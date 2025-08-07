Мъжът излъгал потребителка на приложението, че ще получи 7 хиляди лева кредит, но вместо това ѝ отнел 300 лева

Мъж на 25 години ще търпи ефективно наказание осем месеца "лишаване от свобода" при общ режим за заради измама с фалшиви бързи кредити през TikTok, съобщиха от Районния съд в Казанлък.

Наказанието му е наложено след одобрено от съдебния състав споразумение между него, защитника му и представител на прокуратурата, добавя БТА.

Подсъдимият, който е осъждан, е признал, че на 7 януари в Казанлък, с цел да набави за себе си имотна облага чрез обява в интернет приложение за отпускане на бързи кредити и посредством разговор по мобилен телефон е заблудил 35-годишна жена, че ще получи бърз кредит в размер на седем хиляди лева.

За целта тя е трябвало предварително да преведе на каса на "Изипей" сумата от 300 лева под формата на такса. С деянието е причинена имотна вреда, то е извършено е в условията на повторност и не представлява маловажен случай, посочват от Районния съд.

В интернет платформата ТikТоk потърпевшата е видяла клип, който рекламирал отпускане на бързи кредити и обединяване на финансови задължения, уточняват от съда. Тъй като имала нужда от средства, жената решила да напише съобщение на профила в ТikТоk, чрез който се разпространявала рекламата.

След кратка чат кореспонденция подсъдимият поискал личния телефонен номер на жената. Свързал се с нея, представяйки се за служител на фирмата. След като получил личните ѝ данни, поискал сумата от 300 лева като условие за отпускане на кредита. Указанията били да отиде на каса на "Изипей" и да преведе сумата, но на името на жена, за която измамникът твърдял, че е представител на фирмата. След като направила превода, пострадалата била блокирана от подсъдимия както по телефона, така и по интернет, и комуникацията с него била прекратена.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

В края на март т.г. Районният съд в Стара Загора осъди на 12 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване 25-годишен мъж за измама с отпускане на бързи кредити.

