Според неофициална информация по намерения в петък пистолет, с който е ликвидиран пловдивският бизнесмен, липсват отпечатъци на първия заподозрян Славчо Мегеров

14846 Снимка: БТА

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Полицията е задържала нов заподозрян във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, съобщи БНР, позовавайки се на свои източници.

Арестът е извършен в Пазарджик, като в града са проведени и поредица от процесуално-следствени действия и претърсвания, добави БНТ. По информация на bTV мъжът е от Пазарджик и е задържан за срок до 72 часа. Той е на 42 години, допълни NOVA.

Единственият задържан по случая до момента беше Славчо Мегеров. Той беше арестуван в София на следващата вечер след убийството.

По-рано днес "24 часа" съобщи, по оръжието, с което е ликвидиран Илиян Филипов, намерено в петък, липсват отпечатъци на Мегера, като се позова на запознати с разследването. Според информацията по пистолета няма никакви отпечатъци или следи. По неофициални данни не са установени и и барутни частици по ръцете на първия заподозрян.

На 13 октомври Апелативният съд в Пловдив постанови Мегеров да остане с мярка за неотклонение "задържане под стража". След като бяха изслушани двете страни по делото, магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност.

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Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова. Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

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