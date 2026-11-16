Дори и мегабогатите да обмислят управлението след настоящия президент, изглежда има малка вероятност да действат скоро, пише в британската обществена медия украинският журналист Виталий Шевченко

9522 Снимка: БТА/АП

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Часове след като започна пълномащабното си нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г., Владимир Путин събра най-богатите хора в Русия в обширната Екатерининска зала на Кремъл.

Повече от три дузини от тях седяха скупчени покрай стена, носейки маски за лице заради пандемията от Covid-19. Репортер на руски вестник ги описа като "бледи и лишени от сън". При влизането си Путин седна от другата страна на залата, оставяйки огромно пространство между себе си и бизнесмените. Както обикновено, той не носеше маска.

Използвайки типично кодирания си език, той каза, че очаква те да подкрепят войната.

"Бих искал да ви призова да проявите разбиране към случващото се - каза той - и да работите заедно с правителството, за да намерите инструментите, които биха подкрепили производството, икономиката, работните места."

В публикуваното от Кремъл видео от срещата никой от поканените милиардери не казва и дума.

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Това мълчание се е превърнало в характеристика на руските свръхбогати. През десетилетията на управление на Путин те са научили, че цената на това да се обаждат може да бъде висока. През 2003 г. петролният магнат Михаил Ходорковски, най-богатият човек в Русия по това време, който финансира редица опозиционни групи, обвини Путин, че е начело на необуздана корупция. Той прекара следващите 10 години зад решетките, осъден за укриване на данъци, измама и присвояване - предупреждение за други потенциални критици. Ходорковски отрече обвиненията.

И дори ако някой от магнатите е възразявал срещу войната, те са били склонни да запазят мислите си за себе си.

Но дори и в тази тишина се чува шепот: някои членове на някога могъщия бизнес елит на Русия сякаш си представят Русия след Путин. Те се чудят дали, след като президентът напусне поста си или почине, страната може да изглежда по-скоро като през 90-те години, когато олигарсите се радваха на плодовете на властта - или дори дали може да се утвърди по-здравословна политика.

Журналистът Аркадий Островски, виден наблюдател на Кремъл във вестник "Икономист", който наскоро прекара часове в интервю с един от най-богатите хора в Русия, казва, че смята, че "се случва историческа политическа промяна" по отношение на това как ултрабогатите виждат бъдещето на страната.

Разпадането на Съветския съюз през 1991 г. роди нова, мощна сила на вътрешната сцена: хора, които се възползваха от края на комунизма и станаха изключително богати, а след това искаха да контролират политиците за своя собствена изгода. Те бяха наречени "олигарси", от старогръцки за "малцина, които управляват". Те имаха пари, което по онова време означаваше власт.

Тази епоха на "дивите 90-те" беше времето, когато така наречените "нови руснаци" нахлуха на сцената. Огромни държавни компании се появиха на пазара, а мъже с правилните връзки станаха милионери - дори милиардери - почти за една нощ. Корупцията и шуробаджанащината бяха широко разпространени, а поръчковите убийства - чести.

Но почти веднага след като Путин беше избран за първи път за президент през 2000 г., той подчини олигарсите. Нямаше голям интерес да споделя властта с когото и да било. Можеше да си позволи да се противопостави на милиардерите, защото руската икономика се възстановяваше, а централното правителство ставаше все по-силно.

Бил Браудър, финансист, който някога беше най-големият чуждестранен инвеститор в Русия и на когото беше забранено да влиза в страната през 2005 г. след кампания срещу корупцията, казва, че руските магнати са се свивали пред Путин - например на икономическия форум в Давос, в годините преди войната, когато все още са били добре дошли там.

"Спомням си как видях олигарси, които се разхождаха наоколо сякаш притежават всичко, най-арогантните и самоуверени личности. И тогава се появи Путин и беше просто забележително да се види как тези уж алфа-мъже на стероиди се превърнаха в абсолютно подчинени, почти отчаяни ученици", казва той пред Би Би Си.

От избухването на войната през 2022 г. Кремъл държи богатите руски бизнесмени в синхрон с безмилостна политика на морков и тояга. Критиците на войната видяха активите си конфискувани, докато лоялните бяха възнаградени с щедри военни договори с правителството.

Днес има повече руски милиардери от всякога - общо 155, според списание Forbes. Тяхното общо богатство достигна нов връх от близо 700 милиарда долара.

Но дори и за онези магнати, които са останали лоялни и са били възнаградени, всички тези пари изглежда не ги правят щастливи. Някои стават все по-неспокойни.

Техните милиарди не стигат толкова далеч, колкото преди: на вътрешния фронт те не могат да си купят много политическо влияние.

"Те нямат карти, нямат игра - казва политикът и анализатор в изгнание Дмитрий Некрасов - Те са богати, защото имат нещо общо с Путин, а не обратното."

А извън Русия те са изолирани заради западните санкции, наложени на страната заради войната в Украйна.

"Те се отнасят с тях като с дребни престъпници. Не могат да летят с частните си самолети. Яхтите им не могат да акостират във всички най-добри пристанища в Европа. Сигурно е много ужасно и унизително за тях", казва Браудър, отявлен критик на Путин.

И така, тихомълком, умовете на някои се насочват към това какво ще се случи, след като Путин напусне сцената. Това казват добре позиционирани анализатори, които са потопени в света на тези магнати.

Няма непосредствена перспектива за напускане на президента и няма причина да се смята, че е в лошо здраве. Но Путин, който навърши 74 години миналия месец, служи в Кремъл от четвърт век. Хората в Москва знаят, че един ден ще си тръгне. На въпрос на "Ройтерс" миналата година дали възнамерява да служи до 2036 г., когато конституционният му мандат технически изтича, Путин отговори: "Само Бог знае дали имаме достатъчно здраве."

Ако Путин подаде оставка или почине, министър-председателят Михаил Мишустин ще поеме поста. Но той не е проявявал никакви президентски амбиции (това вероятно е ключова причина за назначаването му). Това би създало нещо като вакуум във властта.

В този сценарий наблюдатели на Русия предвиждат няколко потенциални сценария.

Някои на Запад, и без съмнение в Русия, се надяват, че демокрацията може да процъфтява в постпутинска Русия, с правителство, ръководено от народа, а не от нов кадър от олигарси или един-единствен автократ. Но това изглежда като най-малко вероятния път, казват анализатори. Ключови демократични институции бяха ерозирани или унищожени по време на управлението на Путин.

"Русия е толкова свикнала с насилие, че е отвикнала от стандартните демократични процедури", казва Александра Прокопенко, руска журналистка и анализатор в изгнание.

Друг път е по-голяма автокрация. Различна фигура би могла да замени Путин и да продължи неговата култура на репресии. Но Прокопенко смята, че това няма да е поредната диктатура на силния човек - поне не веднага. Тези неща отнемат време, казва тя: в началото наследникът на Путин ще бъде по-слаб от него, с по-малко ресурси.

И тогава има третият вариант: магнатите отново утвърждават властта си и Русия се връща към нещо, наподобяващо система на олигархия от 90-те години на миналия век.

Дмитрий Некрасов, бивш съветник на Кремъл и опозиционен политик, който сега живее в изгнание, казва, че при този сценарий страната ще бъде управлявана от шепа мощни елитни кланове в съюз с бизнес интереси.

Този последен вариант, разбира се, е който много магнати искат. "Те биха искали да се върнат към време, когато са били слушани, когато не са били лишени от активи и когато са разбирали правилата на играта", казва Прокопенко, който е прекарал много време в разговори с най-богатите хора в Русия.

Въпреки че властта им е сериозно ограничена от 90-те години на миналия век, предвид огромното им богатство изглежда вероятно рано или късно те да се опитат да възстановят политическото си влияние.

Някои вече "се опитват да се сприятеляват с правилния тип служители по сигурността или министри", казва Некрасов, политик в изгнание. Но той казва, че всякакви по-нататъшни стъпки са "твърде опасни, за да се предприемат".

По думите му поведението на магнатите през следващите години ще зависи отчасти от финансите им. Тези, които разполагат с много ликвидни средства, ще бъдат по-уверени да "играят политически игри" и да се борят за позиции, подготвяйки се за страна след Путин. Но тези, чието богатство зависи от държавни договори или добра воля на правителството, ще се чувстват твърде уплашени, в случай че загубят всичко, казва той.

Прокопенко казва, че вече има промяна в начина, по който бизнесмените говорят за Путин. Преди са го наричали "Началник", както и "Първи" или с инициалите му "ВВ" - все прякори, които предават известна степен на уважение. Сега го наричат ​​"Дед" с това, което Прокопенко нарича "щипка презрение". "Дед" се превежда като "старец" или "дядо" - много по-малко почтително име.

Някои богати руснаци копнеят за "завръщане на политиката в живота на хората", казва тя, с по-малко репресии, по-открито слово и по-здравословна конкуренция между партии и политици.

Но в момента, казва тя, те са твърде уплашени да осъществят това поради задушаващата атмосфера в Русия. Прокопенко интервюира магнат, който физически седи върху телефона си по време на целия разговор, защото смята, че това ще затрудни дигиталното подслушване за тайната полиция. "Мислех, че това е абсолютно сталинистки вид страх. Абсолютно ирационално е", казва тя.

Интересна насока за това какво биха искали магнатите от бъдещето след Путин дойде от Андрей Мелниченко, който е известен като световния крал на торовете и в момента е осмият най-богат човек в Русия. По-рано тази година той изненада наблюдателите, като даде интервю за The Economist - рядкост за богат руснак, особено за издание от страна, която Кремъл смята за недружелюбна. Те публикуваха и есе, написано от него.

В части от интервюто Мелниченко повтори тезите на Кремъл. Той каза, че Украйна е бойно поле между Русия и Запада и смята, че Западът е игнорирал опасенията за сигурността на Русия и заплашва нейния суверенитет.

Но след това стана по-интересно. Мелниченко не призова Путин да си тръгне, но - и това е едно голямо "но" - той пледира за промяна, която би довела до край на едноличното управление в Русия. Той каза, че Русия трябва да се ангажира повече със света.

Прокопенко смята, че магнатът се е опитвал да предизвика обществена дискусия. Това е било "призив към богати хора като него да започнат да говорят", казва тя.

Журналистът, който го интервюира - Аркадий Островски, ми каза, че двамата са водили "напрегнати и разгорещени дискусии" в "хотели и кафенета, предимно пиейки кафе, много кафе, понякога пушейки". Той казва, че магнатът е изглеждал "искрено обмислящ" отговорите си, вместо да използва политически жаргон.

Нищо в Русия не е просто и повечето наблюдатели смятат, че интервюто вероятно се е случило с някаква форма на одобрение - имплицитно или изрично - от Кремъл. Не се знае защо властите биха се радвали да разрешат необичайния призив за промяна, възможно е те да са се опитвали да покажат, че в страната все още съществува известна степен на плурализъм.

Нито един магнат не се изказа в негова подкрепа. Въпреки това журналистът смята, че Мелниченко не е говорил само от свое име, но и от името на своите колеги бизнесмени.

Някои от тях се надяват, че след напускането на Путин страната може да се превърне в "олигархична република", както се изразява журналистът Островски - нещо подобно на това как е изглеждала през 90-те години на миналия век, с бизнес елити на власт.

Въз основа на дългогодишните си репортажи за Русия, Островски казва, че много от свръхбогатите в страната в момента изпитват "чувство за пълна задънена улица, до която тази война доведе Русия, отсъствие на бъдеще".

Но дори и магнатите да мислят за бъдещето, изглежда, че има малка вероятност те да действат скоро.

Браудър казва, че макар много от тях да са недоволни, е малко вероятно да заговорничат срещу Путин, докато той е още жив. "Те разбират, че ако направят нещо, което би предизвикало Путин, той ще ги убие. А Путин е много параноичен човек."

Майк Калви, американски финансист, който е бил ключов инвеститор в Русия, е съгласен. "Какво могат да направят, освен да отидат директно в затвора и да загубят активите си? Лесно е за хората, които седят в Лондон, да кажат: "Защо просто не се изправите и не отидете директно в затвора?" Това наистина ще се случи."

Най-богатите мъже в Русия някога можеха да дърпат конците на най-високите етажи на властта. След като Путин си отиде, няма съмнение, че те ще се опитат да си върнат миналото влияние. Въпросът е: ще им позволят ли останките от сегашния режим?

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