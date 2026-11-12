Познавал се отдавна с обвинения за извършител на покушението Славчо Мегеров

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Вторият обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помогнал на Славчо Мегеров с логистика, обяви на брифинг в Пловдив наблюдаващият прокурор по делото Димитър Молев. Той подчерта, че няма никакво съмнение, че Мегеров е физическият извършител на покушението.

Разследващите нямат данни за трети лица, замесени в престъплението.

42-годишният мъж е арестуван в Пазарджик, в жилище в близост до дома му, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. Той има множество криминални прояви, осъждан е през 2009 г. за участие в организираната престъпна група за разпространение на наркотици. До момента не е дал обяснение.

Вторият обвиняем и Мегеров се познават отдавна, допълни прокурор Молев. Обвинения за убийството са повдигнати само на двамата, не се издирват други хора.

"По закон помагач е лице, което по най-различни начини е спомогнал физическия извършител на престъплението да реализира съответното изпълнително деяние. Не мога да ви кажа точно какви са неговите действия, основно чрез логистика", обясни Молев.

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Утре Окръжната прокуратура ще внесе в съда искане за постоянен арест и на втория обвиняем. Мегеров е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

По отношение на откритото оръжие Молев коментира, че заключението на експертизата категорично доказва, че с него е убит Филипов. Има връзка между оръжието и физическия извършител на убийството, допълни прокурорът, без да даде повече подробности.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.