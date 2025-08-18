Мъжете са в ареста за 24 часа за неумишлен палеж, който изпепели 18 къщи

2855 Снимка: БТА

Полицията установи и задържа виновните за големия пожар във вилната зона на Стара Загора, при който в неделя изгоряха 18 постройки.

Неволните подпалвачи се оказаха двама строителни работници, които са в ареста за 24 часа.

Мъжете, съответно на 40 и 39 години, работели по строеж на къща. По време на строителните дейности те използвали и флекс, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Така, макар и неумишлено, от искрите на машината пламнали сухи треви в имота, намиращ се в местност в землището на с.Малка Верея.

Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър изгоряха къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу".

Нанесени са значителни материални щети, а от днес започна и описването им. При огъня, който беше овладян от пожарните екипи, няма пострадали хора.

Обявено беше частично бедствено положение от кмета на общината Живко Тодоров. Задействана беше и предупредителната система BG-ALERT, тъй като в района има около 300 къщи, повечето пълни с хора заради това, че бедствието се случи през уикенда.

В гасенето участваха над 100 души - пожарни екипи, военнослужещи, два хеликоптера, доброволци, благодарение на които стихията бе напълно потушена. Дежурни екипи останаха да бдят да не се разпали отново през нощта.

На мястото в борба със стихията бяха 14 пожарни екипа огнеборци от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза "Крумово".

Досъдебното производство е образувано във Второ РУ-Стара Загора и е под надзора на Районна прокуратура.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.