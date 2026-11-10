Далечно подобие са инцидентите през 2019-а и 2014 г. на АМ "Струма", но щетите тогава са далеч по-малки

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Гъста мъгла се спусна неочаквано и доведе до най-трагичната верижна катастрофа, ставала по родните пътища. Смъртоносният и ужасяващ по мащабите си пътен инцидент вдигна на крак полиция, спешни екипи, пожарна и дори армията. Рано тази сутрин на магистрала "Тракия" 11 души загубиха живота си, а 51 пострадаха и са настанени в болници, като някои са в реанимациите на лечебните заведения в Сливен и Ямбол в тежко състояние. Сред тях няма деца.

В 7:10 сутринта в отсечката между пътните възли "Кабиле" и "Зимница", в района между 289-и и 294-ти километър на аутобана, в двете посоки се нанизаха общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 - към София. Това е и най-големият брой автомобили, участвали във верижен пътен инцидент в България. Загиналите са пътували към морето, а в съседното платно, в посока към столицата, при втората верижна катастрофа има само ранени.

На място загинаха 10 души, а по-късно още двама издъхнаха в болница. Скупчените коли, камиони и рейсове един върху друг препречиха всяка педя от магистралата и принудиха спешните екипи да изнасят на ръце ранените. Две от колите се запалиха и изгоряха след удара. Девет следователи от националното следствие са натоварени с разследването. Вземат се проби от асфалта. Правителството обяви 11 ноември за Ден на траур и посочи като причина за смъртоносния инцидент рязко спусналата се мъгла, която е стопила видимостта от 70-80 метра до едва 10 метра.

От болницата в Сливен, където има най-много пострадали от двете катастрофи, призоваха за даряване на кръв, а кметът Стефан Радев беше сред първите, които се отзоваха, заради рядката си кръвна група. Правителството подготви два военни самолета "Спартан" и ги пребазира на летище "Безмер", в готовност да транспортират пациенти в тежко състояние към софийски болници. Към момента такова не се налага, съобщи здравната министърка Катя Ивкова.

Премиерът и министрите на вътрешните работи и здравеопазването, депутати, главният секретар на МВР отидоха на мястото на инцидента в първите часове след случилото се. Вътрешното министерство отвори гореща линия за близки на пострадалите. Властта отмени редица официални събития, като заседанието на МС и връчването на удостоверенията от ЦИК на избраните за президент и вицепрезидент.

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До днешния черен 10 ноември, който регистрира трагичния рекорд, най-мащабната верижна катастрофа на АМ "Тракия" беше тази край Ихтиман, станала на 5 юли 2017 г. с участието на около 40 превозни средства. И тогава инцидентът беше причинен от липса на видимост, но заради гъст дим, вследствие на запалени стърнища. Първият сигнал за верижен удар на 47-ия километър в посока Пловдив край Ихтиман е постъпил на тел. 112 в 6.36 ч. В 6.52 ч. идва информация за нова катастрофа, в обратната посока на магистралата. На мястото пристигат 14 линейки, които откарват 26 пострадали в пет столични болници. Жертви няма. Инцидентът също води до затваряне на магистралата.

На 5 февруари 2019 г. тежка верижна катастрофа с участието на около 30 превозни средства възниква на автомагистрала "Струма" край Сандански и село Дамяница, отново заради внезапно паднала гъста мъгла. Загина един човек, а 16 души бяха ранени. Разследването по случая е поето от Националната следствена служба. И тогава, както и днес на "Тракия", девет следователи от Националната следствена служба разследват тежката верижна катастрофа. До верижните сблъсъци се стига, след като в гъстата мъгла се нанизват три тежкотоварни камиона, два автобуса и микробус. Общо около 30 превозни средства участват в инцидента.

Машините са смачкани и накачени една върху друга. Загиналият е 54-годишният Димитър Костадинов от санданското село Ново Делчево е, който излязъл от колата си, за да предупреди идващите автомобили да спрат след първия сблъсък. Мъжът вдига ръка с фенерче, за да подаде сигнал на идващите коли, когато го блъска и убива камион. Движението по магистралата в посока София остава затворено с часове.

Още по-рано назад в годините, на 4 януари 2014 г., отново на "Струма", става тежка верижна катастрофа. Гъста мъгла, но съчетана с поледица на пътя, причинява произшествието в района на село Долна Диканя, Пернишко. Около 10 превозни средства, предимно леки коли и микробус, се сблъскват в платното в посока София. Трима пострадали са откарани в болница, но няма загинали.

Единайсет години преди това, отново на "Тракия" при верижна катастрофа загиват двама души. Инцидентът става на 26 януари 2003 г. на 20 километра от София. Около 19:20 часа на заледен участък от пътя се сблъскват пет автомобила. Ранените са откарани в "Пирогов" с различни наранявания. При огледа на мястото дежурната полицейска група установява, че в пропастта под виадукта са загинали мъж и жена, пътували в една от колите. Предполага се, че след удара двамата са излезли от автомобила и при опит да се спасят от връхлитащите ги коли са прескочили парапета на магистралата и са паднали в пропастта.

След днешния шок и ужас на "Тракия", повел негативната класация на верижните катастрофи в България, преобладават съболезнованията, но вече се чуват и обвинения - тук към сегашната власт, ту към предишните - заради липса на предупреждение от информационната система на ТОЛ-управлението за гъста мъгла в района, заради липса на информация от "Пътна полиция", която пък не е свързана с АПИ и не знае кой участък е проблемен.

Сред упреците прозвуча и този, че тировете се движат с висока скорост и прекалено нагъсто по магистралата между леките коли, което повишава рисковете, вместо превозът на стоки да се съсредоточи във вагоните на "Товарни превози" на БДЖ и да разтовари пътищата. Повечето политически сили запазиха добрия тон и го сведоха само до изразяване на съпричастност на първо време, докато мине утрешният траурен ден.

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