни се превърна в норма в курортите. Каква е позицията ви - устойчиво решение или временна патерица, която прикрива по-дълбоки проблеми?

- Работниците от трети държави помагат на бизнеса да преодолява недостига, но не трябва да заместват усилията за задържане и развитие на българските кадри. За 2025 г. Агенцията по заетостта отчита 49 179 процедури за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави в различни икономически сектори. Това не означава, че толкова души реално са пристигнали и започнали работа, нито че всички са заети в туризма. Не бива да смесваме броя на процедурите с броя на действително работещите хора.

Необходимо е едновременно да улесняваме законните и прозрачни процедури за наемане на чуждестранни работници и да създаваме условия повече българи да избират кариера в туризма. Дългосрочното решение минава през образование, по-добри условия на труд и удължаване на сезона.

- Предстои стартирането на платформата "TourAlert" - единен дигитален канал за сигнали от граждани. Кога ще заработи и кой ще носи отговорност сигналите да не потъват в чекмеджетата, както се случва с много жалби днес?

- Идеята на TourAlert е да направим комуникацията между туристите и институциите по-бърза и прозрачна. Хората трябва не просто да могат да подадат сигнал, а да знаят какво се случва с него и коя институция е компетентна.

Дигитализацията има смисъл само ако подобрява реалната работа на администрацията. Целта е механизъм за проследяване и насочване на сигналите, а не просто още един електронен канал.

- Мобилното приложение "Visit Bulgaria" с директна продажба на билети за музеи, театри и транспорт звучи амбициозно. Кога ще го видим и кой ще го разработи?

- Дигитализацията е ключов приоритет. Работим по нов национален туристически портал, който да представя България по модерен и конкурентоспособен начин. През септември поставихме началото на сътрудничество с БДЖ за по-добро обвързване на туристическата информация и железопътния транспорт.

Идеята е дигиталните инструменти да обединяват информация за дестинации, културни забележителности, събития, транспорт и услуги. В перспектива това може да улесни и достъпа до конкретни услуги. Важно е проектът да бъде реализиран качествено. Не бих се ангажирал с дата преди приключване на необходимите етапи.

Министър Илин Димитров обсъди с водещите полски туроператори нови предложения за партньорство и съвместни кампании за 2027 г. Снимка: Министерство на туризма

- Планирате туристически аташета на поне пет ключови пазара, като споменахте Великобритания и евентуално Израел, ако успеете да се преборите за бюджет. Кои са петте пазара и има ли вече осигурени средства?

- Туристическите аташета могат да подобрят представянето на България на ключови пазари. Подборът трябва да се основава на данни за туристопотока, потенциала, свързаността и икономическата ефективност.

Великобритания е сред важните пазари, а Израел също има стратегическо значение. Реализацията зависи от финансовото и административното обезпечаване. Целта не е просто да открием представителства, а да изградим работещ механизъм за привличане на туристи и партньорства.

- Ресторанти със звезди "Мишлен", неформални посланици сред известните българи, кандидатура за домакинство на ITB Берлин и WTM Лондон - коя от тези идеи е най-близо до реализация? Поканихте генералния секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис да посети България. Какво очаквате от това посещение?

- Всички тези инициативи имат обща цел - да повишат международната разпознаваемост на България и да покажат повече от традиционните летни и зимни почивки.

Страната вече получи международно признание в сегмента на висококачественото хотелско настаняване - девет български хотела попаднаха в селекцията на Michelin, а четири получиха отличието Michelin Key. Това е признание за хотелския продукт, което трябва да разграничаваме от ресторантските звезди. Работим и с популярни българи като неформални посланици на страната. Пример е международната ни рекламна кампания с олимпийския и световен шампион Карлос Насар, Стиляна Николова, Дара и др.

Сътрудничеството с UN Tourism е стратегически важно. България има потенциал да бъде център за обмен на знания, туристическо образование и международни добри практики. Едно посещение на генералния секретар би задълбочило това партньорство.

- Ако след четири години се върнем към този разговор, по кой показател ще съдим дали мандатът ви е успешен?

- Не бих искал успехът да се измерва единствено с броя туристи. За мен истинският успех ще бъде, ако България има по-добра свързаност, по-дълъг сезон, по-високи приходи и повече качествени работни места.

Искам повече инвестиции, по-силно международно присъствие и продукт с по-висока добавена стойност. Създаването на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта е стъпка към управление с данни, а не с емоции. Но има и друг критерий - дали сме променили начина, по който държавата работи за туризма. Ако сме създали устойчиви механизми, които работят независимо кой е министър, това ще бъде истинска реформа.

- Как ще изглежда българският туризъм през 2030 г.? Ще продължим ли да продаваме "слънце и море на изгодна цена", или ще се преборим за по-скъп, по-качествен и по-устойчив туризъм?

- Не трябва да се отказваме от традиционните си предимства. Морският и зимният туризъм ще останат важни, но не можем да разчитаме единствено на тях.

През 2030 г. искам България да бъде разпознаваема като целогодишна дестинация с качествени услуги, разнообразни преживявания и добра достъпност. Трябва да развиваме културния, здравния, СПА, винения, кулинарния и конгресния туризъм.

Целта не е повече туристи на всяка цена, а повече добавена стойност за икономиката, по-добри възнаграждения и устойчиво развитие на регионите.

Снимка: БТА

- Климатичните промени удължават лятото, но носят горещини, пожари и суша. Готови ли са курортите ни за туризма в един по-горещ свят?

- Климатичните промени вече влияят на туризма. По-дългите периоди с подходящи температури създават възможности за удължаване на сезона, но екстремните явления поставят нови изисквания към инфраструктурата, сигурността и управлението на дестинациите.

Устойчивостта трябва да бъде част от дългосрочното планиране. Необходими са ефективно използване на ресурсите, адаптиране на инфраструктурата и координация между институциите. Това е и причина да развиваме разнообразен продукт, който не зависи от един сезон.

- Последен и по-личен въпрос. Кое е мястото в България, на което се връщате отново и отново, и което бихте препоръчали на човек, дошъл у нас за първи път?

- България има изключително много красиви места и трудно бих посочил само едно. Впечатлява ме колко разнообразни преживявания предлага страната ни на сравнително малка територия - море, планини, културно наследство, минерални извори и прекрасна кухня.

На човек, който посещава България за първи път, бих препоръчал да не се ограничава само до една дестинация. Истинското ни богатство е в разнообразието.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.