Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Вторият обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помогнал на Славчо Мегеров с логистика, обяви на брифинг в Пловдив наблюдаващият прокурор по делото Димитър Молев. Той подчерта, че няма никакво съмнение, че Мегеров е физическият извършител на покушението.

Убийството на Илиян Филипов

Разследващите нямат данни за трети лица, замесени в престъплението. 

42-годишният мъж е арестуван в Пазарджик, в жилище в близост до дома му, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. Той има множество криминални прояви, осъждан е през 2009 г. за участие в организираната престъпна група за разпространение на наркотици. До момента не е дал обяснение.

Вторият обвиняем и Мегеров се познават отдавна, допълни прокурор Молев. Обвинения за убийството са повдигнати само на двамата, не се издирват други хора.

"По закон помагач е лице, което по най-различни начини е спомогнал физическия извършител на престъплението да реализира съответното изпълнително деяние. Не мога да ви кажа точно какви са неговите действия, основно чрез логистика", обясни Молев.

Утре Окръжната прокуратура ще внесе в съда искане за постоянен арест и на втория обвиняем. Мегеров е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Прокуратурата обвини и помагач за убийството на Илиян Филипов
Виж още Прокуратурата обвини и помагач за убийството на Илиян Филипов

По отношение на откритото оръжие Молев коментира, че заключението на експертизата категорично доказва, че с него е убит Филипов. Има връзка между оръжието и физическия извършител на убийството, допълни прокурорът, без да даде повече подробности.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си Лайф
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си
7681
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка Корнер
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка
11982
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие" Бизнес
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие"
18041
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални умения IT
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални ...
2437
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро Impressio
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро
16266
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада Trip
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада
2265
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат Вкусотии
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат
2891
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември Zodiac
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември
1925
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3982