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Четирима мъже са задържани и привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за незаконно превеждане на мигранти през държавната граница с цел имотна облага. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Кърджали и Главна дирекция "Гранична полиция".

Мигрантската криза

Според разследването групата е действала от февруари до октомври 2026 г., като е организирала незаконно преминаване на чужди граждани през българо-гръцката и българо-турската граница, а впоследствие и извеждането им от страната през границата с Румъния. Преобладаващата част от мигрантите са били граждани на Иран, Ирак и Сирия. За придвижването им през територията на България са използвани леки автомобили.

Специализираната операция на Главна дирекция "Гранична полиция" е проведена на 3 ноември във връзка с досъдебно производство, образувано в Граничното полицейско управление в Момчилград. В хода на акцията са извършени процесуално-следствени действия на седем адреса, както и претърсвания и изземвания в девет помещения. Открити са предмети, имащи отношение към разследваната престъпна дейност. Разпитани са и множество свидетели.

Четиримата обвиняеми са на 47, 25, 21 и 18 години и живеят на територията на областите Кърджали и Пазарджик. Всички са известни на органите на МВР.

Снимка: Пресцентърът на Главна дирекция "Гранична полиция"

На мъжете са повдигнати обвинения по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс за престъпен сговор с цел извършване на престъпления, свързани с незаконно превеждане на лица през държавната граница.

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С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Кърджали четиримата са задържани за срок до 72 часа.

Снимка: Пресцентърът на Главна дирекция "Гранична полиция"

Разследването продължава, като се извършват допълнителни действия за документиране на предполагаемата престъпна дейност и изясняване на всички обстоятелства по случая.

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