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Трима души са били задържани, сред които и лице, определяно като "знакова фигура" от криминалния контингент, при акцията срещу нелегално оборудване за производство на цигари в благоевградското село Рилци. Това съобщиха на съвместен брифинг представители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Районната прокуратура и полицията в Благоевград.

Операцията, проведена съвместно с Областната дирекция на МВР, е стартирала вчера в следобедните часове след постъпил оперативен сигнал. В частно хале на територията на селото разследващите са се натъкнали на голям брой машини, технически съоръжения и значителни количества консумативи, подготвени за изграждането на поточна линия за тютюневи изделия.

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От държавното обвинение направиха важно уточнение - в обекта не са намерени готова продукция или налични количества цигари. Разследването на този етап се води единствено за съхраняване на производствени машини, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Предстои да се установи дали оборудването изобщо е било пускано в експлоатация.

Снимка: БТА

При акцията е арестуван и мъж, когото властите определят като емблематичен в тези среди. Според комисар Иван Стоилов, началник на отдел в ГДБОП, става дума за "знакова фигура" по оперативни данни на дирекцията.

Снимка: БТА

Неговата роля и предполагаема съпричастност са свързани основно с "производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари".

Снимка: БТА

Тримата заподозрени са задържани за срок до 24 часа, като към момента все още няма официално привлечени обвиняеми. Част от тях са местни жители от Благоевградска област, а другите са от други населени места.

Снимка: БТА

Административният ръководител на Районната прокуратура в Благоевград Елица Калпачка обясни, че досъдебното производство е образувано в условията на неотложност с първите претърсвания и изземвания.

Снимка: БТА

По думите ѝ за разследваното престъпление - незаконно съхранение на подобна техника, законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода. Тепърва ще се преценява дали събраните доказателства дават основание за повдигане на обвинения и искане на по-тежки мерки за неотклонение.

Снимка: БТА

Паралелно с това органите на реда проверяват и какво е отношението към намерената производствена линия на дружеството, което стопанисва частния имот. Продължават оперативно-издирвателните действия за установяване на всички лица, свързани със случая.

От ГДБОП не коментираха дали задържаната "знакова фигура" има пряко отношение към други разкрити бази у нас.

Комисар Стоилов обаче подчерта необходимостта от стриктно събиране на доказателства и припомни, че само от началото на годината дирекцията е участвала в разбиването на четири големи фабрики за незаконно производство на тютюневи изделия.

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Първоначално планираният за 07:30 ч. тази сутрин брифинг на властите беше отложен за следобеда, като от компетентните институции обясниха, че са изчаквали събирането на достатъчно проверена информация, която да бъде представена коректно пред обществото.

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