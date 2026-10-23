Какво се случва през есента на 1956 г. и какви последствия има

5679 Снимка: Getty Images

Чуйте статията:

На 23 октомври 1956 г. стотици хиляди жители на Будапеща излизат по улиците с искания за реформи, свободни избори и изтегляне на съветските войски. Мирната демонстрация бързо прераства във въоръжено въстание. Първо СССР се съгласява на отстъпки и изтегляне на войските от столицата, но после променя решението си: на 4 ноември съветската армия започва мащабна операция и потушава въстанието. Загиват хиляди хора, около 200 хиляди унгарци напускат страната.

Това събитие оказва значително влияние върху последващия ход на историческите събития. На първо място е значително подкопан авторитетът на СССР сред левите кръгове в Западна Европа, където дотогава е много висок. По-късно тази тенденция ще бъде засилена от потушаването на Пражката пролет през 1968 г. и от творчеството на емигриралите съветски дисиденти и писатели като Солженицин. Но процесът започва именно с Унгарското въстание.

Към средата на 50-те години Студената война продължава почти десет години. Европа е разделена на два лагера: в Западна Европа доминират САЩ, а в Източна Европа са се установили комунистически режими под контрола на СССР. През 1949 г. е създаден НАТО, а през 1955 г. — Организацията на Варшавския договор. През 1950-1953 г. се води Корейската война, в която САЩ и съюзниците им воюваха срещу Северна Корея, подкрепяна от СССР и Китай. И САЩ, и СССР разполагат с ядрено оръжие и са наясно, че прекият конфликт помежду им ще доведе катастрофа.

След смъртта на Сталин през 1953 г. напрежението малко намалява, а в Москва идва на власт Никита Хрушчов. През февруари 1956 г. на XX конгрес на КПСС той осъжда култа към личността на Сталин и репресиите. В Източна Европа това е възприето като сигнал за възможни реформи.

САЩ публично подкрепят "стремежите към свобода" на Източна Европа, но след потушаването на Въстанието в Източна Германия през 1953 г. (наричано още "въстанието на 17 юни", то е първото масово въстание срещу комунистически режим в Източния блок след Втората световна война. То започва като стачка на строителни работници в Източен Берлин и за ден се разпространява в над 700 населени места в ГДР, потушено е с танкове и около 20 000 съветски войници) не се месят, страхувайки се от ядрена война. Едновременно избухва Суецката криза, която предизвика разногласия сред западните съюзници.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Но да се върнем към Унгария. До 1918 г. страната е част от Австро-Унгарската империя, след разпадането на която става независима. В Будапеща беше провъзгласена република, но новото правителство не успя да се задържи на власт. През пролетта на 1919 г. властта е превзета от комунистите, начело с Бела Кун. Те провъзгласяват Унгарска съветска република, която съществува няколко месеца. След падането на комунистите на власт идва бившият адмирал Миклош Хорти. По Трианонския договор страната губи около две трети от територията си, а една трета от етническите унгарци се озовават извън границите ѝ. Стремежът да си върне земите сближава Будапеща с Германия. През 1941 г. Унгария влиза във войната срещу СССР, а през 1944 г. Германия окупира страната. През февруари 1945 г., след двумесечен щурм, Червената армия превзема Будапеща и бъдещето на Унгария се оказва в ръцете на СССР.

Изборите през ноември 1945 г. в Унгария са относително свободни (като се има предвид, че в страната се намират съветски войски) и носят смазваща победа - 57% - на Независимата партия на дребните селски стопани - партия, която отразява интересите на фермерите и поради това е доста далеч от комунистическите идеи.

Тя може сама да сформира правителство, но тук вече се прояви натискът на съюзната контролна комисия, оглавявана от съветския маршал Климент Ворошилов: партията е "убедена" да влезе в коалиция с комунистите, които печелят едва 17%, и да им отстъпи един министерски пост - този на министъра на вътрешните работи. В резултат на това правителството е оглавено от един от лидерите на победилата партия, Золтан Тилди, а Министерството на вътрешните работи - от комуниста Имре Над.

С подкрепата на Москва комунистите постепенно елиминират опозицията и до 1949 г. Унгария става народна република с монопол на една партия. Новият лидер на партията Матяш Ракоши създава система от репресии по съветски образец, а форсираната индустриализация и колективизация водят до спад на жизненото ниво и нарастване на недоволството.

През юни 1953 г. (вече след смъртта на Сталин) Ракоши, който нарича себе си "най-добрият ученик на Сталин", е остро критикуван в Кремъл и му е "препоръчано" да отстъпи поста на премиер на Имре Над. Над обявява "нов курс": забавя индустриализацията, смекчава натиска върху селяните и започва да освобождава политзатворниците. Той става популярен, но Ракоши запазва ръководството на партията и се противопоставя на реформите.

През 1955 г. Над е свален от поста премиер и изключен от партията. Властите на социалистическа Унгария се опитаха да се върнат към предишната политика, но вече е твърде късно: привържениците на реформите сред писателите, журналистите и партийните функционери продължават да се застъпват за промени.

След XX конгрес на КПСС обаче критиката към сталинизма се засилва. През лятото на 1956 г. Ракоши е отстранен, но мястото му заема съратникът му Ерньо Герьо. Препогребването на екзекутирания през 1949 г. партиен деец Ласло Райк се превръща в масова демонстрация, но ръководството продължаваше да не предлага сериозни реформи.

Тласъкът идва от събитията в Полша, където Москва се съгласява с връщането на власт на Владислав Гомулка, който по времето на Сталин е отстранен и пратен в затвора. В Унгария това породи надежда за подобни промени. На 22 октомври студенти Политехническия институт в Будапеща формулират 16 искания: изтегляне на съветските войски, връщане на Над, свободни избори, отмяна на цензурата и съд над Ракоши.

На 23 октомври демонстрацията започва мирно, но бързо става масова. Паметникът на Сталин е съборен от постамента, а Гьорьо по радиото обвинява протестиращите в национализъм. До сградата на държавното радио полицията използва сълзотворен газ, а след това открива огън. Протестиращите започват да се въоръжават — помагат им войници и полицаи, отказващи се да разпръснат демонстрацията. Започват улични боеве.

Вечерта на 23 октомври унгарските власти искат помощ от СССР. Повечето в Кремъл подкрепят въвеждането на войски, против е само Анастас Микоян. Сутринта на 24 октомври съветските танкове влизат в Будапеща, а Над отново става премиер.

Въвеждането на войски има обратен ефект - протестът се превръща в национално въстание. Уличните сблъсъци продължават, като част от унгарските военнослужещи преминават на страната на въстаниците. На 25 октомври пред сградата на парламента се случва още по-мащабен разстрел на демонстранти, загиналите са десетки. Властта бързо губи контрол над страната: в градовете се създават революционни комитети, а в предприятията — работнически съвети.

Снимка: Getty Images

На 28 октомври Над обявява прекратяване на огъня, признава въстанието за национално-демократично движение и обещава да разпусне политическата полиция. Москва от своя страна се съгласява да започне изтегляне на войските от Будапеща.

В Кремъл още имаше колебания, но на 31 октомври позицията се променя. Москва разбира, че отстъпките не спират революцията: властта на комунистическата партия се разпада, а правителството на Над не може да гарантира запазването на Унгария в съветския блок. Роля изиграва и Суецката криза (нахлуването в Египет от Израел, Великобритания и Франция в края на 1956 г. Целта е да се въведе контрол на Запада в Суецкия канал и да се премахне египетския президент Гамал Абдел Насер, който е национализирал канала), а именно в Москва се страхуват да не изглеждат слаби, но също така са и уверени, че САЩ няма да се намесят.

СССР започва операция "Вихър" с участието на около 60 хиляди военнослужещи, командвани от маршал Иван Конев. На 3 ноември страните още обсъждат изтеглянето на войските, но вечерта унгарската делегация начело с Пал Малетер е арестувана от служители на КГБ. На сутринта на 4 ноември Червената армия започва настъпление. Над съобщава по радиото за нашествието и се укрива в югославското посолство, а Москва обявява създаването на правителството на Янош Кадар.

Унгарската армия не успява да окаже организирана съпротива, основната борба продължиха доброволци — млади работници и студенти. Боевете в Будапеща продължават няколко дни, последните големи огнища на съпротива са потушени до средата на ноември.

Загиват около 2,5-2,7 хиляди унгарци, около 20 хиляди са ранени, съветските загуби са 669 души убити. Работническите съвети организираха стачки, но правителството на Кадар с подкрепата на СССР ги потушава.

Снимка: Getty Images

След военното поражение следват репресии: десетки хиляди души са осъдени, около 230 екзекутирани. Над 200 хиляди унгарци напускат страната. Над е екзекутиран след закрит процес на 16 юни 1958 г.

Кадар управлява повече от 30 години. Режимът постепенно се смекчава: унгарците получават повече икономически свободи от жителите на много страни от съветския блок. Тази система е прието да се нарича "гулаш комунизъм". Властта обаче остава у партията, съветските войски остават в страната, а 1956 г. официално се смята за "контрареволюция".

Въстанието изненадва Запада. Вашингтон веднага изключва пряка военна намеса: сблъсъкът с СССР може да прерасне в ядрена война. Американците се надяват Унгария да стане неутрална по примера на Австрия и подчертават, че не разглеждат източноевропейските страни като потенциални военни съюзници.

Суецката криза усложнява ситуацията, но основната причина за отказа от помощ е нежеланието да се рискува война с СССР. Западът се ограничава с публична подкрепа и демонстрации на солидарност.

ООН осъжда съветската намеса, а нейната комисия потвърждава, че въстанието е било масово движение срещу съветското господство, а не преврат, организиран от Запада. Москва обаче блокира резолюцията в Съвета за сигурност и тези решения нямат задължителна сила.

Основната практическа помощ става приемането на бежанци. Над 200 хиляди души напускат Унгария, около 185 хиляди бягат в Австрия, около 20 хиляди — в Югославия. С подкрепата на ООН и Червения кръст десетки хиляди унгарци са приети в САЩ, Канада, Великобритания, ФРГ и други страни.

След потушаването на въстанието властите го наричат "контрареволюция", участниците са преследвани, а темата е под контрола на цензурата. Паметта се запазва сред емигрантите и в опозиционните среди.

През втората половина на 80-те години ситуацията се променя. През 1989 г. събитията официално са признати за народно въстание. Препогребването на Имре Над събира около 250 хиляди души, а на церемонията се изказва младият Виктор Орбан, който иска изтегляне на съветските войски и свободни избори. На 23 октомври 1989 г. Унгария прества да бъде социалистическа република, а през 1990 г. тази дата става национален празник.

По-късно наследството на въстанието става предмет на спорове: либералите подчертават борбата за демокрация, национал-консерваторите — независимостта. При управлението на Орбан се засилва акцентът върху националната тема, а след руското нашествие в Украйна критиците посочват противоречието между паметта за 1956 г. и отношенията му с Русия на Путин.

Така или иначе Унгарското въстание е потушено и демонстрира нежеланието на Москва да допусне промени. Когато под заплаха се оказва пребиваването на Унгария в съветския блок, СССР предпочита военната намеса пред компромиса. Западът не се осмелява на пряк сблъсък и се ограничава с дипломация и помощ за бежанците. Паметта за въстанието три десетилетия по-късно изиграва важна роля в падането на комунистическия режим, но и досега остава част от политическите спорове в Унгария.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.