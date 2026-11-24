Извършителите на жестокото убийство са задържани, а прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение

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Жестоко убийство на жена е извършено в Сливен, съобщиха от Окръжната прокуратура в града под Сините камъни.

Престъплението е извършено на 11 ноември, а извършителите са задържани. Те са мъж и жена с инициали С.Ч и М.К.

Държавното обвинение им е повдигнало обвинение за това, че в съучастие по между си, С.Ч. в ролята на извършител, а М.К. в ролята на помагач, умишлено са умъртвили жена от Сливен.

По време на разследването е установено, че на жертвата е нанесен тежък побой, в резултат на който тя е починала. Убийството е извършено по особено мъчителен за жената начин и с особена жестокост, допълват от държавното обвинение.

Тялото на пребитата е било скрито в продължение на две седмици, а побоят е станал във вила край Сливен, предаде Нова телевизия. Арестуваните са съседи.

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Окръжната прокуратура е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение и на двамата обвиняеми.

Предстои магистратите да определят начален час на заседанието си, което ще бъде проведено днес.

Протести срещу насилието над жени ще се проведат на 25 ноември в най-малко шест български града. Демонстрациите под надслов "Нито една повече" са по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Организаторите настояват за ефективна превенция, реална защита на пострадалите и институционална отговорност.

По данни на организаторите от началото на 2026 г. най-малко 13 жени и момичета са убити в България от настоящи или бивши партньори или от свои роднини. Почти всички са загубили живота си в собствения си дом. Хиляди други са подложени на физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие.

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