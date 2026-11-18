Преговорите ще се състоят следващата седмица, когато лидерите на ЕС ще се срещнат, за да обсъдят финансирането на Украйна

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ЕС ще оказва натиск върху европейските държави, които не са склонни да подкрепят новия заем за Украйна, предаде Блумбърг.

В сряда Европейският съюз ще предложи нов пакет от заеми за Украйна, въпреки че властите на някои държави, сред които Унгария, Чехия, Словакия и България, все още не желаят да отпуснат средства за помощ на Киев.

"Подчертаваме необходимостта от подкрепа на тази програма от страна на всички 27 държави-членки на ЕС", — заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Блумбърг, като допълни: "Нашата цел, безспорно, е да осигурим приноса на всички страни".

Блокът се готви да привлече още 45 милиарда евро чрез съвместни заеми, тъй като нуждите на Украйна от финансиране надхвърлят очакванията на блока.

Киев се сблъсква с допълнителен дефицит на финансиране в размер на около 70 милиарда евро, а блокът се стреми да покрие приблизително две трети от тази сума, като останалата част, както се очаква, ще бъде предоставена от други международни партньори. Този план до голяма степен ще повтаря механизма за привличане на 90 милиарда евро за Киев за текущата и следващата година.

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В рамките на тази схема Европейската комисия заема средства на капиталовите пазари от името на блока, а бюджетът на ЕС предоставя гаранции по този дълг. След това тя превежда получените средства в Киев.

Германия продължава да се придържа към отдавнашния си принцип на несъгласие със съвместните заеми, но е готова да подкрепи съществуващия механизъм за кредитиране, заяви Домбровскис. Берлин, най-големият донор на бюджета на ЕС, настоява всички държави-членки да участват в новия кръг на финансиране за оказване на помощ на Киев, след като миналата година Унгария, Чехия и Словакия, а през тази и България, отказаха да се включат в кредитния пакет.

Преговорите с тези страни ще се състоят следващата седмица, когато лидерите на ЕС ще се срещнат, за да обсъдят финансирането на Украйна. Възобновяването на усилията за общо заемане отразява продължаващата безизходица по въпроса за по-прякото използване на блокираните руски активи за финансиране на Украйна.

В същото време стана известно, че специалните пратеници на Тръмп ще се срещнат с украински представители и новите преговарящи от Европа, пише в. "Файненшъл Таймс".

Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще пристигнат в Берлин в четвъртък за среща с украински длъжностни лица и новата европейска преговорна група от осем души, за да ги информират за преговорите в Шенджън.

Представител на САЩ заяви, че срещите в Берлин "ще бъдат насочени към по-нататъшното разработване на надеждни следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, насърчаването на всеобхватен план за икономическо възстановяване и просперитет, както и подготовката за следващия кръг от многостранни преговори".

Русия предлага на НАТО да се откаже от разполагането на войски във всички държави, присъединили се към алианса след 1997 г. В замяна Москва е готова да намали военното си присъствие в Калининградската област и Беларус, съобщи междувременно Блумбърг, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията американски представители обсъждат с Русия и Украйна нови правила за НАТО, разполагането на въоръжение и войски в Европа в рамките на споразумение за прекратяване на войната. При това САЩ вече са попитали Киев дали е готов да отстъпи Донбас на Русия в замяна на членство на Украйна в НАТО (това досега твърдеше само Зеленски - САЩ не са потвърждавали такова предложение).

В същото време агенцията пише, че на срещата на върха на ЕС на 13 ноември европейските лидери са отхвърлили възможността за изтегляне на войските на НАТО от Източна Европа. Мнозина обаче признават необходимостта от участието на Европа в преговорите, за да не се допусне сключването на неблагоприятна за нея сделка.

Някои европейски лидери са предложили отново да се обсъдят перспективите за присъединяването на Украйна към НАТО. Няколко участници в срещата на върха също признават, че в бъдеще са възможни промени в границите, ако Киев се съгласи с това.

Източници на Блумбърг също така твърдят, че администрацията на Тръмп се стреми да постигне напредък в преговорите до януари, когато контролът над Конгреса ще премине към демократите.

В същото време, според редица източници на агенцията, Путин разчита на резултатите от европейските избори през 2027 г., преди всичко във Франция, където на власт могат да дойдат сили, които се застъпват за прекратяване на помощта за Украйна.

Следващият кръг от преговорите с участието на САЩ, Русия, Украйна и Европа се очаква да се състои преди срещата на върха на Г-20, насрочена за 14-15 декември, пише Блумбърг.

Русия обаче не е потвърдила посочените в статията изисквания към НАТО. От Кремъл заявиха единствено, че блокът трябва да даде писмено обещание да не се разширява на изток.

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