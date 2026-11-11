Двама души са задържани, държали две жени и детето в подчинение чрез тормоз, насилие, използването на електрошокови устройства и наркотици

4179 Снимка: Пресцентърът на МВР

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Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържа мъж на 40 години и жена на 34 години при специализирана акция по линия на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, съобщиха от МВР.

Операцията е извършена вчера на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил. Полицията е установила три жертви, едната - непълнолетно 14-годишно момиче. Според разследването, те са държани в зависимост и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на година, включително чрез тормоз и насилие, както и чрез използването на електрошокови устройства и наркотични вещества.

Образуваното досъдебно производство се води под надзора на Районна прокуратура - Кюстендил. Разпитани са свидетели. Работата по случая продължава.

Това е пореден удар на ГДБОП срещу сексуалната екслоатация през тази година.

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Снимка: Пресцентърът на МВР

През февруари антимафиотите задържаха трима мъже в София по обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Според разследването те са участвали в организирането на платени сексуални услуги, като са упражнявали натиск и отправяли заплахи към жени, които искали да прекратят дейността.

В началото на март ГДБОП разкри друга организирана престъпна група, действала от 2018 г. и занимавала се с набиране и експлоатация на жени в България и чужбина. При операцията бяха задържани осем души, шестима от които получиха обвинения. Разследващите започнаха и проверка за пране на пари от незаконната дейност.

Само дни по-късно, при акция в Банско и Шумен, бяха задържани общо десет души от две организирани престъпни групи. Според МВР едната е използвала насилие и заплахи срещу жени, принуждавани да предоставят платени сексуални услуги, а другата е набирала и експлоатирала момичета в нощни заведения в Банско и Слънчев бряг.

През септември служители на ГДБОП участваха и в международна операция срещу трафика на хора, обхванала 34 държави. При проверките бяха установени 248 жертви и потенциални жертви на различни форми на експлоатация, включително сексуална, а 27 души бяха арестувани по подозрение за трафик на хора. Сред установените пострадали имаше и непълнолетни.

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