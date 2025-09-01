Престъплението е извършено при скандал след запой, в кръвта на жертвата са установени 4 промила алкохол

1116 Снимка: БТА

Мъж на 43 години е убит от съседа си - 44-годишен, в русенското село Тръстеник, съобщи на брифинг заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Русе Мирослав Маринов.

Престъплението е извършено на 26 август вечерта. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията.

При първоначалният оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, каза директорът на Областната дирекция на МВР - Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

Веднага е започнало разследване като престъплението е открито в ранните часове на 30 август, събота.

"Лицето, което е привлечено като обвиняемо е известно с агресивното си поведение и редовна употреба на алкохол", коментира още Кожухаров. Според него двамата мъже не са работели на трудови договори и са били в приятелски взаимоотношения.

Според първоначалните причини за случилото се е изпито огромно количество алкохол, след което напрежението е ескалирало, стигнало се е до конфликт и побой.

Наблюдаващият прокурор Иво Георгиев каза, че по случая са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол. Не се знае дали скандалът е възникнал заради пари, посочи още Георгиев. У жертвата е открита една 100 еврова банкнота.

Преки очевидци на престъплението няма, уточниха от прокуратурата. По случая са направени множество експертизи. Иззети са и камери от видеонаблюдение на селото.

За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. Прокурор Георгиев каза, че утре прокуратурата ще поиска от съда обвиняемият да бъде задържан за постоянно в ареста.

