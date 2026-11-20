Сексуалното посегателство е извършено по време на купон за Хелоуин в жилище в столичен квартал

13814 Снимка: БТА

Чуйте статията:

В рамките на разследването са събрани достатъчно доказателства за повдигането на обвинения срещу трима извършители - на 14, 15 и 16 години, които към настоящия момент са оставени в ареста за срок от 48 часа. Това заяви говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов, който е и наблюдаващ прокурор на разследването за извършени блудствени действия от група непълнолетни момчета спрямо 15-годишно момиче в София.

Обвиняемите са неосъждани, единият има криминални прояви, свързани с кражби.

За случая стана ясно от публикувани клипове на сексуалните гаври от групата момчета, след което Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира. Шокиращото съдържание е разпространявано в чат приложение, както и в социални мрежи като "Тик Ток".

Прокурор Коджаниколов допълни, че държавното обвинение ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на тримата тийнейджъри.

Разследването продължава, като предстоят множество процесуално-следствени действия. Случаят е изключително специфичен и чувствителен, поради което ще спестим изнасянето на много подробности", уточни обвинителят.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По думите му в жилището, в което е извършено блудството, е имало над 10 тийнейджъри, които са празнували Хелоуин. По време на партито се е вдигало шум и някой, неустановен от властите, е подал сигнал до СДВР, като на място е изпратен патрул. В апартамента е имало само един пълнолетен, а пострадалото момиче е било в неадекватно състояние. Униформените не са установили в този момента агресия в жилището, предупредили са учениците да спазват обществения ред и са напуснали мястото.

Снимка: БТА

"На този етап мога да кажа, че нямаме категорични доказателства момичетата, присъствали на купона, да са били дрогирани. Но можем да твърдим, че голяма част от присъстващите, включително пострадалата, са били в безпомощно състояние", каза още прокурор Георги Коджаниколов.

За разпространените в интернет видеа от обвинението съобщиха, че все още не могат да кажат кой ги е пуснал в мрежата, но те категорично може да бъдат използвани като доказателства в съда.

На въпрос дали някой от тийнейджърите е роднина на служител на МВР, Георги Коджаниколов отговори: "Не мога да потвърдя, не мога и да отрека тази информация. Тепърва изясняваме цялостната картина около това как родителите са допуснали подобно нещо".

Говорителят на СРП добави, че са разпоредени спешни мерки към ГДБОП да бъде прекратено разстространяването на клиповете в социалните мрежи. Той уточни, че при доказване на вина за обвиняемите, които са на 14 и 15 години, законът предвижда наказание "лишаване от свобода" до 5 години. За 16-годишния - от 2 до 8 години затвор.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.