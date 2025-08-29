38-годишен мъж от Сандански се бори за живота си в реанимацията на столичната УМБАЛ "Света Анна", след като бе пребит жестоко заради навес, който навлизал в имота на съседа му, съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

Междусъседската война на улица "Зарово" в курортния град прераснала в жесток побой късно снощи. 

В хода на разследването е установено, че 38-годишният Здравко Д. изградил навес на етажа си, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед Ю.Т. Това предизвикало напрежение и ощетеният комшия подал до Община Сандански, като по същата била извършена проверка от компетентните органи.

Вчера двама мъже се срещнали, като в разгара на спора заради подаденото оплакване Здравко нападнал съседа си и го ударил два пъти с юмрук в лицето. Потърпевшият подал сигнал на тел. 112.

Няколко часа по-късно двама негови родственици решили да раздадат правосъдие и атакували съседа Здравко. Последвал жесток побой по 38-годишния мъж с дървени колове, ръце и крака.

Пребитият бил транспортиран в безсъзнание първо в МБАЛ "Югозападна болница" в Петрич, а след това се наложило да бъде прехвърлен в реанимацията в столичната УМБАЛ "Света Анна".

Мъжът е с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград двамата нападатели са задържани и са им повдигнати обвинения за нанасяне на средна телесна повреда. Те ще останат в ареста за срок до 72 часа, след което от държавното обвинение ще поискат от съда да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата.

