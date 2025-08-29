Изпълнителният директор на Националната приходна агенция във Велико Търново Хрисимира Витанова е потрошила с бухалка предното панорамно стъкло и задния стоп на служебен автомобил на доставчик, който бил спрян пред гаража й. 

За случая официално съобщиха от Областната дирекция на МВР в старопрестолния град, както и от Районната прокуратура, като е образувано досъдебно производство срещу Витанова.

Сигналът за вандализма е подаден вчера около 9.30 часа в РПУ-Велико Търново от доставчика, който е от град Елена. Той съобщил, че е открил служебния си автомобил със счупени предно панорамно стъкло и заден стоп.

На място е изпратен екип, който е извършил оглед.

Досъдебното производство е образувано за това, че на ул. "Йоновка" противозаконно е била повредена чужда движима вещ - лек автомобил марка "Хюндай", собственост на търговско дружество. Причинени са щети на неустановена стойност - престъпление по чл. 216 от НК.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на лекия автомобил, установени са и са разпитани свидетели - очевидци, както и подалото сигнала лице, уточняват от Районната прокуратура. Предстои назначаването на съдебнооценителна експертиза, както и други следствени и оперативно-издирвателни действия.

След анализ и оценка на събраните доказателства ще се прецени следва ли да бъде привлечено лице към наказателна отговорност и по кой състав от НК, допълват от държавното обвинение.

По информация на местни медии и БНТ Хрисимира Витанова не е била на работа същия ден и не отговаря на телефона си. Гневът на данъчната шефка бил предизвикан от това, че автомобилът на доставчика бил спрян пред гаража й

Материалите по разследването са докладвани и на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, а Витанова била привикана в централата на НАП в София. 

