Победата на "Студентска листа" е присъда за политическата класа, а що се отнася до Вучич, най-вероятно целта му е да се прегрупира, за да се върне отново на власт, подчертава историкът и политолог от Института по балканистика при БАН

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Сърбия няма да промени политиката си спрямо Русия и Китай, равноотдалечеността е вкоренена в мисленето на политическите играчи в Белград, казва в интервю за Dir.bg д-р Бисер Банчев, историк и политолог от Института по балканистика при БАН. Според него победата на "Студентска листа" на изборите миналата неделя не гарантира демонтаж на изградената през годините властова система.

Експертът е категоричен - това, което стана в Сърбия, е вот срещу Александър Вучич по вътрешнополитически причини, вот срещу корупцията. Студентите не засягат външнополитически теми.

Според Бисер Банчев е рано за анализи какво именно се е случило в Сърбия на 25 октомври, тъй като дори не са обявени окончателните изборни резултати. А за формиране на правителство може да се говори едва, след като стане ясно кой точно влиза в парламента. Студентите още нямат излъчен кандидат за министър-председател.

Победата на "Студентска листа" е присъда за политическата класа в Сърбия - и за управляващи, и за опозиция - в победилата листа няма нито един действащ политик, подчертава Бисер Банчев. А що се отнася до самия Вучич и модела Вучич, експертът е на мнение, че най-вероятно "целта му е да се прегрупира и да се опита след едни или два изборни цикъла да се върне отново на власт". "За новите управляващи ще бъде голямо предизвикателство да разградят модел, които е изграждан толкова продължителен период".

- Какво се случва в Сърбия след изборите в неделя, г-н Банчев? Световните информационни агенции разпространиха кадри на екзалтирани привърженици на "Студентска листа", радващи се, че Александър Вучич слиза от власт. Но какво се крие зад всичко това?

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- Предстои да видим. Засега това, което е ясно, е, че едно 14-годишно управление приключи. Трябва да кажем, че броенето на гласовете още не е приключило към днешна дата. Но над 4 400 000 гласа вече са преброени, което е впечатляващо само по себе си. Официалните резултати обаче още не са обявени. Има още около 100 непреброени секции от 8400. Тогава ще бъдат обявени окончателно мандатите, ще се види кои са избраните депутати и ще започне процедурата по формиране на правителството.

- И едва тогава може да разберем какво всъщност се е случило?

- Да, защото все още дори няма яснота кой е кандидатът за министър-председател.

- В списъка на "Студентска листа" няма нито един действащ политик. Тя как е формирана? Какви са хората в листата, които влизат в парламента?

- Това е много интересен феномен. Освен, че няма нито един действащ политик, няма и нито един студент, въпреки че листата се нарича "студентска". Според малкото, което се знае, е, че студентските пленуми - така се наричат неформалните организации на различните стачкуващи факултети, са обсъждали предимно кандидатури на свои преподаватели или на други личности с критична обществена позиция, като лекари, хора от изкуството, известни земеделци, и са ги включвали в листата.

Това поражда различни въпроси, дори усещане за конспирация. Но имаше сериозна причина да се държи процесът на номинация в тайна - опасението, че в ситуация на един авторитарен режим тези хора биха могли да бъдат подложени на репресии - те и техните близки. И заради това имената им бяха обявени в последния възможен момент.

- Какво се знае за кардиолога Илия Сърданович, който е начело на листата? Какви са неговите политически позиции?

- Нищо повече от това, което е публично известно - това е неговият ангажимент като професионалист - лекар кардиолог, преподавател и професор в Медицинския факултет на Университета в Нови Сад. Това, което се знае и беше подчертано умишлено, е в "Студентската листа" да влизат хора, които никога не са били ангажирани политически или много малко са били ангажирани политически. Това е една присъда за политическата класа - не само в частта ѝ управляващи (партията на Вучич и неговите съюзници), но и в частта опозиция - тези, които през годините не успяха да се преборят с него.

- В Скупщината влизат две партии - Прогресивната партия на Вучич и Студентската листа. Това залог за стабилност ли е, или обратното - за нестабилност, като се има предвид колко много неизвестни за политиката хора влизат в парламента?

- По принцип в политологията има едно сериозно направление, което смята, че двупартийната система в демократичния свят е белег за стабилност.

В конкретния случай все пак трябва да се отчете, че има една особеност - тук не ставаше дума за партийна битка, въпреки че участваха 18 листи. Това гласуване имаше характер на референдум, а при референдум опциите са само две - за или против. Всъщност формално не влизат само две партии, влизат и няколко депутати от партиите от малцинствата. Поради една специфика на сръбската политическа система за тях има друг режим на преференциално изчисляване на изборния резултат.

- Какво ще бъде политическото бъдеще на самия Вучич? А на "модела Вучич"?

- Самият той още в изборната нощ даде заявка, че ще бъде много безкомпромисен като опозиция. Изглежда целта му е да се прегрупира и да се опита след едни или два изборни цикъла да се върне отново на власт. За новите управляващи ще бъде голямо предизвикателство да разградят модел, който е изграждан толкова продължителен период.

- В това, което четох след изборите в Сърбия, се прокрадваше думата "лустрация". За кого ще има лустрация? Към кого ще бъде насочена тя?

- Не се прокрадва, това е основен лозунг - беше част от студентската предизборна програма. Тя беше доста лаконична - само от 11 точки, но едната от тях беше "департизация на държавните институции". Тоест, освобождаване от държавни постове на лица, които са били назначени единствено поради партийна принадлежност, а не поради професионални качества. Акцентът е по отношение на държавната администрация, но вече се наблюдава и много силен натиск за промяна на медийната среда в Сърбия, тъй като тя беше изцяло контролирана от старата власт.

В момента се атакуват и двата сектора на медийната среда - държавният и частният. В държавния сектор се искат оставки. Вече са огласени предложения за смяна на ръководството на държавната телевизия.

По отношение на частните медии имаше нахлуване в частната телевизия "Информер", както и опит да се нападне телевизия "Пинк" - за щастие, предотвратен. Трябва да се отбележи, че повечето частни медии, особено в жълтия сегмент, силно подкрепяха Вучич през тези две години на протести. През цялото време те се държаха неуважително и дори обидно към студентите и техните семейства. Затова днес има призиви да им се отнемат лицензите.

- Вучич лавираше между Брюксел, Москва и Пекин. Идва ли краят на тази линия?

- Не, това е една илюзия - че е ставало въпрос за лавиране от страна единствено на Вучич. Това е трайна позиция на сръбската държава и тя е официално формулирана още през 2009 г., когато Вучич и партията му бяха далеч от властта. Все пак той управлява от 2012 г. А това, че позицията била формулирана през 2009 г., не означава, че не е била прилагана и преди това.

- По времето на социализма имаше един виц за това как Тито свири на пиано, последователно удряйки клавишите в ляво и в дясно - "и тук ми е добре, и там ми е добре", тоест - и в съветския, и в западния лагер. Тази политика продължава, така ли?

- Извън анекдота, в повечето политически партии в Сърбия има или скрито, или съвсем явно позоваване на традициите на Титовата външна политика.

Сега за много външни наблюдатели има символно значение, че един човек като Вучич, който публично е заявявал приятелски отношения с Русия, си отива. Но не бива да се забравя, че по същото време, когато Вучич правеше тези заявления, Сърбия беше може би най-големият доставчик на боеприпаси за украинската армия.

- А победилите студенти вече казаха, че те санкции на Русия няма да обявяват.

- Именно. Курсът на равноотдалеченост е заложен в мисленето, в структурата на външнополитическото мислене на всички основни играчи в Сърбия досега. Не виждам основания да се очаква някаква сериозна промяна.

- Какво е отношението на "Студентска листа" по Косовския въпрос? Питам Ви, защото това е свързано с евентуалното членство на Сърбия в Европейския съюз. Една от преговорните глави изисква "всеобхватна нормализация на отношенията с Прищина", което означава признаване на Косово.

- Точно така, само че "Студентската листа" според мен няма да се отличава много от позицията на Вучич. Това, което водачите на листата - защото те са единствените, които могат да изразят някаква легитимна позиция (въпросният професор Сърданович, за когото говорихме) - те казаха, че техният фокус не е върху външната политика, а основно върху "почистването на къщичката", т.е. върху вътрешната политика.

Иначе, те казаха, че ще търсят продължение на диалога с Косово, но като се съобразяват както със сигналите, които идват от Брюксел, така и със сръбската конституция. В нея обаче недвусмислено е записано, че Косово е част от Сърбия.

- Тоест без да променят Конституцията, Сърбия не може да стане член на Европейския съюз?

- Това е много далечна тема. Промяна на Конституцията не беше предвидена в предизборните им послания.

- Целият свят видя как Радко Младич бе погребан с почести. Какво е отношението на студентите към наследството от времето преди Вучич и войните в бивша Югославия?

- Тези теми те категорично избягват, не ги коментират. Освен това, да припомня - няма гаранции, че това, което е отношение на студентите, заявено по митингите, ще бъде отношението и на техните избраници в парламента. Това е парадоксът в Сърбия днес. Но категорично се избягват подобни теми, така че неизвестните остават.

- Как се коментират бомбардировките на НАТО в края на 90-те?

- Никакви такива теми студентите не коментират. Макар че на Видовден миналата година студентите направиха шествия, с които изказаха съпричастност със сърбите в Косово (б.р. - Видовден е всенароден празник в Сърбия, на който се чества битката на Косово поле).

- Какво означава за българо-сръбските отношения смяната на властта в Белград и как това ще се отрази на отношенията ни с Македония? Не отдавна, например, в Сърбия бе чествано присъединяването на Македония през 1912 г.

- Честването съвпадаше с финала на изборната кампания. То стана повод да бъде припомнено, че през 2012 г. Македония е била смятана за военна плячка на сръбското кралство.

Мисля, че няма да има никаква значима промяна нито в отношенията към България, нито в отношенията към Македония.

Пак ще повторя - студентите не коментират външната политика. Абсурдно е, защото от страна на държавите от Европейския съюз има очаквания, свързани с развитие на проевропейска политика, докато за тези, които смениха властта в Белград, темата не е приоритет. Студентите наистина говорят за налагане на "европейски ценности", но под тях разбират основно човешки права и върховенството на закона, които се синхронизират в глави 23 и 24 от присъединителния процес. Няма нищо конкретно за преговорната глава по външна политика.

- Смяната на караула в Белград удар по наследството на Милошевич ли е, като се има предвид, че политическата кариера на Вучич тръгна като министър на Милошевич?

- Вучич се разграничи публично от това наследство още през 2008 г., така че този въпрос има значение само за актуалната пропаганда. Сега много удобно се забравя, как преди 10-12 години мнозина определяха Вучич като "убеден европеец", което също беше малко пресилено.

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