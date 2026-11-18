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27-годишна жена е задържана с над 5 килограма амфетамини в дамската чанта в столичен квартал при спецоперация на МВР, съобщиха БНТ и bTV.

По първоначална информация тя не е криминално проявена. Жената е работила с дилър, а наркотичното вещество взела от храсти, където било предварително укрито.

Акцията е част от действията на МВР за противодействие на наркотрафика.

По случая се извършват процесуално-следствени действия.

Задържаната няма предишни прояви, има само оперативна информация, че се занимава с това, обяснина брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. На въпрос отколко време полицията следи задържаната, Пелтеков отговори, че е придобита информация, която е разширена и са се провели различни по вид оперативни мероприятия, за да се достигне до мястото, на което тя трябва да получи наркотика с цел последващо предаване.

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Той посочи, че чантата с наркотиците е открита в храст, като обясни, че в някои от случаите, от съображение за сигурност, наркотиците не се предават от ръка на ръка, за да може да се скъса връзката с получателя.

На въпрос как е доказано, че тя се занимава с тази дейност, щом наркотиците са намерени в храстите, той отговори, че те имат оперативна информация конкретно за нея, че изпълнява подобна дейност и е било осъществено наблюдение и върху нея, и върху мястото.

Николай Пелтеков допълни, че имат достатъчно информация, която ще бъде документирана в предстоящото досъдебно производство и ще бъде доказано по категоричен начин, че задържаната има общо с тази дейност.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.