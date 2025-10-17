Солидарният модел у нас е направо счупен, каза председателят на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова

2064

Наболял въпрос: с колко да се увеличи здравната вноска, за да не трябва 1/3 от хората да издържат другите 2/3 като ползватели на здравни услуги у нас?

"Не е редно да се получава такъв дисбаланс и една много малка част от хората да издържат всички останали. Въпреки че това е заложено в солидарния модел, у нас той е направо счупен - хора по някаква причина не плащат осигуровки", заяви председателят на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова в "България сутрин".

Здравеопазването е замръзнало

По думите ѝ този дисбаланс води до сериозен недостиг в здравната система.

"Другият фактор, който поражда нуждата да прегледаме въпроса, е променящата се финансова среда и инфлацията, която е от най-обсъжданите теми последните 2 години и фактът, че всички останали цени на основния пазар се променят, а здравеопазването е замръзнало. В момента здравната вноска е 8%, което я прави най-ниската в ЕС", допълни адв. Димитрова за Bulgaria ON AIR.

Боравим с нашите пари от нашите здравни вноски, коментира тя.

"В системата би трябвало да влязат свежи средства, които да помогнат за това недофинансирането да бъде разгледано с реални средства. Здравеопазването функционира със здравни средства. Ако някой мисли, че това е нещо, което държавата прави за нас, е илюзия", обясни тя.

Подпомага се основно законодателната власт

В голяма част от лечебните заведения 60-80% от общите приходи от пътеки отиват за заплати, категорична е адв. Димитрова.

"Пазарът на труда изисква от работодателите в здравеопазването да направят корекция. Могат ли да си го позволят, ако приходите им са фиксирани? Основните инструменти са съсредоточени в законодателната власт. Едно от предложенията е за поетапно увеличение на здравната вноска. Не може да има втора линия в здравеопазването", изтъкна председателят на ББА.

