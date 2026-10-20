Ще има диалог с Русия, неизбежно е. Каквито и да са руснаците - с конски опашки или човекоядци, не може без тях, казва писателят

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Франция ще се справи с протестите, още Наполеон е измислил как, казва в интервю за Dir.bg писателят и журналист Божидар Чеков, автор на "Билет за връщане".

"Френската демокрация е желязна, ако се прилага от железен човек. Всичко, което става, Наполеон го е предвидил. Но Наполеон го махнаха от историята. Левицата го махна", изтъква публизистът.

"В момента пиша книга за Наполеон. В нея аз пиша - всички сме наследници на Наполеон, защото Европа той я измисля, той обединява Европа. Познавам внука на Гурко, който ми каза нещо, което ще пиша в книгата - политиката и геополитиката зависят от историята и географията. И колкото повече времето напредва, намирам, че той е абсолютно прав, защото историята и географията рано или късно си казват думата."

Според писателят, който през 1968 г. бяга от България и казва, че е антикомунист, ревизията на европейската политика спрямо украинския конфликт е неизбежна. "Ще има диалог с Русия, неизбежно е. Каквито и да са руснаците - с конски опашки или човекоядци, не може без тях. Затова Дьо Гол казва - "Европа е от Атлантика до Урал", той го е предвидил, твърди Божидар Чеков.

Писателят дава пример, че по същото време, когато във френските градове протестиращи са разграбвали магазини, в Тунис също е имало протести срещу поскъпването на живота, но не е пострадал нито един магазин, нито една банка. "И едните, и другите са мюсюлмани. Какво е различното?! Условията, в които живеят, дисциплина и евентуално - полицейският надзор. Това всичко помага такива демонстрации да минат спокойно. И това е бъдещето на Франция", изтъква Божидар Чеков.

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Според него сега френските политици си затварят очите за това, че много от ограбващите магазини явно не желаят френската цивилизация. "А къде е Макрон? Той пътува някъде и изобщо не се интересува от страната, на която е президент. Той не разполага с власт, защото в парламента всичко живо се е разбягало от него и е сам. Затова желателно е да има нови избори, нов президент, който да наложи дисциплина и да въведе ред", казва Божидар Чеков.

- Има ли лесен отговор въпроса защо гори Франция, г-н Чеков?

- Да, защото политиците са лицемери. Защото изчезна работническата класа на Франция. Човешкият труд беше ненужен, много скъп и заводите се преместиха на изток - от Полша до Китай. И така изчезна работническата класа, която беше двигател на опозицията.

- Работническата класа като двигател на стремежа за социална справедливост?

- Точно така. В същото време в съревнованието с Германия Жискар д'Естен (б.р. - Валери Жискар д'Естен, президент на Франция от 1974 до 1981 г.), френският президент, вместо да инвестира в машини, той инвестира в хора. Отвори френския трудов пазар за алжирци и трябваше да променя закони, за да реши битовите проблеми на всичките тези хора. Беше разрешено събирането на семействата. И се започна едно преселване от Алжир към Франция и днес жънем резултата на тази политика - хора, които нямат нищо общо с Франция, в повечето случай живеят на гърба на французите. Защото освен жените и децата си, те докараха и възрастни хора, които с една година придобиване във Франция получават френска пенсия, защото нямат трудов стаж, обаче имат годините за стаж.

Тези хора набъбнаха в такова количество, че се самозабравиха и в същото време продължават с техния начин на живот от Алжир и Африка и най-вече с религията и започнаха да пречат на французите.

- И как им пречат на французите?

- Ами, френските комунисти с марксистки идеи в лицето на министър-председателя Жюспен (б.р. - Лионел Жюспен - водеща фигура във Френската социалистическа партия, премиер от 1997 до 2002 г.) измисли борбата за равнопоставеност, за равенство. Неговата философия беше - когато всички деца са в един клас - децата от Африка и Алжир са заедно с френските децата, нивото им ще се вдигне и те ще станат истински французи, общувайки с френските деца.

- Добър замисъл.

- Нали? Но резултатът какъв е?! Нивото стана много по-ниско. Започнаха да бягат от тези училища и така класовете с емигрантски деца станаха с 90% с деца от Африка. Е, каква равнопоставеност може да имаме на пазара на труда с младежи, които не говорят правилен френски, не знаят да пишат в сравнение с французите, а и не само с французите - с поляци, българи, с други емигранти? Защото Франция е страна, която е просперирала с вълни от емигранти.

И възниква проблем, с който рано или късно се срещаме. Аз съм от хората, които казват: "Добре, че стана днес!" Днес, когато Франция - истинската, стабилната Франция - с кадри, с инженери, с производство, с интелектуално и индустриално богатство, може да си даде сметка, че има проблем. И да го реши.

Защото има сили, които подсилват завистта и омразата към страната Франция, която ги е подслонила.

- Кои са тези сили?

- Меланшон! Лидерът на "Непокорна Франция". Той иска чрез цялата тази омраза да стане президент. Меланшон е част от бившата социалистическа партия, която се разпадна. Меланшон използва и това, че всички араби са срещу Израел, за да ги привлече утре като избиратели.

- Затова ли виждаме палестински знамена на протестите?

- Разбира се! Какво общо има Палестина с протести за училища, за подобряване условията за учене?!

- Точно с такива искания започнаха протестите. В България, например, не се разбира как като палиш едно училище, ще подобриш условията за учене там?

- Българите имат пет века опит с исляма. Те прилагат един принцип - има хора гости и хора - домакини. Това е принцип, който Западът не познава - кой е гост и кой е домакин и къде е границата. На Запад това го няма, има марксизъм. Маркс е минал през Франция и е оставил принципи, които днес се ползват - всички сме равни. Но ние не сме и никой не смее да го каже - който го каже, е обявяван за расист. И така се стигна до това положение днес.

- Но на протестите виждаме не само хора с емигрантски произход.

- В началото протестите бяха нормални. За какво протестираха?! Първо, че нямало тоалетна хартия в тоалетните или, че нямало климатици. В твоето училище имаше ли климатици?

- Не, нямаше.

- А, ето! Това е силата на българите. Аз бях в клас с 45 души.

- Ние бяхме 42.

- Ето! А те протестират, защото били 35, моля? И нямало учители! Как ще имат учители?! Те заклаха трима учители! Те бият учителите си! Това не са французи. А Франция направи приоритетни зони за такива деца. Какво значи това?! Вложиха се милиарди за асимилация и интеграция - детски домове, младежки домове, стадиони, игрища. Всичко това, за да бъде интегрирано това население. А какво се получава?! Ами, известно време след това - пожари, паля се. Френските политици си затварят очите. Аз свързвам тези пожари на училища за приобщуване, за подготовка на бъдещи френски граждани с това, че тези хора явно не желаят френската цивилизация.

И сега това, което се показва - палене на чисто нови училища, това е в същата посока на отказ от френската цивилизация. Отказват духовността. Да си спомним нашите училища някога - те са били под земята. А там се строят само храмове за мюсюлмани. Най-голямата джамия в Европа е в Страсбург, построена с пари на турски фондации. Внасят се имами от чужбина.

- Това държавата ли го прави?

- Държавата го разрешава, защото на политиците им трябват гласоподаватели. И какво правят нашите хора от Северна Африка, когато детето им получи двойка? Чакат с нож учителя пред вратата на училището. Във Франция бяха заклани трима учители, а други бяха заплашени със смърт. И сега защо липсвали учители?! Как няма да липсват, когато хората повече не искат да бъдат клани и заплашвани с ножове. И какво направиха управляващите във Франция - направиха реформи. Първата реформа беше да заменят числата в бележките с цветове - зелен, червен... Така всички станаха "равни". После започна борбата срещу изпитите.

- Да няма изпити, така ли?

- Да няма, защото това е расизъм, защото на всеки изпит се вижда, че французите имат по-добри бележки от децата с емигрантски произход. Но никой не пита защо имат лоши бележки. Защото в къщи говорят арабски, защото слушат арабска телевизия. Никой не го казва. И, за да им се угожда, понеже в крайна сметка родителите на тези деца гласуват - махаме изпитите. И какво стана? Всички станаха отличници! Браво! И защо им е тази диплома?! За да влязат в университет. Не да научат занаят, за да имат прехрана. Университет! Знаеш ли колко струва един обяд в стола в университет във Франция?

- Не, не знам.

- Едно евро!

- Тоест искат да учат в университет, защото там има почти безплатна храна?

- Да, има студенска карта - има привилегии. И, ако намерят също така евтино общежитие, транспорт евтин, здравеопазването - гратис - пей и се смей, всяка събота - купон. Ти не си ли за тази система?

- Не, не съм.

- Защо?! Защото си израснала в България. Но те мислят, че понеже Франция е била колониална страна, тя им го дължи. И това работи Меланшон, поддържайки тази тема - омраза към Франция, виновност на Франция, длъжник е Франция. Виновност за колониализма. Защото те са деца от бившите колониални страни.

- Приятели са ми казвали, че са виждали във Франция лозунги "Платете за колониализма". Вярно ли е това?

- Точно така. В следващата си книга давам данни за парите, които Франция е давала, като ги е освобождавала.

- Как се излиза от тази ситуация в ситуацията на всеобщо и равно избирателно право? В Германия, например, има призиви за ремиграция. Във Франция има ли такива призиви?

- Французите са мнозинство. Това, което се случи - с кражбите, с грабежите, това работи срещу емигрантите от Африка. Защото това отвръщава французите. Толерантността приключва. А между самите мюсюлмани и емигранти не всички са за Меланшон. И нещо друго - аз не обвинявам исляма. Обвинявам френския ислям. Защото по същото време, когато във Франция имаше демонстрации, имаше демонстрации и в Тунис. В Тунис, откъдето започна Арабската пролет. Никой не счупи една витрина, не нападна нито една банка! В Тунис не скочиха върху магазините, не разбиха и не крадяха. И едните, и другите са мюсюлмани. Какво е различното?! Условията, в които живеят, дисциплина и евентуално - полицейският надзор. Това всичко помага такива демонстрации да минат спокойно.

И това е бъдещето на Франция. А къде е Макрон? Той пътува някъде и изобщо не се интересува от страната, на която е президент. Той не разполага с власт, защото в парламента всичко живо се е разбягало от него и е сам. Затова желателно е да има нови избори, нов президент, който да наложи дисциплина и да въведе ред.

- Вече се говори за полицейски час и обявяване на извънредно положение.

- Френската демокрация е желязна, ако се прилага от железен човек. Всичко, което става, Наполеон го е предвидил. Но Наполеон го махнаха от историята. Левицата го махна. Лионел Жюспен, троцкист, но никой не знаеше, че е троцкист. Говори се за Наполеон, но в учебниците го няма - човекът измислил "Гражданският кодекс". Той е измислил гражданският брак, измисля през 1802 - 1803 г. разводът по взаимно съгласие. И този човек е изтрит! В момента пиша книга за Наполеон. В нея аз пиша - всички сме наследници на Наполеон, защото Европа той я измисля, той обединява Европа. Познавам внука на Гурко, който ми каза нещо, което ще пиша в книгата - политиката и геополитиката зависят от историята и географията. И колкото повече времето напредва, намирам, че той е абсолютно прав, защото историята и географията рано или късно си казват думата.

- Как протестите във Франция ще се отразят на Европейския съюз и на България, като член на Европейския съюз?

- Французите трябва да изживеят тази криза и аз смятам, че това е добре за тях. Трябва да престане това, което е днес - мигранти да получават паспорти по пощата. И, за да бъде разбрано, трябва да има пожари и революции. Така ще се намери истината и ще се махне лъжата. Когато човек избере друга страна, трябва да разбере дали я обича или я мрази. Ако я мрази, трябва да се маха. Тези, които палят, те мразят Франция, те не могат да останат във Франция. Трябва да им се каже открито. Във Франция има 40 вида помощи! Ако Льо Пен спечели, тя ще отреже голяма част от тях. Защото Франция е богата, но от нейното богатство 52 % се раздава за мигранти, защото левицата е измислила закони, според които държавата е длъжна да подслони всеки, който стъпи на френска земя. Ами той трябва и да яде? Държавата го храни!

- Според Вас една дясна революция ще спаси Франция?

- Думата "дясна" е забранена във Франция. Няма десни интелектуалци, не е на мода да бъдеш десен. Когато стигнах до Франция през 1968 г. Митеран нарече Дьо Гол фашист. Какъв фашист е Дьо Гол, който се е борил срещу фашизма?!

Снимка: Личен архив

- Протестната вълна в Западна Европа, защото протестират и в Испания, и в Италия, и в Белгия, може ли да доведе до ревизия на политиката на ЕС спрямо двата големи конфликта до нашите граници - в Близкия изток и в Украйна?

- За Украйна е неизбежно. В Близкия изток е друг проблемът. Но Европа открито не желае война с Русия, желае диалог с Русия. Аз съм антикомунист, но погледнете картата - тази територия пречи на всички останали, тя пречи на останалия свят - много са големи. Но все повече ще ни трябват редкоземни метали, а Русия има цялата таблица на Менделеев. Затова Дьо Гол казва - "Европа е от Атлантика до Урал", той е предвидил това нещо. Каквито и да са руснаците - дали са с конски опашки или са човекоядци, не може без тях, не може без тази територия. Тя не може да бъде превзета тази територия. Това е единствения народ, който има Отечествена война. Няма друга държава с Отечествена война. И това понятие се ражда, благодарение на Наполеон и те го уважават. В Русия нямат никаква омраза към Наполеон и даже не са съгласни с презрението на Запада към Наполеон. Много странна работа!

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