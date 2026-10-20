1320 Снимка: Пресцентърът на МВР

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Гранични полицаи задържаха камион с близо 55 кг канабис, влязъл през граничния преход Видин/Калафат, съобщиха от МВР.

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При осъществяване на компенсиращи мерки граничен полицейски наряд е спрял вчера в землището на видинското село Ружинци товарен автомобил с водач 35-годишен мъж от Видин. Камионът е влязъл от Румъния същия ден.

Граничните полицаи съвместно с митнически служители извършили проверка на превозното средство. В товарното помещение зад кабината на шофьора те установили тайник с 54,670 кг. суха тревиста маса, реагираща при полевия наркотест на канабис.

Шофьорът е задържан, по случая е образувано досъдебно производство.

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Случаят край Ружинци е поредният през октомври, при който българските власти откриват големи количества наркотични вещества в товарни автомобили.

Само преди дни, на 12 октомври, Агенция "Митници" съобщи за задържани 348 килограма наркотици при проверка на друг камион в района на Видин. От тях 329 килограма са марихуана, а 19 килограма - кокаин. Превозното средство е било спряно на 8 октомври след пристигането му от Испания. Задържан е 25-годишният му водач, български гражданин.

На 13 октомври МВР съобщи и за друга мащабна операция, проведена в Ловеч. При нея служители на ГДБОП и Агенция "Митници" откриха над 250 килограма наркотични вещества в два хладилни камиона, превозващи месни продукти. Иззети са 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин. Двамата шофьори, български граждани, са задържани, а по случаите са образувани две досъдебни производства.

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