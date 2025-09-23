Извършени са обиски и арести. Акцията е проведена паралелно в Испания, Португалия, Италия и Румъния

2908 Снимка: Shutterstock

По искане на испанските и португалските власти, Eurojust координира мащабна операция в цяла Европа за пресичане на сложна инвестиционна измама с криптовалути, съобщиха от Eurojust. По време на операцията бяха арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият главен извършител на измамата. Чрез онлайн инвестиционна платформа той е измамил над сто жертви в Германия, Франция, Италия и Испания, наред с други, с най-малко 100 милиона евро.

По време на съвместните действия бяха претърсени пет места както в Испания и Португалия, така и в Италия, Румъния и България, където бяха замразени и банкови сметки и други финансови активи. Предполагаемият главен извършител е заподозрян в мащабна измама и пране на пари.

У нас в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура - Пловдив.

Измамата е била в ход в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите. След като жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезвал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.

Eurojust подкрепи създаването на съвместен екип за разследване между испанските и литовските власти, който да съдейства за обмена на информация относно схемата за измама. Тази измама е била в ход поне от 2018 г. и е обхващала 23 различни държави, например, или като райони, използвани за отклоняване на приходи от измамата, или като места, където са се намирали жертвите.

От септември 2020 г. Европол предоставя оперативна и аналитична подкрепа на националните следователи.

Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.