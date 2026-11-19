Във Варна беше официално открита нова химико-токсикологична лаборатория, която е осма в страната

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Срокът за излизане на резултатите от кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотични вещества вече е сведен до един месец, обявиха от Националния институт по криминалистика на официалното откриване на новата химико-токсикологична лаборатория към сектор "Базова научно-техническа лаборатория" при ОДМВР - Варна.

Снимка: БТА

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Създаването ѝ е част от инициативата на министър Иван Демерджиев за изграждане на такива звена в най-големите областни дирекции: Варна, Бургас, Плевен и Пловдив, съобщиха от вътрешното министерство.

Снимка: БТА

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Официални гости на събитието бяха старши комисар Валери Ников - директор на Националния институт по криминалистика (НИК), професор Васил Атанасов - ръководител на химико-токсикологияна лаборатория във ВМА - София, Мария Поповска - началник сектор "Токсико-химия" при НИК - София и доц. Георги Бончев - началник на химико-токсикологична лаборатория на ВМА - Варна.

Снимка: БТА

Въвеждането ѝ в експлоатация ще спомогне работата на останалите звена в страната и ще ускори изготвянето на експертизи за наличие на наркотици и техните аналози в пробите от кръв и урина.

Снимка: БТА

Звеното във Варна е оборудвано с модерна апаратура, отговаряща на всички съвременни европейски стандарти за прецизност, а в него ще работят опитни специалисти химици. Очаква се освен пробите от Варненска област, лабораторията да поеме и част от натоварването на съседните региони, което ще допринесе за по-бързото приключване на досъдебните производства и повишаване на пътната безопасност.

Снимка: БТА

Срокът за излизане на резултатите от кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотични вещества вече е сведен до един месец, каза старши комисар Валери Ников. По думите му с помощта на тези лаборатории се елиминират фалшиво положителните резултати за наркотици и става ясно точно какво е употребил шофьорът.

Той уточни, че с изграждането на мрежата се снижават сроковете за излизане на данните от изследванията и ако през 2023 г. те са били от порядъка на 18-20 месеца, сега вече е нужен около месец. По думите на Ников периодът ще намалее още, а целта е резултатите от пробите да излизат за около две седмици. Срокът за изготвяне на заключението зависи и от други фактори, допълни експертът. По думите му влияние оказва и видът, и броят на употребените от шофьора наркотични вещества. Ников допълни, че големите лаборатории у нас непрекъснато разработват нови методи на анализ, за да откриват и доказват и "модерните" наркотични вещества, които навлизат на пазара.

Снимка: БТА

Това е осмата лаборатория в страната, съобщи Ников. Той допълни, че всички са оборудвани с много модерна апаратура, а специалистите, които работят в тях, са висококвалифицирани.

В страната има райониране в назначаването на експертизи спрямо натовареността на всяка лаборатория, каза още директорът на НИК. Той уточни, че се отчита ежеседмично кое звено колко експертизи е получило. Целта е лабораториите да бъдат натоварени равномерно затова не може да се каже конкретно кои полицейски дирекции в кой момент ще разчитат на специалистите във Варна.

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