Изстрелите проехтели от последния етаж на бл. 321, районът е отцепен, на мястото има и психолози

398 Снимка: бТВ

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Трима души са задържани в столичния квартал "Младост" след сигнал за стрелба, съобщи БТА, като се позова на пресцентъра на МВР.

Арестувани са двама мъже и една жена, уточниха от бТВ по информация на СДВР.

Тримата са били обезвредени без да има пострадали хора.

По непотвърдена информация е стреляно с пистолет от последния етаж на блок 321. Двамата мъже са били под влияние на алкохол, уточнява Агенция "Фокус".

На място има полицейски екипи, потвърдиха от СДВР.

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На местопроизшествието са пристигнали екипи и на жандармерията, както и психолози.

Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) също е отишъл на мястото на инцидента.

Районът около блока е отцепен. Изяснява се причината за стрелбата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.