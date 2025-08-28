Трима мъже са задържани като съпричастни в хулигански действия в Районно управление Димитровград.
Те са на 34, 37 и 39 г. и са в ареста, заради вчерашното нападение над временно изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова, съобщават от полицията.
Полицаи изясняват действията им по разследване в случая станал вчера сутринта в Центъра за обществена подкрепа . Тогава маскиран мъж влезе в сградата и заля с две кофи фекалии директорката на центъра.
Разследването на хулиганските действия продължава под надзора на прокуратурата.
Още вчера стана ясно, че предположенията на Марияна Петрова са, че посегателството е свързано с бивша служителка на центъра, на която тя не е продължила договора за работа след изтичане на изпитателния период. По думите ѝ с това имат връзка и заплахи, отправяни в различни дни на работното ѝ място от 18-и август насам.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.