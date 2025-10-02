Шофьор и колоездач се биха насред един от големите булеварди в Пловдив, става ясно от "вирусно" видео в социалните мрежи, събрало над половин милион гледания.

На кадрите се вижда как водач на бял микробус-маршрутка отваря вратата и напада велосипедист с каска.

Боят се е разиграл на "Карловско шосе" преди надлеза до бившия завод "Ален мак", пишат местни медии.

Пред ноември миналата година шофьор на тролейбус в София се сдоби с гипсова шина на ръката и шията заради фрактури, получена при сбиване с велосипедист разносвач на храна.

Сбиването е станало пред Националната библиотека, след като водачът на тролея е засякъл колоездача.

След боя на мястото е пристигнала линейка, а пострадалият шофьор е бил приет в Спешното отделение на ИСУЛ.

Освен счупването на ръката той има и навяхване на шията, която също е обездвижена с яка.

Пред юни велосипедист на 57 години загина при пътен инцидент на пътя от Казанлък към село Енина, блъснат от 31-годишна шофьорка. На десен завой водачката изгубила контрол над автомобила, който се отклонил вляво по посоката си на движение, блъснал се в мантинела, след което блъснал двама велосипедисти, движещи се по успоредна на пътя велоалея, и спрял в крайпътна нива. Вследствие на настъпилото пътнотранспортно произшествие е загинал единият от велосипедистите, а другият- мъж на 36 години е получил разкъсно-контузна рана на единия крак.

 

Бой между водач на тролей и велосипедист, разносвач на храна в София
14 701 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха днес от МВР. Извършен е контрол на 16 750 водачи и пътници. Съставени са 4692 фиша и 780 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а един е отказал тестване.  

