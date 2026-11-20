Европейската прокуратура обвинява заподозрените в експлоатация на т.нар. схема за "данъчна въртележка" при продажба на безжичните слушалки AirPods на Apple

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Трима заподозрени бяха арестувани в рамките на разследване на предполагаема схема за измама с данък добавена стойност (ДДС) на стойност милиони евро, свързана с продажбата на безжични слушалки "ЕърПодс" (AirPods) на "Епъл" (Apple), съобщи Европейската прокуратура.

Арестите, претърсванията и изземванията се състояха тази седмица в България, Нидерландия и Полша, добави европейският обвинителен орган. Те са част от мащабно разследване, наречено "Мидас", което обхваща 17 страни и вече е довело до осъдителни присъди и арести в Германия.

Тримата заподозрени са обвинени, че са търгували с безжичните слушалки на "Епъл" чрез фирми, регистрирани в Германия и България. Само по тези случаи разследващите оценяват данъчните загуби в Германия на 23 милиона евро.

Според изявлението на прокуратурата германските власти също са съдействали при претърсването на помещенията на заподозрените и на фирмите. Разследването се води от офиса на Европейската прокуратура в Мюнхен.

Прокурорите обвиняват заподозрените в експлоатация на т.нар. схема за "данъчна въртележка". Схемата се възползва от факта, че върху доставките между държави от ЕС не се начислява ДДС. Продуктите се търгуват чрез няколко фирми, някои от които след това изчезват, без да преведат данъка, който в крайна сметка се дължи на държавата.

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Като цяло разследването "Мидас" обхваща нанесени щети в размер на 195 милиона евро и е свързано с продажбата на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски.

At the request of the EPPO in Munich, 3 suspects were arrested in over a multimillion-euro VAT fraud, part of investigation Midas. Searches and seizures were carried out in all 3 countries. Estimated damage in: €23 million. More: https://t.co/drSUTlbbMY https://t.co/mH4Nuqc7Cl — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 19, 2026

При други свързани разследвания през октомври бяха арестувани петима заподозрени, добави прокуратурата. Те са обвинени, че са продавали смартфони чрез фирми, които укриват ДДС, като по този начин са причинили щети в Германия, оценявани на 34 милиона евро.

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