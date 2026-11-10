Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Гъста мъгла се спусна неочаквано и доведе до най-трагичната верижна катастрофа, ставала по родните пътища. Смъртоносният и ужасяващ по мащабите си пътен инцидент вдигна на крак полиция, спешни екипи, пожарна и дори армията. Рано тази сутрин на магистрала "Тракия" 11 души загубиха живота си, а 51 пострадаха и са настанени в болници, като някои са в реанимациите на лечебните заведения в Сливен и Ямбол в тежко състояние. Сред тях няма деца.

Войната по пътищата

В 7:10 сутринта в отсечката между пътните възли "Кабиле" и "Зимница", в района между 289-и и 294-ти километър на аутобана, в двете посоки се нанизаха общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 - към София. Това е и най-големият брой автомобили, участвали във верижен пътен инцидент в България. Загиналите са пътували към морето, а в съседното платно, в посока към столицата, при втората верижна катастрофа има само ранени.

На място загинаха 10 души, а по-късно още двама издъхнаха в болница. Скупчените коли, камиони и рейсове един върху друг препречиха всяка педя от магистралата и принудиха спешните екипи да изнасят на ръце ранените. Две от колите се запалиха и изгоряха след удара. Девет следователи от националното следствие са натоварени с разследването. Вземат се проби от асфалта. Правителството обяви 11 ноември за Ден на траур и посочи като причина за смъртоносния инцидент рязко спусналата се мъгла, която е стопила видимостта от 70-80 метра до едва 10 метра.

От болницата в Сливен, където има най-много пострадали от двете катастрофи, призоваха за даряване на кръв, а кметът Стефан Радев беше сред първите, които се отзоваха, заради рядката си кръвна група. Правителството подготви два военни самолета "Спартан" и ги пребазира на летище "Безмер", в готовност да транспортират пациенти в тежко състояние към софийски болници. Към момента такова не се налага, съобщи здравната министърка Катя Ивкова.

Премиерът и министрите на вътрешните работи и здравеопазването, депутати, главният секретар на МВР отидоха на мястото на инцидента в първите часове след случилото се. Вътрешното министерство отвори гореща линия за близки на пострадалите. Властта отмени редица официални събития, като заседанието на МС и връчването на удостоверенията от ЦИК на избраните за президент и вицепрезидент. 

От мястото на катастрофата Румен Радев обяви 12-а жертва и ден на национален траур в сряда
Виж още От мястото на катастрофата Румен Радев обяви 12-а жертва и ден на национален траур в сряда

До днешния черен 10 ноември, който регистрира трагичния рекорд, най-мащабната верижна катастрофа на АМ "Тракия" беше тази край Ихтиман, станала на 5 юли 2017 г. с участието на около 40 превозни средства. И тогава инцидентът беше причинен от липса на видимост, но заради гъст дим, вследствие на запалени стърнища. Първият сигнал за верижен удар на 47-ия километър в посока Пловдив край Ихтиман е постъпил на тел. 112 в 6.36 ч. В 6.52 ч. идва информация за нова катастрофа, в обратната посока на магистралата. На мястото пристигат 14 линейки, които откарват 26 пострадали в пет столични болници. Жертви няма. Инцидентът също води до затваряне на магистралата.

Десетки са ранените при верижните катастрофи на ”Тракия”
Виж още Десетки са ранените при верижните катастрофи на ”Тракия”

На 5 февруари 2019 г. тежка верижна катастрофа с участието на около 30 превозни средства възниква на автомагистрала "Струма" край Сандански и село Дамяница, отново заради внезапно паднала гъста мъгла. Загина един човек, а 16 души бяха ранени. Разследването по случая е поето от Националната следствена служба. И тогава, както и днес на "Тракия", девет следователи от Националната следствена служба разследват тежката верижна катастрофа. До верижните сблъсъци се стига, след като в гъстата мъгла се нанизват три тежкотоварни камиона, два автобуса и микробус. Общо около 30 превозни средства участват в инцидента.

Официално: 16 ранени и един загинал при мелето на магистрала "Струма"
Виж още Официално: 16 ранени и един загинал при мелето на магистрала "Струма"

Машините са смачкани и накачени една върху друга. Загиналият е 54-годишният Димитър Костадинов от санданското село Ново Делчево е, който излязъл от колата си, за да предупреди идващите автомобили да спрат след първия сблъсък. Мъжът вдига ръка с фенерче, за да подаде сигнал на идващите коли, когато го блъска и убива камион. Движението по магистралата в посока София остава затворено с часове.

Заснеха от птичи поглед мащаба на верижните катастрофи на АМ "Тракия" (снимки/видео)
Виж още Заснеха от птичи поглед мащаба на верижните катастрофи на АМ "Тракия" (снимки/видео)

Още по-рано назад в годините, на 4 януари 2014 г., отново на "Струма", става тежка верижна катастрофа. Гъста мъгла, но съчетана с поледица на пътя, причинява произшествието в района на село Долна Диканя, Пернишко. Около 10 превозни средства, предимно леки коли и микробус, се сблъскват в платното в посока София. Трима пострадали са откарани в болница, но няма загинали.

Единайсет години преди това, отново на "Тракия" при верижна катастрофа загиват двама души. Инцидентът става на 26 януари 2003 г. на 20 километра от София. Около 19:20 часа на заледен участък от пътя се сблъскват пет автомобила. Ранените са откарани в "Пирогов" с различни наранявания. При огледа на мястото дежурната полицейска група установява, че в пропастта под виадукта са загинали мъж и жена, пътували в една от колите. Предполага се, че след удара двамата са излезли от автомобила и при опит да се спасят от връхлитащите ги коли са прескочили парапета на магистралата и са паднали в пропастта.

Демерджиев: Видимостта е паднала рязко от 80 на 10 метра, ранените са изнасяни на ръце
Виж още Демерджиев: Видимостта е паднала рязко от 80 на 10 метра, ранените са изнасяни на ръце

След днешния шок и ужас на "Тракия", повел негативната класация на верижните катастрофи в България, преобладават съболезнованията, но вече се чуват и обвинения - тук към сегашната власт, ту към предишните - заради липса на предупреждение от информационната система на ТОЛ-управлението за гъста мъгла в района, заради липса на информация от "Пътна полиция", която пък не е свързана с АПИ и не знае кой участък е проблемен.

Търсят площадка за репатриране на ударените на "Тракия" коли, камиони, автобуси и тирове
Виж още Търсят площадка за репатриране на ударените на "Тракия" коли, камиони, автобуси и тирове

Сред упреците прозвуча и този, че тировете се движат с висока скорост и прекалено нагъсто по магистралата между леките коли, което повишава рисковете, вместо превозът на стоки да се съсредоточи във вагоните на "Товарни превози" на БДЖ и да разтовари пътищата. Повечето политически сили запазиха добрия тон и го сведоха само до изразяване на съпричастност на първо време, докато мине утрешният траурен ден.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
26883
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
14185
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
28854
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
4553
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба Impressio
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба
2227
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакините Trip
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакин...
1297
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути Вкусотии
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути
1369
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1782
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
1005