Невхис Мустафа от ДПС отрича твърденията и заявява, че ще съдейства на компетентните органи, след като полицията влезе в Общината

472 Снимка: Профил във "Фейсбук" на Невхис Мустафа

Чуйте статията:

Пореден кмет от ДПС е обект на разследване. С днешна дата това е инж. Невхис Мустафа, която управлява силистренската община Дулово. Мустафа е проверявана за предполагаем натиск върху главния архитект на общината за издаване на удостоверения за търпимост на незаконни постройки срещу политическа подкрепа на следващите местни избори, предаде БНР.

Проверяват се данни, че архитектът е бил принуждаван да издава удостоверения за търпимост на незаконно построени къщи на жители от малцинствените общности, а в замяна собствениците им е трябвало да подкрепят кмета на следващите местни избори.

Във връзка с разследването полицията влезе в сградата на Община Дулово и в частен офис. Акцията включва претърсване и изземване, а досъдебното производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра.

Проверяват се данни, че главният архитект е бил принуждаван да издава удостоверения за търпимост на незаконно построени къщи на жители от малцинствените общности, а в замяна собствениците им е трябвало да подкрепят кмета на следващите местни избори.

Кметицата на Дулово, която е от ДПС, отрече обвиненията от Кордоба, Испания, където се намира в момента. В позиция, разпространена във "Фейсбук", тя заяви, че не е оказвала натиск върху главния архитект и е в добри отношения с него.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Не се притеснявам от нито една проверка, когато тя се извършва по закон и когато целта ѝ е да установи истината. През годините съм била проверявана от различни държавни институции. Не приемам твърденията, които днес се разпространяват за оказван от мен натиск върху главния архитект на Община Дулово, за неправомерно издаване на удостоверения и за насочване на граждани към определени фирми. Не съм оказвала натиск върху главния архитект", заяви Мустафа.

Тя допълва, че не е искала освобождаването на служителя и не го е принуждавала да подписва документи в нарушение на закона.

"По отношение на твърденията за удостоверения за търпимост също съм категорична. Процедурите в общината се извършват въз основа на изискуемите документи, включително нотариално заверени декларации и геодезически заснемания. Именно върху документалната обоснованост винаги съм настоявала. Няма да приема и внушението, че хора са получавали документи срещу обещание за политическа подкрепа. Никога не съм искала и няма да поискам от човек да гласува за мен срещу административна услуга", заявява още кметицата.

Кметицата припомня, че самата тя е строителен инженер, отрича нейната сестра да има фирма за строителен надзор и посочва, че няма нито един общински обект, възложен на свързана с нейната личност дейност. Самата Мустафа обяснява, че преди да стане кмет се е занимавала със застраховане.

В позицията тя призовава още да бъде проверена цялата документация, договорите, плащанията и административните процедури, като допълва, че ще съдейства на компетентните органи.

Кметицата не крие още, че има съмнения за политическа обвързаност на проверката.

"Не мога да скрия и личното си усещане от момента, в който се случва всичко това. За мен не е случайно, че подобни твърдения се появяват в политически чувствителен период. Политиката понякога е жестока. Когато не можеш да победиш някого с идеи и работа, изкушението да го победиш чрез подозрение и внушение е голямо", посочва в позицията си Мустафа. Кметицата уточнява, че остава на поста си и ще изчака да излязат фактите от проверките.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.