Наболял въпрос: с колко да се увеличи здравната вноска, за да не трябва 1/3 от хората да издържат другите 2/3 като ползватели на здравни услуги у нас?

"Не е редно да се получава такъв дисбаланс и една много малка част от хората да издържат всички останали. Въпреки че това е заложено в солидарния модел, у нас той е направо счупен - хора по някаква причина не плащат осигуровки", заяви председателят на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова в "България сутрин".

Силви Кирилов: На този етап не предлагаме да се вдига здравната вноска
Виж още Силви Кирилов: На този етап не предлагаме да се вдига здравната вноска

Здравеопазването е замръзнало

По думите ѝ този дисбаланс води до сериозен недостиг в здравната система.

"Другият фактор, който поражда нуждата да прегледаме въпроса, е променящата се финансова среда и инфлацията, която е от най-обсъжданите теми последните 2 години и фактът, че всички останали цени на основния пазар се променят, а здравеопазването е замръзнало. В момента здравната вноска е 8%, което я прави най-ниската в ЕС", допълни адв. Димитрова за Bulgaria ON AIR.

Боравим с нашите пари от нашите здравни вноски, коментира тя.

Д-р Николай Брънзалов: Здравната вноска да бъде поне 12%
Виж още Д-р Николай Брънзалов: Здравната вноска да бъде поне 12%

"В системата би трябвало да влязат свежи средства, които да помогнат за това недофинансирането да бъде разгледано с реални средства. Здравеопазването функционира със здравни средства. Ако някой мисли, че това е нещо, което държавата прави за нас, е илюзия", обясни тя.

Подпомага се основно законодателната власт

В голяма част от лечебните заведения 60-80% от общите приходи от пътеки отиват за заплати, категорична е адв. Димитрова.

От 1 април минималната здравна вноска за безработните става 43,08 лв. месечно
Виж още От 1 април минималната здравна вноска за безработните става 43,08 лв. месечно

"Пазарът на труда изисква от работодателите в здравеопазването да направят корекция. Могат ли да си го позволят, ако приходите им са фиксирани? Основните инструменти са съсредоточени в законодателната власт. Едно от предложенията е за поетапно увеличение на здравната вноска. Не може да има втора линия в здравеопазването", изтъкна председателят на ББА.

ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
45570
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7479
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8884
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
3426
"България, amore mio" с премиера от утре в кината Impressio
"България, amore mio" с премиера от утре в кината
4927
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1579
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар Trip
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар
785
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци Вкусотии
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци
389
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
967
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
587