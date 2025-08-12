Провинилите се били установени след разпространени в социалните мрежи кадри

Шофьор, 16-годишна и родителите на още две непълнолетни момичета са санкционирани, след като трите пътнички в колата се возили рисково, като се показвали през прозорците и се снимали, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Незабавна проверка започнали вчера служители от Трето районно управление в града под тепетата по повод разпространени кадри в социалната мрежа с три момичета, които по време на движение на лек автомобил са излезли през прозорците и се снимат с телефон.

Установено е, че опасната ситуация се е разиграла около 23 ч. на 10 август, в зоната на кръстовище между бул. "България" и ул. "Огражден". Колата управлявал 21-годишен младеж, а пътничките са на 14, 15 и 16 години.

На шофьора е съставен акт за това, че не е осигурил безопасното пътуване на пасажерите - нарушение по чл. 132 т. 2 от Закона за движение по пътищата. За недисциплинирано поведение като пътник в колата 16-годишното момиче също е глобено. На другите две непълнолетни, които не подлежат на наказателна отговорност, административни санкции са получили родителите.

Материалите по преписката са изпратени в Районна прокуратура - Пловдив с мнение за налагане на възпитателни мерки от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

