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Кадри от охранителни камери, показващи тримата мъже, заподозрени за съпричастност към убийството на бизнесмена Слави Бинев на влизане в дома му столичния квартал "Павлово", публикува бТВ.

Убийството на Слави Бинев

На записите се вижда как около 9:50 ч. автомобилът, с който се придвижват тримата, се насочва към дома на бизнесмена. Други записи показват как Бинев посреща мъжете.

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на бизнесмена.

Тримата заподозрени бяха задържани на 54-тия километър на автомагистрала "Тракия". При разследването са открити два пистолета. Единият е бил изхвърлен от автомобила, с който са се придвижвали заподозрените, а другият е намерен в чантата на един от задържаните. 

Двама от тях са турски граждани, а третият е българин, като по първоначална информация всички са се занимавали със строителен бизнес. Тримата са с чисти досиета, като двамата турци са трайно установени в България.

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че основната версия, по която работят разследващите, е убийство заради неуредени финансови отношения.

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