Открадната е вазата и поставката за свещи на гробището в "Малашевци", съобщиха от Сдружение "Ангели на пътя"

3707 Снимка: БТА

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Вандали са поругали гроба на 14-годишния Филип Арсов, прегазен от пиян шофьор на пешеходна пътека, докато пресича на ул. "Гурко" преди три години. Зад волана беше Петър Тодоров, който е обвиняем и под домашен арест. А делото беше върнато на начален старт в Софийския градски съд с нов съдебен състав след отвод на предишния.

"На гробището в Малашевци някой е решил да премахне вазата и параклисчето за свещи от гроба на Филипчето", съобщиха от Сдружение "Ангели на пътя" с публикация във "Фейсбук".

"Някой е посегнал дори на гроба на едно дете! Какво ви пречи една ваза? Какво ви пречи мястото, на което близките му оставят цвете и запалват свещ? Какво толкова ви пречи паметта за едно дете, че трябва да посягате и на нея?!", изразяват възмущението си хората, загубили свои близки във войната по родните пътища.

Близките се обръщат към ръководството на гробищен парк "Малашевци" и очакват обяснение как е възможно подобно нещо и какви мерки ще бъдат предприети, за да се установи кой е отговорен.

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Към момента не е ясно нито кой е поругателят, нито какъв е мотивът за престъпното и грозно посегателство. От "Ангели на пътя" са категорични, че това е проява на безочие и пълно неуважение към чуждата болка.

"Филипчето не е просто име върху надгробна плоча. То е дете, което трябваше да живее, да расте, да мечтае. То е нечие дете, което семейството му ще обича и ще оплаква цял живот. И дори на това място, където би трябвало да има тишина, почит и човечност, някой си позволява да посегне! Срам! Огромен срам!", заявяват от сдружението.

"Има граници, които не бива да бъдат прекрачвани. А посегателството върху гроба на едно дете е отвъд всякакви граници на човешкото поведение!", завършва публикацията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.