Преди точно 15 години "кралят на кралете на Африка" бе убит в родния си град Сирт

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"Водачът на революцията", "Братският лидер", "Кралят на кралете на Африка", "Лудият либиец", "Бедуинът" или "Бясното куче на Близкия изток" - множество прозвища на един единствен човек, когото светът в продължение на 42 години наричаше по един и същ начин - Полковник.

Муамар Мохамед Абу Миняр ал-Кадафи присъстваше на световната сцена като ексцентричен лидер, който не се събразява с никого, но неговото управление го превърна от революционен герой за либийския народ в международен парий.

В продължение на 42 години Полковникът ръководи с твърда ръка своята Джамахирия, развивайки собствена политическа философия и превръщайки се в най-дълго управлявалия арабски и африкански лидер, чиято власт не е унаследена.

До 20 октомври 2011 година, когато бунтовниците, които Кадафи презрително наричаше "плъхове", сложиха край на живота му, извличайки го от отходната тръба, в която 69-годишният диктатор се криеше именно като гризача, с който ги оприличаваше.

Елиминирането на Полковника обаче не роди мечтаната демокрация във Великата социалистическа народна либийска арабска джамахирия. 15 години по-късно равносметката разкрива съвсем различна реалност - срив на държавността, институционална парализа и превръщането на някогашната най-богата африканска страна в разпокъсана арена за сблъсък на чужди геополитически интереси.

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Живот започнал и приключил в Сирт

Муамар Кадафи е роден на 7 юни 1942 година в бедуинска шатра на около 30 км на юг от Сирт, в семейство на арабизирани бербери от племето кадафа. За произхода му обаче има две версии. Според едната той е бедуин, а според другата - баща му е бил френски пилот.

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На 9-годишна възраст Муамар започва да посещава ислямско начално училище, а през 1965 завършва военен колеж в Бенгази и получава чин лейтенант. През 1966 г. заминава за допълнителна военна подготовка във Великобритания, където му дават званието капитан.

Само на 27 години той оглавява съпротивителното антимонархическо движение в Либия и чрез основания от него Съюз на свободните офицери успява да свали от власт крал Идрис Първи. На 1 септември 1969 г. Кадафи и група приближени офицери организират военен преврат срещу 80-годишния монарх, който в този момент е на лечение в Турция. На следващия ден неговият наследник - принц Хасан Реда ал-Сануси, трябва да се възкачи на престола, когато обявената на 4 август абдикация на краля трябва да влезе в сила. Принцът е вкаран в затвора.

В продължение на 42 години Полковникът ръководи с твърда ръка своята Джамахирия Снимка: Getty Images

След преврата Кадафи сам се повишава от капитан в полковник. И започва да преустройва Либия.

Ревностен последовател на "Бащата на арабите" - египетския президент Гамал Абдел Насър, новият либийски лидер първо се заема с несправедливото икономическо наследство от чуждестранното господство. В края на 50-те години в Либия са открити значителни запаси от петрол, но добивът се контролира от чуждестранни компании, които определят цените в полза на собствените си потребители. Кадафи иска предоговаряне на договорите, заплашвайки да спре производството, ако петролните компании откажат. И успява - Либия става първата развиваща се страна, която си осигурява мажоритарен дял от приходите от собственото си производство на петрол.

Снимка: Getty Images/ Guliver Photos

Първоначално той развива традиционен арабски социализъм, но след 1970 измисля нов вид държавно устройство, включващо концепциите на арабския национализъм, държавата на всеобщото благоденствие, народната демокрация, ислямския морал и патриотизма. Кадафи включва и някои тези на руските анархисти Михаил Бакунин и Пьотр Кропоткин. Тази своя система той нарича "джамахирия", буквално преведено като "власт на народните маси". Думата произхожда от арабското дхумхурия (република) и джамахир (маси).

Идеята за нея самообявилият се за баща на либийската революция излага за първи път през 1976 г. в авторския си труд по политическа философия, озаглавен "Зелената книга". В нея той представя виждането си как може да се създаде нова форма на управление между съветския комунизъм и западния капитализъм.

На 2 март 1977 година, на извънредно заседание на Всеобщия народен конгрес на Либия, страната е провъзгласена за "Велика социалистическа либийско-арабска народна джамахирия". Кадафи разпуска министерствата и на тяхно място се появяват народни секретариати.

Снимка: Getty Images

За да управлява тази огромна, богата на петрол страна, в която отиват да работят стотици хиляди чужденци, Кадафи афишира непредвидим стил, държи се предизвикателно с партньорите си и носи традиционни дрехи или военни униформи. Обича да посреща гостите си под голяма бедуинска шатра, заобиколен от жени-войници - неговите "амазонки", и се храни скромно, предимно с камилско мляко.

Заради бурния му нрав западните медии дълго време спекулират, че той е болен от биполярно разстройство или шизофрения. Президентът на САЩ Роналд Рейгън го нарича "Бясното куче на Близкия изток", държавният глава на Египет Ануар Садат го определя като "неуравновесен и незрял", а премиерът на Судан Джафар Нимейри казва, че е "зъл".

Президентът на Алжир Уари Бумедиен, президентът на Египет Ануар Садат и Муамар Кадафи на среща през 1972 година Снимка: Getty Images

След като САЩ обявяват Кадафи за спонсор на тероризма през 1979 г., а през 1982 г. налагат и забрана за внос на петрол от страната, през 1986 г. Рейгън нарежда бомбардировки на Бенгази и Триполи в отговор на прихванати съобщения, че режимът на полковника е отговорен за бомба в берлинска дискотека, посещавана от американски военни.

Кадафи се превръща в "черната овца" за Запада.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Режимът му обаче понася по-тежки последствия заради атентата в самолет на "ПанАм" над Локърби през 1988 г. ООН налага санкции на страната през 1992 г., които отменя едва след като през 1999 г. заподозреният либийски агент Абделбасет ал Меграхи е предаден на международен съд. ЕС и САЩ вдигат санкциите си, след като през 2004 г. Кадафи се отказва от оръжията за масово поразяване.

Ал Амин Халифа Фима, либиецът, оправдан за атентата над Локърби, с Муамар Кадафи Снимка: Getty Images

Кадафи е известен и с това, че безпощадно намира изкупителни жертви - българските медици, които бяха обвинени за заразяването със СПИН на стотици деца в Бенгази, също бяха такива.

Медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка Снежана Димитрова и д-р Здравко Георгиев бяха измъчвани 8 години в либийските затвори заради обвинения, че са заразили със СПИН над 450 либийски деца в болницата в Бенгази. Мъчителното дело, продължило години, през които сънародниците ни бяха подложени на изтезания, завърши със смъртни присъди. Едва след намесата на ЕС, френския президент Никола Саркози и тогавашната му съпруга Сесилия медицински сестри бяха върнати у нас.

Когато през декември 2010 г. ветровете на "Арабската пролет" започнаха да духат през арабския свят от Тунис, Либия не беше начело в списъка на повечето хора с въпроса "кой е следващият", тъй като Полковникът не бе толкова широко възприеман като западен лакей, колкото други арабски лидери, обвинявани, че поставят външни интереси пред интересите на собствения си народ.

Муамар Кадафи разговаря с Владимир Путин през 2008 година Снимка: Getty Images

Промяната в Джамахирията настъпи на 15 февруари 2011 година с превземането на Бенгази от бунтовниците от Преходния национален съвет.

На 26 февруари Съветът за сигурност на ООН единодушно одобри мерки, включващи санкции срещу режима на либийския диктатор, забрана за пътуване, оръжейно ембарго и замразяване на активите на семейство Кадафи. 20 дни по-късно ООН разреши и намесата на НАТО.

В края на август 2011 година бунтовниците превзеха Триполи и укрепения комплекс на лидера - Баб ал Азизия. Ликуващите тълпи разграбиха дома на диктатора и унищожиха символи на режима му. Местонахождението на Кадафи остана неизвестно, въпреки че той публикува няколко аудио съобщения, призовавайки либийския народ да се съпротивлява на бунтовниците и обещавайки успех срещу "окупаторите" и "колаборационистите".

Неговият диктаторски режим най-накрая се беше разпаднал, но мнозина се страхуваха, че може да остане на свобода, за да организира бунт.

Снимка: Getty Images

На 20 октомври 2011 година зловещи кадри за минути обиколиха света в предавана на живо извънредна новина - 69-годишният либийски диктатор Муамар Кадафи, управлявал еднолично страната цели 42 години, беше убит само два месеца, след като бе свален от власт и избяга.

"Бясното куче на Близкия изток" срещна своя позорен край, когато силите на Националния преходен съвет (НПП) го откриха да се крие в отходна тръба след въздушен удар на НАТО по конвоя му, докато се опитваше да се измъкне от последната си крепост, град Сирт, където всичко беше започнало.

"Един от хората на Кадафи излезе, като размахваше автомата си във въздуха и викаше, че се предава, но щом видя лицето ми, започна да стреля по мен. Тогава май Кадафи им каза да спрат. А той започна да вика: "Господарят ми е тук, господарят ми е тук! Муамар Кадафи е тук и е ранен". Тогава влязохме и измъкнахме Кадафи. Той питаше: "Какъв е проблемът? Какъв е проблемът? Какво става?". Тогава го хванахме и го сложихме в колата", разказва тогава един от бунтовнците Салим Бакир и уточнява, че либийският лидер вече имал огнестрелни рани в крака и в гърба.

Първите записи от последните мигове на детронирания африкански лидер шокираха. На тях изглеждаше, че той е линчуван от група разгневени бойци. На следващия ден обаче премиерът на Либия Махмуд Джибрил съобщи, че според съдебномедицинската експертиза Муамар Кадафи е починал от огнестрелна рана в главата по време на престрелка между бойци на временното правителство и негови привърженици след залавянето му. Кадафи е бил в добро здраве и е носел пистолет със себе си, когато е хванат, подчерта Джибрил.

Арабските телевизионни канали съобщиха, че Кадафи е бил убит от 18-годишен младеж. Те излъчиха кадри с младия либиец Ахмед аш Шайбани, приветстван от бойците на ПНС. "Новият герой" на Либия беше показан да държи в ръцете си златен 9-милиметров пистолет, който се твърди че е взел от сваления либийски лидер преди да го убие.

"Той ни наричаше плъхове, но вижте къде го открихме", коментира тогава пред медиите Ахмед ал Сахати, 27-годишен боец на ПНС, докато стоеше край отходната тръба, в която се е криел Кадафи.

Пет години по-късно разсекретени електронни писма на бившия държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън разкриха, че Муамар Кадафи е притежавал 130 тона злато и приблизително същото количество сребро, които се оценяват на 7 млрд. долара. От документите стана ясно, че вероятно именно това богатство е истинската причина за западната интервенция в Либия през 2011 година. От кореспонденцията се разбра, че Кадафи е свален, а страната - разрушена, заради опасността от създаване на панафриканска валута, която да се конкурира с долара в региона. Адресатът на писмата остана неизвестен, тъй като бе скрит зад псевдонима Сид.

Снимка: Getty Images

Джамахирията след Кадафи: Разпад, разделение и хаос

Свалянето на режима на Муамар Кадафи с помощта на НАТО бе обещание към света за една нова, свободна и демократична Либия. Петнадесет години по-късно равносметката разкрива съвсем различна, мрачна реалност — срив на държавността, институционална парализа и превръщането на някогашната най-богата африканска страна в разпокъсана арена за сблъсък на чужди геополитически интереси.

Елиминирането на диктатора не роди мечтаната демокрация, а разкри фундаменталния дефект на Джамахирията. В продължение на четири десетилетия Кадафи бе управлявал без реални държавни институции, без партийна система и без независима армия, поради което с неговия край самата държава просто престана да съществува като единен механизъм.

Снимка: Getty Images

Днес Либия е разкъсана на две части, които непримиримо враждуват помежду си и има две правителства - едно на запад и едно на изток, и нито едно от тях не управлява реално.

ООН и Европа признават правителството на националното единство в Триполи, което беше сформирано през 2021 г., за да наблюдава избори, които така и не се състояха. В отговор Камарата на представителите, либийският парламент, избран през 2014 г., назначи съперничещо правителство в източния град Бенгази през 2022 г., въпреки че това правителство не е официално признато от никоя държава.

И двете администрации, на изток и запад, претендират за национална власт. Но нито една от тях не контролира петрола, военните бази или миграционните маршрути, които правят Либия важна за Европа. Един човек контролира. Казва се Халифа Хафтар.

Хафтар е на 82 години. Титлата му, генерал-командващ на Либийската национална армия, коалиция от милиции, сформирана през 2014 г. и по-късно одобрена от източния парламент, не предава огромната степен на неговата власт. Неговите сили държат нефтените находища и експортните терминали в централна Либия. Неговите крайбрежни части охраняват източния бряг и управляват контрабандните маршрути, които подхранват миграционната криза в Европа. Неговите бази приютяват чуждестранни военни, включващи се във войната в Судан. За европейците, изправени пред миграция, енергийна несигурност и регионално разпространение на проблеми, Хафтар контролира всичко, което има значение.

Опитът на 82-годишния генерал да превземе столицата със сила през 2019 година потопи Либия в нова кървава фаза, пречупена едва след пряката военна намеса на Турция. Очакваните с десетилетия общи избори бяха многократно насрочвани и отменяни, блокирани от липсата на конституционна рамка и от появата на силно противоречиви кандидати — от самия Хафтар до сина на бившия диктатор, Сейф ал-Ислам Кадафи.

На 3 февруари т.г. обаче синът на покойния либийски лидер и кандидат за президентския пост в страната, бе убит. По време на бунта срещу управлението на баща му през 2011 г. Сейф ал-Ислам застана твърдо зад режима и се превърна в един от архитектите на бруталните репресии срещу бунтовниците, предупреждавайки, че ще "потекат реки от кръв". След падането на Триполи той беше заловен при опит да избяга и прекара години в плен в град Зинтан.

Сейф ал-Ислам е едно от седемте деца на Муамар Кадафи Снимка: Getty Images

Либийското бойно поле се превърна в сложна шахматна дъска за външни сили, където Анкара застана зад западните власти, а Абу Даби, Кайро и Москва - чрез присъствието на частни военни структури - подкрепиха източните сили. В този вакуум на сигурност за няколко години се настани и "Ислямска държава", която превърна Сирт в свой бастион, преди да бъде изтласкана с цената на тежки боеве.

Икономическият стълб на страната - петролът, който при Муамар Кадафи осигуряваше щедри социални придобивки - се превърна в основно оръжие за изнудване. През годините добивът бе постоянно блокиран от локални фракции и племена с цел пренасочване на финансови потоци. Борбата за контрол върху Централната банка на Либия периодично парализираше банковия сектор, предизвиквайки хиперинфлация, обезценяване на динара и хроничен недостиг на горива и електричество.

Пълният срив на поддръжката на инфраструктурата пролича най-трагично през септември 2023 година, когато скъсването на две язовирни стени край Дерна отне живота на над десет хиляди души — смъртоносен съвместен отпечатък на природното бедствие и десетилетната държавна немарливост.

Безконтролните граници превърнаха крайбрежието на Либия и в главен сборен пункт за нелегална миграция към Европа, подхранвайки сенчеста икономика за милиарди долари, основана на трафик на хора и беззаконие.

Днес страната се намира в тупик - мащабните военни сблъсъци са спрели, но мирът остава формален, а разделителната линия между Изтока и Запада е все така дълбока. Жестоката ирония за либийското общество е, че свалянето на един-единствен диктатор не донесе свобода, а просто разпредели властта между десетки по-малки феодали.

Снимка: Getty Images

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