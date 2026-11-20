СДВР се е самосезирала след разпространени в социалните мрежи видеоклипове

11036 Снимка: Булфото

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Задържани са извършители на сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се е самосезирала след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.

Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите действия по изясняване на обстоятелствата около случая.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

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След посещение на детска дискотека в София в началото на месеца група от десетина момчета и две момичета се събрали на домашно парти в апартамент в столичен квартал. Там една от девойките станала жертва на сексуално посегателство.

Близки до участниците разказаха пред bTV, че на събирането е имало алкохол, а по думите им е възможно да са били употребени и наркотици. От разпространените записи се вижда, че с момичето е било извършено тежко посегателство, а участниците не са показали разкаяние за случилото се, разказват запознати със случая.

"Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче. Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме й психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта - да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, да се придобие популярност сред хората, които са го публикували", каза снощи пред БНТ главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР.

Предстои да бъде свикано заседание на координационния механизъм при насилие над деца, на което ще бъдат взети необходимите мерки за подкрепа на пострадалото момиче и неговото семейство, както и действия спрямо извършителите на това ужасно деяние. Това се посочва в съобщение на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) във връзка със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в София.

Сигнал за извършени блудствени действия с непълнолетно момиче е получен в Държавната агенция за закрила на детето, която незабавно е сезирала Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР за премахване на клиповете с насилие от интернет, посочиха от МТСП. За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура с настояване следствените действия да бъдат извършени в щадяща среда и да бъдат взети мерки за избягване на повторна виктимизация на жертвата.

Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" Сердика и Държавната агенция за закрила на детето работят по случая в координация с разследващите органи, допълва БТА.

Министерството категорично осъжда сексуалното насилие над деца, което е сред най-тежките нарушения на правата на детето и е абсолютно недопустимо, заявиха от ведомството.

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