Има данни, че в мощехранителницата са се съхранявали мощите на Св. Кирик и Юлита, но не се знае дали по време на кражбата през 1999 г. са били вътре

3849 Снимка: Окръжна прокуратура в Пловдив

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Мощехранителницата на Бачковския манастир, открадната преди 27 години, e била пусната за продажба в естонски аукционен сайт с начална цена 15 хиляди евро, съобщи Анна Викова, заместник окръжен прокурор в Пловдив и наблюдаващ прокурор по досъдебното производство.

Преди ден от Министерството на културата и от прокуратурата в Пловдив съобщиха, че мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир "Успение Богородично", открадната през 1999 г., е върната в България след международна операция в Естония. Културната ценност е получена от българска делегация на 11 ноември в Талин.

През 1999 година е извършена кражба в Бачковския манастир, като отнетите вещи са били музейни експонати, а единствената религиозна утвар, с която са били извършвани свещенослужения, е установената мощехранителница, поясни днес Анна Викова. Заедно с нея са откраднати още седем мощехранителници, около 7 евангелия и няколко престолни кръста със сребърен обков.

За съжаление архивът на държавното обвинение е бил унищожен заради изтекла давност и в момента няма никакви данни за престъплението през 1999 година, каза тя. От прокуратурата допълниха, че това е първата и единствена намерена вещ. Това е вещ с изключителна историческа и културна и художествена стойност и много ценна за православието и самия храм, отбеляза Анна Викова, цитирана от БТА.

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Културната ценност е забелязана в аукционен сайт в Естония, качена в интернет магазина като вещ от византийска епоха. Обявата е видяна от държавното обвинение на 21 май тази година, след сигнал. Окръжна прокуратура - Пловдив е образувала наказателно производство, което касае изнасяне на мощехранителницата извън територията на страната.

Веднага са уведомени естонските власти, които много активно са съдействали и въз основа на първата Европейска заповед за разследване е спрян аукционът, обявата е свалена, а мощехранителницата е иззета и по искане на Окръжна прокуратура - Пловдив е върната на България.

Снимка: БТА

Прокурор Анна Викова изказа големи благодарности към естонските власти и добави, че началната стойност, за която е била обявена е 15 хиляди евро, но по време на търга е можело да достигне и до 25 хиляди евро или повече.

Към монета културно-историческата ценност се съхранява на територията на страна в адекватно за нея място, докато приключи експертизата.

На самата мощехранителница е изписано кой е човекът, който я е поръчал за Бачковския манастир, и годината, в която е създадена - 1645 година. Има данни, че в мощехранителницата са се съхранявали мощите на Св. Кирик и Юлита, но няма данни, когато е била открадната, дали мощите са били в нея.

Реликвата е открита и установена благодарение на съвместната работа на полицейските служби на България и Естония и екип на Министерството на културата.

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