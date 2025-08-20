Три мобилни телефона в пъпеш, осем - в печка, и един - в тубичка с лекарство - изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, написа министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Фейсбук.

По неговите думи, това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са успели да разкрият и предотвратят.

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Георгиев

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и има 11 случая с наркотични вещества.

Затворник в "Кремиковци" облече дрехи, напоени с дрога, и почина от свръхдоза
Виж още Затворник в "Кремиковци" облече дрехи, напоени с дрога, и почина от свръхдоза

Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намерени и иззети 46 мобилни телефона, както и са установени 29 случая с наркотични вещества.

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Георгиев

По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода, информира още министърът. Той допълва, че контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Георгиев

През май в затворите започнаха да се извършват проверки на багажи и лични обиски на лишени от свобода, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража по повод смъртта на лишен от свобода в затворническото общежитие в "Кремиковци".

