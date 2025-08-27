СОБТ блокира центъра на София заради съмнение за бомба в багаж срещу Халите (снимки)
Районът на кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза и ул. "Пиротска" беше отцепен
Полицията отцепи центъра на София срещу Халите и градинката при банята заради съмнение за взривно устройство.
Такова възникна заради сигнал за изоставен багаж на ъгъла на на кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Пиротска", съобщи агенция "Булфото".
Униформени отцепиха района с ленти и не позволяваха на гражданите да приближават мястото, докато багажът не бъде обезвреден.
Малко след това пристигнаха и специализираните части на СОБТ, които трябваше да го проверят и унищожат.
По първоначална информация е имало съмнения за взривно устройство, поради което гражданите бяха държани на разстояние.