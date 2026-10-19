16-годишен е прострелял 29-годишен с пневматична пушка, намерени и иззети са брадва, лопата и вила

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Полицията в Лом задържа седем лица след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в квартал "Момин брод", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Груповият конфликт е възникнал в събота, предизвикан от дългогодишна вражда между две местни фамилии, за които местната информационна агенция BulNews.bg съобщи, че са ромски.

При сблъсъка е ранен 29-годишен мъж, в чиято рана под коляното е открита сачма от въздушна пушка.

След бързи действия на Районното управление на полицията в града и Сектор "Специални тактически действия" при ОДМВР - Монтана са задържани шестима криминално проявени и осъждани от крайдунавския град, на възраст 26, 30, 36, 38, 46 и 60 години.

Намерени и иззети са брадва, лопата и вила.

В хода на разследването е установен и 16-годишен младеж от Лом, който пред инспектор от Детска педагогическа стая е направил самопризнания, че е стрелял по пострадалия с иззета по-късно пневматична пушка "Kral Arms".

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По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.

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