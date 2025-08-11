Разкрит е и опит за измама с еконормите на колите след акцията на Икономическа полиция и ИА "Автомобилна администрация"

8817 Снимка: БТА

Служители на отдел "Икономическа полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха измама в пункт за годишни технически прегледи (ГТП), съобщиха от МВР.

Иззето е средство за техническа манипулация, както и множество инкриминирани протоколи.

Установена е и злоупотреба с личните данни в протоколите за ГТП - на повече от 100 автомобила били вписани данните на едно и също лице. Към момента 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел.

Пунктът се намира в района на Сточна гара, предава БТА.

В акцията на полицията са участвали и представители на Изпълнителна агенция (ИА) "Автомобилна администрация". В хода на проверката полицейските служители са установили и тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, към единия край на която бил присъединен маркуч. Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената.

В съседното помещение същият маркуч бил присъединен към бутилка за газ с прикрепен редуцил-винтил към нея, заедно с два монометъра. От клапана на редуцил-вентила се коригира количеството подаван газ от бутилката, който, смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил, казаха от МВР.

Наличието на допълнителна система, включена към основната, влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и по този начин се осъществява манипулиране на данните. В случая информацията, която се подава в ИА "Автомобилна администрация" не отговаря на стойностите, които показва автомобилът, обект на диагностика, а изготвеният протокол е с невярно съдържание.

Преди месец в ИА "Автомобилна администрация" беше разработена нова справка за проверка на автомобил по номер на рама (VIN). Това е първата стъпка към идеята на Министерството на електронното управление за създаване на единен регистър на автомобилите в България или т.нар. електронно досие. Справката е достъпна за граждани и институции, и предоставя ключови данни за историята на техническите прегледи на превозното средство.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.